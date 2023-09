De ser "La Miedosa" a More con Flow: la increíble historia de la rosarina que se hizo viral, tiene fans y el apoyo de Lali y María Becerra

Sentada en la mesa del comedor de la casa de su abuela, que es donde vive junto a su madre y su hermano menor, Morena Cesareo atendió la videollamada con BigBang y contó cómo en un lapso de un mes, su vida dio un giro de 180 grados. Con su carpeta del colegio abierta de par en par, porque venía de rendir un examen de físico química y se encontraba estudiando para el que debía afrontar al día siguiente, la ex Miedosa confirmó que todo lo malo que le pasó en la vida le sirvió para dar vuelta la página y emprender un camino artístico del cual recién está comenzando.

“No quiero hablar de cosas feas, mejor hablemos de lo lindo”, aseguró antes de empezar la entrevista y en esa frase, se reflejó la transformación que hizo en su vida. De pasar a vivir un infierno dentro del colegio en el cual sus compañeros le hicieron bullying, a sacarse fotos en la calle con la gente a la cual los considera sus “fans”.

More, conocida como “La Miedosa”, se hizo sumamente viral hace aproximadamente un mes cuando un video de ella haciendo un juego de preguntas y respuestas dentro de su colegio tomó tal visibilidad que recorrió absolutamente todas las redes sociales. A partir de eso, las críticas le cayeron escalonadamente por sus respuestas y gesticulaciones, y cuando parecía que lo peor se estaba aproximando, fue su madre, Joana, quien sacó del bolsillo una extraordinaria idea: “Convertir lo malo en algo positivo”.

De esa forma, un día en la vida de More como lo es cualquier otro, sin darse cuenta empezó a entablar un camino que la llevó a estar surfeando en una ola mediática donde día tras día se gana el amor y el corazón de todos sus seguidores. Fue cuando su mamá le planteó mostrarse de otra manera distinta a lo que se vio en el Tik Tok. Le propuso demostrar su talento, que es el canto, y le aseguró que de esa forma, las personas la iban a querer mucho más. Dicho y hecho.

Le costó tan sólo minutos el haber publicado un video cantando uno de los hits de María Becerra para que al instante comiencen a llegar los halagos. Y no fue solo eso. También se ganó el amor de la autora de la canción y de Lali Espósito, quien también le escribió brindándole todo su apoyo. Ahora, según las redes sociales, More ya no es más “La Miedosa” sino que pasó a ser “La Talentosa”, aunque a ella le gusta que a partir de ahora, su carrera como cantante lleve el nombre de “More con Flow”.

¿Cómo estás viviendo estos momentos y esta ola mediática en la que te encontrás?

-Vamos pasito a pasito, con mami y muy tranquilas. Yo tengo mis estudios, mis cosas de natación, mi rutina y no las puedo dejar. Con todo esto de las entrevistas, mami ya está cancelando todas por tema de estudio porque estoy en época de evaluaciones, tengo que volver a la rutina.

¿Cómo son tus días ahora y cómo lo eran antes?

-Mis días son prácticamente como todos, me levanto, voy a la escuela, estudio, vuelvo a mi casa, meriendo y depende del día que sea voy a natación o voy a canto... Y entre una cosa y otra, si algún fan me reconoce por la calle, me saco una foto que me pide.

-¿Tenés fans en la calle?

-Sí, tengo un montón... por todos lados me reconocen. Me frenan, me piden fotos. Yo me re prendo. Me encanta cuando me pasan esas cosas, me fascina.

-¿Qué pasó con ese Tik tok de preguntas y respuestas tuyo que se hizo vital?

-Nosotros no éramos un curso de último año como lo suelen hacer para conocer a los egresados. Nosotros somos de segundo año y eso lo hicieron para joder. Lo hicimos porque surgió, para divertirnos pero no sabíamos de la visibilidad que iba a tener.

¿Crees que convertiste algo negativo de tu vida en algo positivo?

-Y sí, yo creo que sí. Es como dice mi mamá. "De algo malo, sacamos algo bueno". Aplicamos esa frase y pudimos salir adelante.

-¿Fueron muy malos esos días para vos cuando se hizo viral el tik tok?

-Sí, la pasé mal. No me gustaba... ya sentía que las cosas eran distintas hasta que mi mamá, me agarró, me llevó arriba, hicimos el video y lo publicamos. Ahí cambió todo.

-¿Cómo fue esa decisión?

-Yo estaba muy triste. En ese momento yo estaba abajo, porque vivo en la casa de mi abuela, que es arriba, estábamos abajo comiendo y un día agarra mi mamá y me dice. "¿Sabes lo que vamos hacer? Aprovechando toda esta repercusión que estás teniendo... vamos agarrar y vamos a subir un video cantando o haciendo lo que a vos más te guste que es cantar y lo valía a subir. ¿Qué te parece?" