De Paul fue a ver a Tini, pero se quedó con las ganas: "Ella ya no quiere saber más nada"

La mañana del último sábado en la que Rodrigo de Paul visitó el hogar donde vive Tini Stoessel, su ex, ilusionó a los fanáticos de ambos que apuestan a una reconciliación. Sin embargo, no existe y no existirá -al menos por ahora- una vuelta al amor por parte de la artista, quien ya cerró con candado la posibilidad y arrojó la llave al fondo del mar. O al menos, así lo indica su entorno.

Los rumores habían llegado con el tuit que escribió Damián Rojo y que generó que los y las fanáticas explotaran de emoción con la novedad. "¿A qué no saben de la casa de quién salió Rodrigo de Paul esta mañana a las 11:45 hs? El lunes cuento todos los detalles", había publicado el periodista, despertando la curiosidad en el entorno de ambos inclusive.

Esto generó que las especulaciones crecieran durante el fin de semana y que los teléfonos de los ex tortolitos se vean plagados de mensajes de curiosos en busca de saber qué había detrás de las versiones viralizadas.

Para llevar más claridad al debate, quien se refirió al encuentro que nunca existió fue Ángel de Brito. "No hay reconciliación", comenzó el mensaje que dejó en sus historias el conductor. "De Paul ayer desayunó con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho. Y no estaba tampoco. Hoy se va a Bolivia y durmió siempre en el predio de la AFA. Alejandro y Fran fueron a verlo al partido en la cancha con la familia de él. Fin de las novedades", concluyó el referente de LAM.

Lo cierto es que la aclaración terminó con las expectativas que existen respecto a una vuelta al amor que justifique el tatuaje de "Tini" que se hizo el actual mediocampista del Atlético de Madrid y la Selección Argentina. Aunque en los hechos, ese destino ya es imposible fundamentalmente por la decisión de la ex Disney. "Ella ya no quiere saber más nada", señalan desde su entorno.

Es cierto que la familia de Tini quedó con muy buena relación con Rodrigo. A tal punto de que, además de ir a verlo al Estadio Monumental como expuso De Brito, en la última publicación que hizo De Paul quedaron reflejados los likes de los dos Stoessel hombres de la familia y Mariana Muzlera, su ex suegra.

Una de las claves de la separación fue la intervención de Camila Homs, la madre de Francesca y Bautista, los hijos de De Paul, quien desde que hicieron pública su relación en abril de 2022 no paró de atacarlos, con escenas llenas de excesos donde incentivaba al público de una playa uruguaya a que insulte a la cantante.

Tini no quiso saber nada con seguir con De Paul en el marco de que su ex iría a participar del Bailando por un Sueño. La mujer fue la primera en debutar en la pista y aun con su ex separado de la artista, se refirió al bozal legal que la cubría para que no haga referencias respecto ni a él ni a ella.

Por otro lado la llegada del amor para Homs también bajó la intensidad de la disputa con De Paul. La participante del Bailando desde hace unos meses oficializó su relación con otro profesional del fútbol y que también vistió la camiseta de la Selección Argentina en una Final del Mundo: se trata de José "El Principito" Sosa, de Estudiantes de la Plata y ex compañero de Lionel Messi en Brasil 2014.

Mientras que en su entorno aseguraron que De Paul no tiene tiempo de sufrir por la nueva relación de su ex, ya que sólo tiene lágrimas para extrañar a Tini, los hechos muestran que la cantante ya no apuesta a un retorno con el campeón del mundo. En su horizonte fueron apareciendo distintos supuestos affaires, aunque la versión de que tendría una historia con André Lamoglia, el protagonista brasileño de la serie española Elite, es la que más fuerza cobró durante el último mes.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", había escrito Tini al fin de la relación. Las mismas palabras subió De Paul, con el único cambio de su nombre por el de ella.

La frialdad de esa despedida sigue siendo el último gesto entre ambos, gesto de un amor que ya no existe, aunque las lágrimas de tristeza del ex Racing Club de Avellaneda no lo dejen ver que esto es así.