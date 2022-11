De qué trata el "Kuniverse”, el espacio en el metaverso inspirado y creado por “el Kun” Agüero

Sergio “Kun” Agüero desde que se retiró del fútbol se reinventó como estrella del canal de streaming Twitch desde su usuario Slakun10, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en la plataforma y con varias de sus transmisiones que tienen más de cien mil reproducciones.

Entre las últimas novedades, se conoció que es la figura principal de Kuniverse, un juego que crearon con The Sandbox para “activar a los hinchas de fútbol” en el metaverso. “Me involucré en casi el cien por ciento porque a mí me gusta aprender. Quise estar hasta todo lo que pude. Quedó muy bueno”, contó el ex Independiente en uno de sus videos promocionales.

De acuerdo a lo que publicó The Sandbox en su sitio web, Kuniverse es un juego abierto al público que tomará la forma de un gran estadio con juegos temáticos de fútbol, baile e, incluso, “un camión de comida con comida argentina”, entre otras experiencias. Además, explican que aquellos que se anoten allí podrán obtener beneficios exclusivos dentro del juego, como son los torneos de eSports, eventos musicales y hasta la oportunidad de ganar un viaje al Mundial de Qatar para conocer al Kun personalmente.

Kuniverse: metaverso del Kun Agüero

El juego se lanzó el pasado 6 de noviembre e incluye una colección de 9.320 avatares, cada uno en forma de NFT único que se puede usar en el juego. La peculiaridad de estos es que son al azar, por lo que hay algunos que no serán figuritas repetidas. Estos avatares ya se encuentran a la venta con cinco diferentes versiones de la leyenda del fútbol argentino que buscan representar facetas de la carrera del Kun. Estos son Football Kuns, E-Kuns, Future Kuns, Robot Kuns y Special Kuns.

La idea y producción de espacio influenciado por las ideas del ex jugador para que "se respire Kun" y quien participe se "convierta en el mejor jugador del metaverso", se realizó en sociedad con Eter Studio, una agencia creativa digital fundada en Argentina por Sofia Englebienne.

“Esta es una colaboración sin precedentes de la que estamos muy orgullosos de ser parte. Nos asociamos con el Kun porque es pionero en comunidades digitales y en la reinvención de sí mismo, para construir un espacio que incorpore todo su universo y sus intereses, físicos y virtuales, en una experiencia única. Sin dudas, Kuniverse es un fiel reflejo de esta forma de trabajo que predicamos”, dijo la fundadora.