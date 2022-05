De "¿por qué me odiás?" a "a mi no me grita ni mi mamá": los ataques de furia de la China Suárez

Siempre va al frente, hay que reconocerlo. En todos los ámbitos de su vida. Para conquistar hombres, para hablar con las novias de esos hombres y hasta para encarar a los periodistas que cuentan sobre aquellos hombres. Es un círculo vicioso del que la China Suárez no puede salir. Está en su sangre japonesa. Con esa determinación característica se presentó ante Ángel de Brito y le preguntó sin preámbulos: “¿Por qué me odias?”.

No te creas tan importante

El encuentro tuvo lugar en el VIP de Chana Club, un bar de Puerto Madero donde coincidieron muchos famosos al finalizar la ceremonia de los Martín Fierro. “De repente, de la nada”, contó Ángel de Brito en su programa, “una chica me dice ‘hola’. ‘Hola’, le digo. Yo no sabía quién era”. Después cayó en la cuenta.

“Era la China Suárez, que no la reconocí y menos me la imaginaba ahí en la fiesta porque no estaba invitada al Martín Fierro. Estaba vestida con una musculosa muy informal”, agregó el conductor de LAM. Luego llegó la pregunta: “¿Por qué me odias?”.

Pero Ángel no se dio por aludido: “No sos tan importante como para que te odie”. La charla siguió, y aunque la ex Casi Ángeles estaba muy simpática (y acompañada por su nuevo novio, Rusherking), el periodista aseguró que no se pusieron de acuerdo en nada. “No estaba ni agresiva ni loca como cuando llamó a Yanina aquella vez. Estaba alegre. Yo le dije que era muy soberbia y que se manejaba mal con los medios. Ella me respondió que piensa que no es así”. Y ahí quedaron. Bailaron un rato juntos y por una noche fueron amigos.

Yanina versus La China

Pero no es la primera vez que Euge encara a un periodista. Aunque no tan simpática como con Ángel, la China hizo lo propio con Yanina Latorre, cuando la rubia ofició de vocera de Wanda Nara por el escándalo que involucró a Mauro Icardi. Según contó la panelista de LAM, la actriz de ATAV la llamó a los gritos para exigir explicaciones sobre sus averiguaciones en curso, y ahí fue cuando la nueva lengua karateca de la televisión levantó el tono: “Mocosa impertinente, tengo 50 años. Cerrás la boca, a mí me vas a respetar”.

“Quise chequear la información de si su nuevo novio estaba o no en pareja a través de un amigo suyo. Ella se enteró y me llamó a los gritos para aclararme que no. Me dijo: 'No te llamé para hablar de Wanda, te llamé para aclarar que no tiene novia. No soy una roba novios'".

Y siguió: "¿Quién sos? Bajame dos tonos. Mirá la edad que tenés. Cuidate, protegete. Se habla más de tu conch... que de tu carrera. Fijate que nadie habla de tu trabajo, ni de si ganaste un premio; sólo de los hombres con los que te acostás”. La China le contestó con ironía: “Ahora me voy a anotar tu consejo”.

Entonces la panelista explotó: "En un momento empecé a gritar yo y me dijo: 'No me grites vos, que a mí no me grita ni mi mamá'. A lo que respondí: 'Tu mamá te tendría que haber pegado dos gritos, así saliste'. Y le aclaré: para mí no sos put..., sos una mala persona y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, a Pampita, a Wanda y tengo varios nombres más, que no los voy a dar porque no se terminaron separando”.

La China insistió: "A mí no me grites. ¿Así le gritas a tus hijos?". Yanina: "Sí, por eso son tan educados y no son como vos".