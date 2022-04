De Paul jugó a dos puntas: el inicio del romance con Tini mientras seducía a la China Suárez

Aunque los protagonistas de esta historia de amor aún no blanquearon su romance, ya fueron descubiertos de la mano y mientras paseaban por España. Por eso, es cuestión de tiempo, para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul publiquen su primera foto juntos en sus respectivas redes sociales.

Si por ahora no lo hicieron fue por dos cuestiones. La primera es porque el futbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina no sabe cómo puede llegar a reaccionar su ex esposa Camila Homs, con quien tiene dos hijos pequeños, y de quien se había separado en buenos términos, aunque las sospechas de infidelidades siempre sobrevolaron a la pareja.

La otra cuestión es que la familia de la cantante está evaluando el impacto que este noviazgo podría tener en la imagen de Tini. Según rumores que suenan cada vez más fuerte, los primeros contactos de Stoessel y De Paul se habrían dado cuando Homs aún estaba embarazada de su segundo hijo.

Por eso, mientras Alejandro Stoessel se recupera tras el grave problema de salud por el que estuvo internado varias semanas, es Marina Muzlera, quien controla el daño colateral del blanqueo. De hecho, la decisión de que Yanina Latorre sea la vocera oficial del romance en LAM, luego de que al programa le llegaran imágenes tomadas por un paparazzi en Ibiza, no es casualidad.

Latorre y Muzlera mantienen una buena relación. La panelista la considera una amiga y por eso pudo contar ciertos detalles del romance. Aunque con errores en los tiempos, los meses de relación y cuándo se vieron, en realidad, por primera vez. Todo eso para que Tini no sea criticada por iniciar algo con un hombre que estaba casado.

Ahora se conocieron más detalles del inicio del romance que nada tienen que ver con la historia que quieren que se conozca la mamá de Tini. En ese sentido, Luli Fernández delató a De Paul y afirmó que, mientras conocía a Tini, también había iniciado un romance con Eugenia Suárez.

Supuestamente, la relación entre Rodrigo y la China se dio justo después de que estallará el divorcio con Benjamín Vicuña y antes del affaire con Mauro Icardi. En ese punto, contaron: “Tini estaba comenzando una relación con alguien y la China también. Cuando Tini se entera por su grupo cercano, pone un grito en el cielo porque estaba a punto de blanquear la relación”.

Y siguió sobre el juego a dos puntas de De Paul: “Lo deja porque se entera de que Eugenia estaba metida en esta historia, y él estuvo con ella en un hotel. Entre las dos, en realidad, él quería seguir con Tini”.

Fue entonces que Fernández sintetizó: “Rodrigo de Paul hablaba con Tini y La China al mismo tiempo. Hay una foto de Eugenia en el estadio Wanda Metropolitano, por eso nadie va a desmentir esto. La China esa vez no subió nada ni fue al palco, porque ahí estaba Camila Homs. Esto es más o menos en septiembre, octubre”.

En aquella fecha, es decir octubre de 2021, Tini también había estado presente en el palco VIP del estadio del Atlético de Madrid junto a dos amigas, una de ellas era Carla Pereyra. Por entonces, nadie hablaba de una ruptura con Camila, quien también estaba en ese lugar.

Pero parece que el gran mediocampista del seleccionado sería un experto en eso de esconder infidelidades. O, por lo menos, lo era. En noviembre, cuando el escándalo de Wanda Nara, Icardi y la China explotó, el nombre de Rodrigo salió a la luz como un supuesto amante de Suárez. Al ser consultado por Flavio Azzaro, el ex jugador de Racing negó no solo un noviazgo sino también conocerla.

Mentía y muy bien. Desde hacía varios meses, De Paul y la China chateaban a través de diversas redes sociales. Además, habían mantenido un encuentro en España y a pedido de la actriz. Pero algo se fue rompiendo entre ellos.

Primero influyó la locura que se desató cuando se supo que Eugenia había mantenido un encuentro, aunque sin sexo, en un hotel de París con Icardi, mientras Wanda estaba de viaje en Italia. Fue en ese momento, que De Paul decidió cortar cualquier vínculo con la actriz.

Entonces, el mediocampista tiró todas sus fichas a Tini, que también se había alejado por la supuesta relación de la ex de Vicuña con él. Así que el oriundo de Sarandí tuvo que remar y reconquistar a la cantante. Lo logró.

Pero, ahora sacaron a la luz otro dato sobre el inminente final del affaire De Paul con Suárez. Y ahí aparece un tercerdo en discordia. Cuando él se enteró que la actriz también tenía encuentros sexuales con el actor Nicolás Furtado, decidió poner un punto final.

Es que el actor que interpreta a Diosito, no solo estrenó la nueva casa de Pilar de la China sino también mantuvo encuentros con ella en Barcelona, poco antes de blanquear su noviazgo con la española Ester Expósito. Todo desprolijo, ¿no?

Lo que sucedió es que De Paul y Furtado forman parte de un grupo de amigos y mantienen una buena relación. De hecho, cada vez que futbolista pasaba sus vacaciones en Argentina, o si se encontraban en Europa, ese grupo celebraba con asados o fiestas en la que estaban los dos.