De Paul y el "operativo reconciliación" tras los presuntos chats con la "China" y el affaire con Tini

Las esquirlas y derivaciones del Icardi-Gate no paran. Ahora, la noticia ya no pasa por lo que sucedió entre el delantero del París Saint Germain con la actriz Eugenia “China” Suárez; sino por la presunta reconciliación entre Rodrigo de Paul y su pareja, Camila Homs, luego de las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz y hasta con Tini Stoessel. Pero vamos por partes.

Las redes sociales del también futbolista y su pareja se llenaron de posteos de la celebración de la Navidad que pasaron junto a su familia en la Argentina. En las fotos se los puede ver a todos ellos disfrutando a más no poder. Pero a los pocos días un suceso volvió a sacudir la intimidad del ex Racing.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es que el periodista Ángel de Brito confirmó en Los Ángeles de la Mañana (LAM) que los chats que se habrían encontrado en el celular de Suárez con otros integrantes de la Selección argentina son reales. Fue justamente la panelista de ese ciclo, Yanina Latorre, la que contó reveló primero la versión de los mensajes.

Cabe recordar además que De Paul negó estas versiones en una entrevista que le dio al periodista partidario de Racing, Flavio Azzaro. "No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, le escribió en ese entonces De Paul al periodista. Sin embargo, De Brito volvió a la carga y aseguró que todo es verdad.

Mientras mostraban las fotos de la celebración en familia de la pareja una de las panelistas del ciclo, Carolina Molinaria, contó que Homs había viajado hacía tiempo a la Argentina dejando a De Paul sólo en Europa. “Ella está acá (en Argentina) hace bastante tiempo viviendo, me la crucé el otro día caminando en Puerto Madero con la nena y el bebé en el carrito”, dijo.

Luego, De Brito tomó la palabra y acotó: “Sí ella está acá hace meses, se volvió. Él estaba en los famosos chats del Wandagate, fue uno de los que aparecía”.

En las últimas horas, apenas aterrizado en Argentina, el ex volante de Racing mostró en sus redes sociales que estaba llegando al predio de la AFA en Ezeiza para seguir entrenando y no perder forma de cara al inicio de un nuevo año, en el que también tiene como objetivo aportar su granito de arena para el Colchonero, que cerró el año con cuatro derrotas consecutivas en La Liga.