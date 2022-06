¿De qué lado estás? Mengolini contra De Brito y las Angelitas: “Son unas hijas de p... de la primera a la última”

El exabrupto sucedió en las puertas de Futurock, la radio de Palermo donde Julia Mengolini conduce “Segurola y Habanna” junto con Fito Mendonca Paz. Hasta allí llegó el enviado de LAM para intentar entrevistar a la periodista.

Cuando se abrieron las puertas, con la cámara prendida, el cronista interceptó a la ex de Fito Paez y le consultó por los dichos en su programa contra Pampita y su marido, Roberto García Moritán. Sin embargo, el tema pasaría a segundo plano. “Mengo querida”, tiró el notero para romper el hielo. Mengolini respondió: “No, no, no. No me podés agarrar de prepo para esas hijas de pu… Vos sos divino pero no voy a hablar con esta gente”, y le dio un abrazo para terminar la cuestión.

La cosa no quedó ahí y Mengolini insistió: “No, no, no. Son unas hijas de p..., de la primera a la última”. Y después incluyó al conductor: “Ángel de Brito es un hijo de p.... que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo. Entonces, vos trabajás para gente que es una mierda, no es culpa tuya. Pero yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”.

Con el micrófono en mano, el notero quiso cambiar de tema: “Yo venía a preguntarte por tu columna sobre el programa de Pampita”. Pero tampoco hubo tregua. “Es otra boluda”, respondió. “¿De verdad pensás que Roberto García Moritán es un gil?”. Y volvió a responder: “¡Pero queda a la vista, boludo!”.

Finalmente preguntó: “¿Estás filmando? No me filmes, eh”, amenazó. “Nunca lo supe y no pongas esto al aire, eh. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM!”.

La respuesta de las Angelitas

Después de presentar la nota, que no quería dar, las panelistas de LAM le respondieron a la periodista. “Yo ni la conozco y me comí un insulto, y el nivel de mala educación en la sociedad es el reflejo en esta nota”, empezó diciendo Estefi Berardi y la siguió Andrea Taboada: “Es tonta, es tonto lo que hace, me parece que no tiene sentido”. Pero la artillería pesada llegó de la mano, o mejor dicho de la boca de Yanina Latorre:

“Yo nunca vi a una inútil, hija de p... semejante, maltratadora serial, que arrancó una columna contra Pampita y Moritán porque ideológicamente son lo opuesto, y parece que si no pensás como ella, te trata de idiota, de gil, de basura”, comenzó su descargo.

Y siguió: “También se reía de mi hija porque un día sufrió y parece que las niñas que tienen plata no pueden llorar. Fumaba porro contenta en el embarazo y lo contaba. Y ahora nos dice hijas de p.. a nosotras que hacemos nuestro trabajo”.

Ángel, más calmo que sus Angelitas, siguió con programa. ¿Alguien recuerda qué era la sororidad?