Habló De Paul: el Mundial, el conflicto con Camila y la relación de Tini con su mamá

Casi de la noche a la mañana, Rodrigo De Paul cambió la mirada del argentino promedio: pasó de ser una piza clave de la Scaloneta -el nombre con el que se la bautizó a la Selección Argentina a cargo de Lionel Scaloni- al villano de la historia por su separación de Camila Homs, con quien tuvo a sus dos hijos, Francesca y Bautista, a partir de su incipiente romance con Tini Stoessel.

De hecho, en los últimos días no se habla de otra cosa que del conflicto judicial que mantiene el ex Racing con su ex pareja y que podría dejarlo sin la posibilidad de disputar el Mundial de Qatar, algo que sin lugar a dudas generaría un cimbronazo en la estructura del equipo capitaneado por Lionel Messi. “Voy a intentar decirlo con el mayor respeto posible porque no juzgo ningún trabajo de ningún periodista, creo que es una carrera súper difícil, para la cual hay mucha gente que no estaría capacitada para hacerla, por eso se estudia, se prepara. Esto es una separación y hay una demanda, pero nada más", sostuvo al ser consultado sobre este tema.

El propio "Chiqui" Tapia había resaltado días atrás que "para ir a Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento de la FIFA". Como es de público conocimiento, el futbolista no llegó a un acuerdo judicial con la madre de sus hijos y ahora será la Justicia quien establezca la cuota alimentaria que deberá abonar por la manutención de sus dos hijos: Francesca (3) y Bautista (1). "No tiene ningún sustento lo que se dice. Entiendo que empiezan a levantar, puede tener un día o dos repercusión, pero es absolutamente incorrecto eso que dijeron”, explicó el jugador.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

De acuerdo con el propio De Paul, él y Homs se llevan "súper bien". "Cada vez que yo fui al país, siempre estuvo a disposición para que vea a los chicos. Ella en unos días se va de vacaciones, no sé a dónde, pero sé que en España con su pareja. Los chicos se quedan conmigo 15 días y los voy a súper disfrutar. Viene la chica que los cuida allá a ellos, viene a acompañarme. No hay nada malo, los dos rehicimos nuestra vida. Los dos charlamos, me preguntó si estaba conociendo a Tini y le dije que sí. Ella me dijo que estaba conociendo gente también. Buenísimo. Siempre lo más importante fue que a nuestros hijos la gente que los rodea los trate bien y así es", explicó.

Además, el jugador de 28 años destacó que lo pone "súper feliz" que la mamá de sus hijos esté rehaciendo la vida y aclaró, una vez más, que el romance con Tini surgió tras la separación de la modelo. "La relación entre nosotros es buena. Lo hago para proteger a Tini, para sacarla de un lugar que no tiene nada que ver. Yo estuve muchos años con Cami, a veces la convivencia y muchas cosas se terminan y no por eso tiene que existir algo malo. Siempre en nuestro país tenemos que buscar un punto de conflicto a lo que sucede. No siento que sea así. También para cuidar a Cami, a mis hijos, que es lo más importante. Ellos el día de mañana pueden llegar a ver estas cosas y sé que no les van a gustar”, explicó.

Las frases más importantes de De Paul en América Noticias.