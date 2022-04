¿De ser "El terror de los maridos" a ser "El terror de las billeteras"? El audio Rosenfeld en medio de las denuncias por estafa

A comienzos de abril, Ana Rosenfeld fue acusada por varias de sus clientas de ser "su peor pesadilla" , estafa y mala praxis en su profesión. La mediática abogada, representante de decena de celebridades del país y apodada alguna vez como "El terror de los maridos", fue denunciada por Gabriela Centurión, Carolina Maneiro, y Fernanda Charquero; tres mujeres que contrataron a la abogaba para que les llevaran adelante sus juicios de divorcio y que terminaron demandadas.

Junto a otras mujeres en su misma situación, presentaron una denuncia en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo sanciones ejemplares contra Rosenfeld. "Todo arrancó en el año 2010. Fui a verla a su estudio y al principio se mostró comprometida. Yo estaba en una situación compleja, de extrema vulnerabilidad. Le entregué cinco mil dólares, nunca me dio un recibo, y firmé un convenio de honorarios leonino que tenía una trampa en una de sus cláusulas: ‘si yo decidía prescindir de sus servicios, tenía que pagarle diez mil dólares de indemnización’”, aseguró Centurión, quien ya lleva once años y todavía se encuentra en Tribunales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Lo mismo que les pasó a 16 mujeres que también decidieron contratar los servicios de la doctora Rosenfeld. “Luego de entregarle la plata y firmarle el convenio, literalmente me abandonó. Nunca más volvió a responder mis llamados, siempre estaba de viaje, y me era imposible ubicarla. Pasó un año… ¡y ni siquiera había iniciado el trámite de divorcio!. Las artimañas de Rosenfeld aterrorizan y enmudecen a las mujeres”, asegura. Al ver que su situación judicial no avanzaba, en el año 2012, Gabriela se desvinculó de su abogada. A los pocos días Rosenfeld le inició una demanda por diez mil dólares, ejecutando una de las cláusulas del convenio que le había hecho firmar cuando tomó su caso.

En medio de este contexto, C5N puso al aire una nueva grabación de una ex clienta de Rosenfeld que asegura también haber sido estafada por la abogada. En el audio se escucha hablar a Rosenfeld con el abogado de la otra parte, aparentemente poniéndose de acuerdo en cuánto dinero van a sacar cada uno del proceso judicial. "Quiero ver si de acá a fin de año nos llevamos un auto cada uno, qué se yo, estaría bueno", le dice la letrada a su colega.

La conversación entre Rosenfeld y el abogado de la otra parte

Rosenfeld : "Ahora voy a pedir que me muestren si las capitalizó o no las capitalizó".

Abogado: "Claro".

Rosenfeld: "Así que me parece que estamos ya en casi dos palos eh".

Abogado: "Bueno".

Rosenfeld: "Así que es cuestión después de ver la nuestra como hacemos".

Abogado: "Perfecto".

Rosenfeld: "Bueno...¿Podés hablar o no?"

Abogado: "Si, si, si.....estoy en el estudio"

Rosenfeld: "Ah bueno, dale. Porque quiero ver si antes de fin de año nos llevamos un auto cada uno, que se yo".

Abogado: "Estaría bueno, sí".

Esta conversación correspondería a un diálogo que mantuvo la mediática letrada con el abogado del ex marido de una de sus ex clientas, Carolina Maneiro: “Yo recibí violencia de género de parte de mi marido y también de mi abogada. Estaba con depresión, se me cerró el estómago por la angustia, y después de varios meses tenía un principio de raquitismo. Como vivía en el mismo edificio que la madre de una modelo y conductora famosa -a quien Ana le llevó adelante su divorcio-, una tarde me la crucé en el ascensor, me preguntó que me pasaba, y cuando le dije que me estaba separando, me recomendó a la doctora Rosenfeld. La contraté en el 2012 y fue lo peor que me pasó en la vida…”, contó Carolina.

Maneiro decidió separarse de su marido, tras 15 años donde sufrió violencia de género y amenazas de muerte por parte de quien fuera su pareja y padre de sus dos hijos. Además, detalló que sacó un préstamo de 20 mil dólares que le abonó a Rosenfeld para que tomara el caso, y al igual que la anterior demandante, nunca recibió un recibo por dicho dinero.

“Su trabajo fue malísimo. Cada vez que había un acercamiento de la otra parte para intentar llegar a un acuerdo, ella estaba de viaje… Como si esto fuera poco, dejó que se caigan las medidas cautelares y… ¡nunca inició el juicio de división de bienes ! Pasaron tres años sin ningún resultado, le perdí la confianza, le revoqué el patrocinio y Ana me demandó”, reveló.

En LAM explicaron que Rosenfeld les hizo firmar a sus clientas un convenio según el cual si en el curso del proceso decidían prescindir de sus servicios, debían pagarle una alta suma de dinero en dólares. Conforme a los dichos de esas ex clientas de la abogada, una vez firmado el convenio, ella se habría negado a atender llamados, habría dejado vencer plazos judiciales y no habría actuado como ellas esperaban que lo hiciera quien las representaba.

Ante ese panorama, terminaron por desistir del patrocinio letrado de Rosenfeld. En esa instancia, entró a jugar la cláusula contractual por la que debían pagarle a ella la altísima cifra convenida en dólares. Ante ese planteo, Rosenfeld aseguró que "es todo falso". También negó que sea cierta la afirmación de Gabriela Centurión en cuanto a que no le dio la factura correspondiente al pago de una suma en dólares.

Por otra parte, otra de las ex clientas de Rosenfeld la acusó de alterar documentos para quedarse con un porcentaje mayor del monto que ella recibiera tras el divorcio. Según declaró, en el convenio de honorarios firmado inicialmente con la abogada, se establecía que a la letrada le correspondería entre el 7 y el 8 por ciento del monto que ella recibiera. "En las mudanzas, yo perdí ese documento y le pedí que me diera una copia. Cuando vi la copia, decía 15 por ciento", denunció.

Frente a esos dichos, la abogada aseguró que el contrato de honorarios firmado con su ex clienta "está impecable y puede resistir cualquier prueba pericial". "Es simple -dijo-. Mienten estas cosas porque no quieren pagar", afirmó. Cabe destacar que, de acuerdo con Rosenfeld, sus ex clientas son patrocinadas por el mismo abogado que la denunció a ella ante el Colegio Público de Abogados con el argumento de que no habría guardado el secreto profesional cuando ella era todavía abogada defensora de Juan Darthés en el juicio que le inició Calu Rivero, ahora llamada Dignity. La denuncia por violación del secreto profesional puede traerle a Rosenfeld la suspensión en la matrícula si así lo decidiera finalmente la Corte Suprema.