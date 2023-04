De policía a cantante: Vanina Hussein, la esposa de Pierri, inició su camino en la música y lanzó un video con el Pepo

Su salto a la fama llegó hace casi siete años cuando se casó con el abogado Miguel Ángel Pierri, con quien hacía dos ya estaba en pareja. Ahora Vanina Hussein, quien fuera suboficial de la Policía de Santa Fe, dejó las armas por el micrófono y lanzó su primer videoclip acompañada nada más y nada menos que por Rubén Darío Castiñeiras, mejor conocido como "El Pepo".

Al mismo tiempo, está preparando el lanzamiento de dos temas inéditos para los próximos meses, los cuales los filmará desde el Teatro Seminari de Escobar, gracias a una gestión de su director general, Néstor Vittola. "Sé que estoy en el buen camino, no es que vengo de ladri a presentarme", confesó ante BigBang. Sus enfrentamientos en los años de policía, el apoyo mutuo con Pierri, y toda la preparación que hizo para subir a los escenarios, más abajo en el diálogo completo con la artista.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Te lanzaste con toda, grabaste un video con El Pepo con un nivel muy profesional y muy linda voz.

No es fácil la exposición por más que a una le guste cantar. Había que prepararse. Conocer todo el mundo técnico de la música como para poder ofrecer un buen producto, entrar en la competencia y perdurar en el tiempo.

-¿Cómo fue grabar con El Pepo?

El Pepo es un referente. Es muy divertido, es una persona muy cálida. Lo conozco por el tema de la desgracia, de este accidente donde mi esposo intervino como su abogado. Entre charlas le conté que me gustaba y por el 2020, en pandemia, grabamos un tema. Pero lo grabamos muy en off, y después armamos un video casero. Ahí me quedó como la inquietud. Terminé la carrera de Relaciones Públicas, y cuando pude me puse a estudiar. Tengo una coach maravillosa, una de las mejores del país, Romina Pugliese. Ella me explicó lo técnico y de ahí vamos para adelante.

-El Pepo habló muy bien de vos y de tu calidad artística.

Somos amigos. Tenemos mucho cariño. Es un crecimiento. Yo no tengo el don de nacer con una voz privilegiada. Estudiando artistas que ya pasaron por la movida tropical, pregunté cómo se llegaba a un tono y mi coach me dijo 'vos tenés que conocer bien tus límites, tu principio y tu final. Y de ahí podés hacer un montón de cosas'. Bueno, estoy conociendo mis límites y llevándolos hasta lo máximo.

-¿Cuáles son tus principales influencias?

Mi abuelo escuchaba mucho los Wawancó. Entonces, por eso el primer tema que grabé como cover fue Atrevete a mirarme de frente. Y lo hice un poquito cumbia rock. Me divertí mucho. Yo en cada tema que voy sacando me doy cuenta que algo mejoré.

-Tenés un equipo ya armado. ¿Cuántos son?

Somos 11. Pero fue muy difícil encontrar músicos. Tengo un amigo, mi manager Sebastián Rusca, que me armó la banda. Son dos bandas que se fusionaron. Tengo 11 músicos más un cuerpo de tres bailarinas y dos bailarines, dos coreutas y yo.

-¿Qué nos podés contar de los temas inéditos que estás a punto de lanzar?

Es re lindo escribir, es un mundo desconocido. No pensé que lo podía hacer, aunque tengo ayuda, por supuesto. Beto Kirovsky (CEO de la discográfica Magenta), me recomendó dos compositores, más una amiga que yo tengo. Vamos sacando ideas y plasmándolas en las canciones. La próxima canción se llama 'No fuiste tú', y es un poco de protesta. ¿Viste los que creen que te hicieron algo y no te hicieron nada? Hay que bajarles...

-¿Cuáles son tus fuentes de inspiración a la hora de componer?

Me inspiro no solamente en lo que yo viví. Gracias a Dios no tuve muchos desamores. Sí muchas alegrías. Pero la protesta gusta un poco más y se canta con más intención. Yo tuve momentos malos, pero fueron más los buenos en mi vida. Ni hablar de esta última etapa, después de la Policía, que conocí a Miguel y tuve la oportunidad de formarme profesionalmente en lo que elija hacer. Y la tranquilidad y el tiempo. Como artista me gusta muchísimo Jennifer López, pero por lo que eligió. Porque era bailarina, nadie creía en ella. Y a los 50 y pico de años logra ser lo que es.

