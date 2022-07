De Paul, Camila y el millonario juicio: extorsiones, bloqueos y los chicos en el medio

En pie de guerra. Después de una fallida audiencia de mediación, Camila Homs y Rodrigo De Paul delegaron en sus abogados el juicio que se iniciará en los próximos días por la millonaria división de bienes y el monto de la cuota alimentaria que el futbolista le deberá abonar a su ex mujer para la manutención de sus dos hijos: Francesca (3) y Bautista (1). La drástica decisión del futbolista, la furia de su ex y el "bloqueo masivo".

En su último viaje a la Argentina, De Paul le hizo una promesa a su nueva novia, Tini Stoessel: no regresaría a Europa sin haber cerrado el acuerdo legal con la madre de sus hijos. Sin embargo, no hubo punto de encuentro y ahora la batalla judicial está que arde.

Según trascendió, toda la familia de Camila decidió bloquear a De Paul tanto en redes sociales, como en WhatsApp. ¿El motivo? Al parecer, el futbolista habría decidido dejar de pasarle dinero a su ex mujer hasta que la modelo firme el acuerdo. "Es una forma de extorsionarla", advierten desde el entorno de la modelo. Como era de esperarse, esta información fue desmentida por parte de los allegados al futbolista.

Y es que, por fuera de las negociaciones económicas, el futbolista recibió en las últimas horas un furioso llamado de Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección. ¿Cuál habría sido el mensaje que el futbolista recibió por parte del director técnico de la Scaloneta? "¡Faltan cuatro meses para el Mundial y aparecés todos los días en los medios por temas personales. Dejate de joder con todo lo mediático". Cortito y al pie.

Dispuesta a rehacer su vida en la Argentina, la modelo se instaló junto a sus hijos en el lujoso departamento de Puerto Madero -valuado en dos millones y medio de dólares- que compró junto al futbolista cuando aún estaban en pareja. Además de la titularidad de esta propiedad, Camila le exige a De Paul otros cuatro departamentos en el mismo barrio y uno más, ubicado en zona norte.

Pero eso no es todo. La modelo hará valer los once años en los que resignó su carrera para acompañar a De Paul en Europa y en la mediación le exigirá una compensación económica de cinco millones de dólares. ¿El detalle? Su plan es que formen parte de un fideicomiso al que sus hijos accederán recién cuando cumplan la mayoría de edad. "La plata la quiere para ellos, para asegurarse de que, independientemente de las decisiones que tome su padre, ellos tengan su futuro asegurado", advierten desde su entorno.

Los padres de Francesca y Bautista también deben resolver el monto de la cuota alimentaria. Mientras que De Paul le ofreció diez mil dólares mensuales, la modelo le exige a través de sus abogados la cifra de treinta mil euros mensuales. Pero eso no es todo, para mantener el nivel de vida que llevaban en Europa, Homs sumó algunas exigencias más:

Tres viajes a Miami por año junto a sus hijos.

Posibilidad de viajar a Europa cuantas veces quiera (al menos una vez cada 45 días) y 600 euros por día para gastar en el Viejo Continente.

Hospedaje en hoteles cinco estrellas cada vez que salgan del país y pasajes en business para los tres.

Un auto cero kilómetro cada dos años.

El futbolista no sólo no estaría dispuesto a acceder al pedido, sino que además le habría propuesto a Homs que se vuelva a instalar en el Viejo Continente. Eso sí, en casas separadas. Sin embargo, la modelo no tiene ninguna intención de volver a vivir en el extranjero y ya le dejó en claro que su intención es radicarse en la Argentina para continuar con su nueva carrera.