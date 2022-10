"¿De qué te reís?": el filoso video de la "China" y Rusherking, tras el live de Mauro Icardi

Mientras que Mauro Icardi rompía el silencio desde Turquía con un durísimo live de Instagram en el que apuntó contra Wanda Nara, Eugenia "la China" Suárez se encontraba en un exclusivo restó del barrio de la Recoleta celebrando el cumpleaños de su madre, Marcela Riveiro. Sin embargo, la actriz sorprendió al compartir pasada la medianoche un video que muchos de sus seguidores interpretaron como "la respuesta" al último capítulo de la novela que se disparó tras el "Icardi-Gate".

Quien la grabó fue nada más y nada menos que su novio, Rusherking. Y la postal elegida fue tan simple, como contundente: la "China" luciendo su look, sonriendo y disfrutando de la noche porteño. El guiño llegó sobre el final de la grabación, en el que se tienta mirando a la cámara y le pregunta al trapero: "¿De qué te reís?". "Hermosa", le responde el cantante, resaltando que se encuentran en un muy buen momento, a diferencia del turbulento presente de los padres de Francesca e Isabella.

Horas antes del live de Icardi, pero con el escándalo con Wanda instalado en los medios casi en cadena nacional, la actriz sufrió otra provocadora historia en la que se la podía ver súper sexy, disfrutando de la pileta de la casona de zona norte en la que se instaló junto a sus tres hijos después de la polémica y mediática separación de Benjamín Vicuña.

La nueva estrategia de la "China" ante la fuerte crisis matrimonial de quien fuera su amante es mostrarse relajada, enamorada y no dar acuso de recibo a cada una de las provocaciones que recibe tanto por parte de Wanda, como por parte del propio Icardi. De hecho, el entorno de la actriz confirmó que Suárez se enfureció cuando el futbolista dio a entender que se encontraba en España el día que la empresaria anunció de forma unilateral su separación. ¿El motivo? Ella se encontraba en el país ibérico promocionando su nueva película y lo interpretó como una "chicana mediática", de la que no quería participar.

Días atrás, en un mano a mano con su amigo Jey Mammón, Suárez volvió a hablar de su relación con Rusherking. "Él es muy tranquilo y a mí me gusta eso. Si hubiera sido un pesado, si me hubiera venido a hablar. No sé (si le hubiera dado bola). Me fui de la fiesta y recién ahí nos empezamos a escribir", reconstruyó en alusión al festejo VIP que tuvo lugar después de la ceremonia de los Martín Fierro en la que se conocieron a través de amigos en común.

"Él es humilde, es bueno; tiene un corazón de los que ya no te encontrás. Es muy muro, no está contaminado. Es buen amigo, es buen hijo. Y viene con esto de las nuevas generaciones, que vienen más livianitos; sin tanto prejuicio. Esta generación viene mucho más liviana y sobre todo él me da paz", cerró con contundencia.