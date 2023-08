De seducir a Julián Álvarez a una parálisis facial: el difícil momento de la influencer Luciana Milessi

La búsqueda por conseguir cuerpos hegemónicos de acuerdo a los parámetros occidentales, nuevamente consiguió atentar contra la vida y la carrera de una mujer. Se trata de la influencer Luciana Milessi, quien se hizo conocida en el ambiente luego de confesar que le gustaba el futbolista Julián Álvarez en su participación en el polémico streaming Elo podcast. En las últimas semanas, la joven sufrió una parálisis facial a partir de una mala praxis en una operación estética donde se quiso quitar papada, y tras los hechos se encargó de dejar un mensaje concientizador para su público: "Por estética no volvería a entrar a un quirófano".

Según el relato de Milessi en sus redes sociales y las declaraciones que brindó a diferentes portales de noticias, los complejos alrededor de su cuerpo fueron la principal motivación para que la chaqueña de 25 años se anime a, nuevamente, pasar por el bisturí. Una tendencia que comenzó cuando tenía 18 años y se hizo "las lolas". "Es irónico porque me hice las cirugías para verme mejor y que la gente deje de opinar de mi cuerpo, y ahora es como ‘tenés la boca torcida, jajaja, tipo Rocky Balboa’ o cosas así", describió. "Es positivo que tengo sensibilidad y tengo dolor, pero está inmovilizado", añadió.

"Yo siempre tuve una distorsión de mi imagen, nunca estuve conforme. No me sentía cómoda. Eso me llevó a tener anorexia nerviosa a los 17 años y, a los 18, hacerme esta primera cirugía estética. Después pasaron tres o cuatro años en los que yo estuve luchando contra la obsesión de mi cuerpo, pero recurría al gimnasio, a entrenar. Lo hacía excesivamente: todos los días entre dos y tres veces por día", reconoció ante TN Show. También agregó que los comentarios de odio en las redes sociales fueron trascendentales en la decisión. "Me decían ‘estás gorda’, ‘heladera’, ‘no tenés cola’", detalló.

En su confesión Milessi explicó que todo este complejo "después hacía el efecto rebote", porque ella "dejaba de entrenar por mucho tiempo, subía de peso" y luego volvía a sentirse mal. "Era como una relación tóxica conmigo misma", contó. "Sabiendo que hay tantos riesgos y que algo puede salir mal, por estética no volvería a entrar a un quirófano, sinceramente. Sí por salud, pero por estética no porque es poner en riesgo un montón de cosas que no lo valen", recomendó la influencer.

La chaqueña relató paso a paso cómo fue el fatídico día en el que terminaría con una parálisis. "El 3 de agosto decido hacerme liposucción y me acuerdo de que le dije al médico ‘haceme los brazos, haceme las piernas, haceme la espalda, haceme la panza y haceme de vuelta la papada'", indicó. "En esta oportunidad yo nunca firmé nada y nunca me advirtió de lo que podía salir mal. Yo no tenía idea de que podía llegar a tener una parálisis facial", recordó.

"El día de la cirugía, mi papá me vio y me dijo ‘tenés la boca muy torcida’, entonces le pregunté al médico y me dijo que no me preocupara, que era la inflamación, y que todo volvería a su lugar", informó. "A mí sí me dolió que en ese momento no me advirtió que se pudo haber tocado un nervio. Yo de esto me entero recién a las dos semanas y media de la cirugía cuando ya había bajado toda la inflamación y lo único que no estaba en su lugar era mi boca", señaló Milessi.

"En el momento que me dan la peridural en el quirófano, miré alrededor, vi a los médicos y pensé ‘¿qué estoy haciendo acá?’ Me agarró esa sensación de miedo y ahora ver todo lo que eso conllevó. Es más, un médico me dijo que la saqué barata", alertó la mujer. Tras la dramática situación que pasó, una de las cosas que pudo asegurar Milessi es que "no sería tan irresponsable de recomendar a un profesional de la salud".

"Creo que uno minimiza el riesgo, que no te va a pasar, no piensa en el riesgo, no es consciente. Uno conoce los casos pero piensa que no le va a tocar hasta que le toca; ahí te chocás la cabeza contra la pared y aprendés. A mí me recriminaban de que si la cirugía me salía bien, no iba a salir a decir nada y digo: ‘uh, la p... madre, qué cegada que estaba, ¿qué mierda había en mi cabeza? ¿Qué me estaba pasando que yo tengo que tener la mitad de la cara paralizada para darme cuenta de lo que está pasando? A veces necesitamos ese baldazo de agua fría", reconoció la influencer en sus redes sociales.

Las demostraciones de una cultura que hace de la estética un pilar de las personalidades y que envuelve a hombres y mujeres en la peligrosa búsqueda de un cuerpo "perfecto", se evidenciaron en los comentarios que le dejaron a la chica en la misma publicación donde hizo su descargo, con gran parte de su cabeza y rostro vendada.

"Luciana era más linda cuando era natural, sin tantas operaciones", escribió un perfil que todavía no aprendió que no se habla de los cuerpos ajenos. Aunque eso no fue lo más fuerte. "Estudien chicas, tengan carreras que dependan de sus cerebros y no de el culo y las tetas", comentó otra internauta. "Es mejor usar un gimnasio y una dieta a una cirugía que es la opción más rápida. Tarde temprano o quedan secuelas o algo sale mal", advirtió de forma tardía un tercer perfil. La publicación está llena de este tipo de expresiones, pero eso no opaca para nada el mensaje que dejó Luciana. Ese de quererse a sí misma siempre y sin importar nada más.