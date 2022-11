¿De qué lado estás? Alex Caniggia le respondió a L-Gante y catalogó sus canciones como "música pedorra"

Fiel a su estilo, el hijo del pájaro Claudio Paul Caniggia se metió en una nueva problemática tras agredir y menospreciar a la música que representa las nuevas generaciones, a la que el pertenece. Aunque puedan o no gustarle las canciones, Alex arremetió contra L-Gante.

Todo comenzó a partir de una publicación que realizó el ganador del Hotel de los Famosos en sus redes sociales, en donde se mostraba viajando en un taxi al ritmo de “I’m too sexy”, del dúo británico de música pop, Right Said Fred.

Si bien al comienzo todo parecía ser un simple fanatismo para con dicho tema musical, el amante de los tatuajes y las cirugías plásticas apuntó contra todos. “Qué temón man, esto sí es música”, inició afirmando. Pero lejos de seguir con comentarios pacíficos, Caniggia continuó “Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no? Aguanten los 80 y los 90. Qué L-Gante, ni nada de esa música de hoy en día pedorra”.

Otro que no es de comerse los mocos es Elián, quien desde hace un largo tiempo enfrenta una disputa mediática y judicial con su ex pareja, con quien tiene conflictos económico por la cuota alimentaria de su hija. Al ver sus dichos, el autor de "El último romántico", le respondió a través de su cuenta de Twitter: Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. Hijo de Caniggia te faltan 900 gramos para hablar de mí. Mi música podrá ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le transmito que ellos también pueden lograrlo. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad. Abrazo", concluyó.

Sin embargo, lo que inició como un simple comentario, descencadenó en una guerra cibernética. Tras la contestación de L-Gante, Caniggia realizó un nuevo posteo en sus historias de Instagram, y lo fulminó: “Yo de la high como el caviar y vos tan mortadela... Si te gusta fumar agachate y fumate mi vel... Te veo vestido y me recuerda un dicho de mi abuela... aunque el mono se vista de seda, mono queda... ¡Aprendela!".

Su mensaje enfureció a todos los seguidores y una vez más se ganó el odio de algunos, ya que la importancia que Alex le da a la plata, a lo material y sobre todo a a lo superficial arruina los pocos momentos de humos sano y gracioso que el hijo de Nannis puede tener.