-En Miguel Ángel, ¿encontraste el apoyo para lanzarte como cantante?

Es el gran promotor de esto. Nosotros nos ayudamos mucho, somos un matrimonio muy unido. Si bien hace nueve años que estamos juntos y este cumplimos siete de casados, somos como un matrimonio ya de muchos años. Pasamos muchas cosas juntos, buenas, no tan buenas, enfermedades y logros profesionales de él. Me marcó un camino. Cuando le dije mi decisión me dijo: 'elegí tus profesores, formate, que yo te apoyo'. Y me respeta mis horarios, todo.

-¿Vos le cantás a él?

Sí, cantamos juntos. Vamos a tratar de cantar algún tema inédito. Vamos a escribir.

-Eso es una bomba. La gente lo va a estar esperando.

Canta re lindo. ¿Viste la parla que tiene? Así canta. Tiene la voz ronca, re linda. Él quiere que cumpla todos mis sueños, como yo también quiero que él los cumpla.

-¿Vos lo ayudás en los casos?

Sí, de hecho, por ser policía, actúo de fiscal. Muchas críticas se ha comido. Es mi punto de vista, siempre con mucho respeto profesional. La verdad es que logramos muy buenas cosas. Es como que tenemos mucha alegría dentro de nuestro matrimonio. Cada vez que podemos nos vamos de viaje, disfrutamos mucho estar juntos. Hay una frase que tenemos: siempre juntos. Es muy lindo vivir así, con sueños, perspectivas, enamorada. Yo tenía como un miedo en un principio porque a Migue Ángel lo conocía por la tele. Terminó siendo mi profesor en un curso que hice en la Fundación Abogados Sin Fronteras y ahí nació todo. Desde ese día, un 3 de mayo en el que me fue a buscar a Santa Fe, hasta ahora, no nos separamos nunca.

-¿Vos eras parte de la Policía Santafesina en ese entonces? ¿Cuáles son las experiencias más fuertes que viviste?

Estuve en el comando radioeléctrico. Estuve en dos enfrentamientos. No hacía mucho que estaba y me tocó una madrugada con piratas del asfalto. No me tocó disparar, gracias a Dios. Pero yo ese día tenía a cargo una FMK-3, que es una pistola ametralladora. Y recuerdo como si fuera hoy que hacía frío y yo estaba sudada, y sin embargo trataba de tener templanza y no asustarme. Bueno, se pudo detenerlos en esa situación. Después pasé por muchas secretarías, porque también era inquieta. Y estaba en un momento donde era muy machista la Policía. Así que aprendí de todo.

-Te tenías que ganar tu lugar porque no te lo daban...

Mi papá, que como toda mi familia, son oficiales de policía, que me dijo: 'vos tenés que hacerte imprescindible para el jefe. Y la manera en que lo vas a hacer es aprendiendo procesal y siendo sumariante'. Y así terminé mis últimos años llegando a tomar 20 denuncias disintnas por día.

-Hoy, que te dedicás al arte, ¿extrañás esos tiempos?

Es una etapa muy linda, pero terminada.

-Y gracias a eso conociste al amor de tu vida...

Él fue a buscarme al pueblo. Yo vivía en Chovet, al sur de Santa Fe. 10 kilómetros para adentro desde la ruta. Se quedó sin teléfono y salió mi papá a buscarlo. Ese día era el día del pueblo, y sale la procesión con la virgencita. Claro, se había corrido la voz que estaba Miguel en el pueblo, y dieron vuelta la procesión y pasaban todos por mi casa a buscar.

-¿Van mucho para allá?

Sí, tratamos de ir. Tengo toda mi familia allá. Miguel se dedica a su familia, a sus amigos. Lo que pasa es que como abogado es muy notorio. El día que está en casa lo llaman 20 para preguntarle su opinión.

-Para volver de lleno a tu carrera musical, ¿qué expectativas tenés para este 2023?

