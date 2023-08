De Olga y Rebord a Luzu TV, Azzaro y Paren la mano: las increíbles ganancias de los streamers en YouTube

Desde hace años, los canales de streaming se convirtieron en los espacios preferidos de los jóvenes. Aunque parecen programas de radio con cámaras son algo muy diferente. Es que sin tantas inversiones y creando un canal en Twitch o YouTube la señal ya está en el aire. El precursor fue Mario Pergolini, que en 2012, armó Vorterix y le colocó cámaras a los estudios para transmitir en vivo. Ahora hay un programa que la rompe en esa programación que es Paren la mano. Pero la revolución la hizo Luzu TV, el espacio creado por Nicolás Occhiatto en medio de la pandemia que rompe todos los records de audiencia.

En la actualidad, Luzu suele tener 72 mil usuarios diarios en el prime time (entre las 10 y las 13 horas), justo cuando está al aire Nadie dice Nada, el programa que conduce el propio Occhiatto. El resto de la programación está compuesta por Red Flag, Entre nosotros, Duquesas y otros semanales. Entre sus conductores y panelistas más reconocidos se encuentran Diego Leuco, Martín Garabal y Mica Vázquez, entro otros.

Pero hace un tiempo, nació el competidor perfecto para Luzu y se trata de Olga TV, el canal creado por Luis y Bernarda Cella, los hijos del histórico productor de Susana Giménez, Luis Cella. Ellos eligieron a una cara bien popular para que sea la imagen más fuerte del espacio y se trata de Migue Granados, que lleva en el prime time, conduce Soñé que volaba, junto a Sofi Morandi. Más temprano, Nati Jota, Eial Moldavsky y Leticia Siciliani hacen lo propio con Sería increíble.

Los números de los dos canales que marcan tendencias son impresionantes para las plataformas online. En el prime time, mientras Luzu tiene más de 70 mil usuarios en vivo, Olga corre muy de atrás y llega a 34 mil personas en cada transmisión. Pero a esas cifras se les suman las de YouTube. En cada de esos canales, la de Occhiatto más de 1.140.000 suscriptores y Olga tiene 195 mil. Esa diferencia se ve en las reproducciones de sus videos.

Mientras el programa de Granados tiene un promedio de 105 mil reproducciones diarios y el de Nati Jota oscila en las 25 mil, Luzu TV arrasa. Nadie dice Nada tiene 150 mil reproducciones diarias y el resto delos programas varían entre más de 30 mil a 140 mil. Eso significan ganancias, muchas ganancias. Según una de los sitios que calculan las royalties de los youtubers, con su promedio de videos vistos, el canal de Occhiatto tiene ganancias diarias de entre 275 y 459 dólares. Para Olga la cosa no está mal: solo por el programa de Migue, los Cella facturan en la plataforma de videos entre 193 y 322 dólares.

En resumen, Olga se lleva por mes entre 5.805 a 9.675, y anualmente tiene ingresos previstos que rondan entre los 70 y los 117 mil dólares. Para Occhiato la cosa se pone más linda. Con las cifras que maneja en materia de reproducciones, Luzu TV gana en Youtube algo una fortuna que varía entre los 8.269 a los 13.781 cada 30 días. En tanto, anualmente genera ingresos de más de 100 mil dólares y puede superar los 167 mil.

Para el resto de los canales de streaming la cosa no es tan dulce pero no está tan mal. Uno de los youtubers más conocidos de los últimos tiempos es Tomás Rebord, creador de El método Rebord. Aunque el abogado no se considera periodista hace todo lo que haría un periodista y sus entrevistas con personalidades de la política, del mundo del espectáculo o de cualquier ámbito se convirtieron en tendencia y en temas de debate. Las transmisiones en vivo del Método son los domingos a la noche y luego el reportaje queda online en YouTube. ¿Cuánta se lleva? Con 10 mil visualizaciones promedio diarias factura entre 19 y 32 dólares. Por año, el Método podría obtener entre 7 mil y casi 12 mil dólares.

Para Vorterix la situación es más que positiva gracias a Paren la mano, de Luquitas Rodríguez. Mientras que Maldición, va a ser un día hermoso, que conduce Pergolini tiene 3000 reproducciones diarias en YouTube, Paren la mano tiene un promedio diario de visualizaciones en la plataforma de videos que ronda las 150 mil. Al igual que Occhiatto con su Luzu, los ingresos mensuales rondan entre los 5.805 a 9.675, y por año Vorterix se lleva entre 70 y los 117 mil dólares.

Hay otra plataforma que cuenta con un gran plantel de streamers y que cuenta con la producción de Kuarzo: es República Z. Con los programas Mandale fruta, Biri Biri, Estamos en una, Tremendovich y Doble Mérito, y algunos famosos de redes sociales, televisión y música como Rulo Schijman y Mel Chorlez salieron a pelearle en Internet y se les hizo difícil. Con un promedio de mil reproducciones diarias (a veces menos), gana por año cerca de 1500 dólares. De hecho, Flavio Azzaro, tanto con sus transmisiones con información deportiva como con el programa El loco y el cuerdo, que hace con Andrés Ducatenzeiler, mantiene un promedio de reproducciones que superan las 80 mil diarias. Las ganancias para él se ubican entre los 4.446 y los 7.410 por mes.

Al que no le fue nada bien fue a Loft Stream, el espacio que habían lanzado juntos Cande Molfese y Gastón Soffritti. Llamativamente, sus números se ubicaban mejor posicionados que los de República Z. Pero sin el apoyo de una productora, debieron cerrar el espacio. Por su lado, Piso 18, otro canal de YouTube, presenta muchas menos reproducciones diarias pero sigue al aire sin inconvenientes. El mundo de los youtubers es para pocos pero con muchas ganancias. Pero sería trabajar.