Terminar con mis temas y mi repertorio y después lanzarme con toda la banda, que estamos ensayando una vez por semana. Lanzarme segura de lo que voy a hacer. No quiero estar temblando. Puedo estar temblando de emoción. Ya hice una prueba piloto y en ese momento no pensé en nada. Pero cuando realmente salgamos, ese día lo voy a disfrutar mucho. Ojalá me ilumine y pueda componer cosas que canten todos. Nosotros el viernes sacamos la canción con El Pepo, y el sábado ya estaba sonando en los boliches.

-¿A vos te gusta bailar?

Me encanta. También estoy aprendiendo porque hay que aprender técnica para eso también.

-Gilda, Dalila, la princesita Karina, muchas mujeres fuertes en la cumbia argentina. ¿Tenés ganas de ocupar el lugar de ellas?

El lugar de ellas es de ellas. Hay lugar para todas. Aparte son todas diferentes. Yo escucho a Dalila y es como que escuchó al León Santafesino (Leo Mattioli), Karina tiene otra coloratura, Ángela (Leiva) otra, La Bomba otra. Sin embargo a mí me gustan todas. Todas tienen su carácter, impronta, historia. Todos tuvieron una historia difícil, diferente, pero ninguna se quedó en el camino. Yo sé que me puede aparecer una piedra que yo voy.

-Mirá que este camino de la fama puede terminar con vos el año que viene en un Cantando por un Sueño. ¿Estás dispuesta a eso?

Eso lo estuve trabajando con una tearapeuta, porque es difícil la exposición cuando sabés que por ahí pueden opinar de tu vida bien o mal, inventar cosas o decir algo. Bueno, trataré de que no me influya eso, no escuchar. Ya la gente que me conoce, sabe que yo no quiero saber nada. Porque sé que estoy en el buen camino, no es que vengo de ladri a presentarme, a decir 'me pongo ropita linda y nada más'. No, de hecho mis músicos son muy preparados y ellos mismos me van guiando. Cuando ensayamos nos ayudamos mucho, somos un lindo equipo.

-Ya cumpliste una parte de tu sueño cuando el sábado estaban bailando tu canción en los boliches...

Cuando me dice El Pepo 'Vani, mirá esto', yo te juro que no lo podía creer. Porque es muy lindo. Este tema lo venimos preparando hace un montón. De hecho, la variación que tiene el ritmo está ajustada a mí. Lo preparé con Romina y cuando lo grabamos estuvo buenísimo. Podría pasar que nadie lo baile y no lo pongan en un boliche, y para mí va a estar igual bien. Pero esto fue como 'hacé más porque a la gente le gustó'.

-Lo nombraste a Leo Mattioli, ¿es uno de tus referentes?

Los Palmeras son. Crecí con ellos. Igual Leo es lo más. Tenía una voz increíble. Por el otro lado, mis abuelos escuchaban tango.

-Ahí quizás podés meter un tema con Miguel Ángel, que tiene la voz gruesa.

Sí, que tiene la voz re potente.

-¿Rock and Roll?

Blues me gusta más.

-¿Creés que vas a poder volcar todos estos matices tuyos a tu música?

Yo creo que sí. Como dije al principio, si uno tiene el registro de su límite, lo podés hacer. A tu medida. Por eso cada canción que estoy preparando para grabar la estudio mucho desde distintos lugares para poder cantarla con algo que me distinga. No voy a poder hacer un agudo de Celine Dion, no.

-Se vienen tus temas inéditos. ¿Querés lanzarlos con videoclip?

Sí. Me prestaron el teatro Seminari de Escobar. Hay que agradecer a Néstor. Vamos a hacerlo ahí al clip. Vamos a preparar el lanzamiento desde ahí. Estamos más que felices. Hay mucha gente apostando.

-¿Podemos decir que este 2023 puede llegar a ser tu año?

Puede llegar a ser. Y si no es este será el otro, pero no voy a dejar de hacer lo que me gusta y me hace bien. Y las devoluciones son lindas. Tengo amigos, cenas, canto más, me estoy formando, me divierto, y hay mucha gente que me apoya. Si no mis amigos me hubieran dicho 'por acá no es'.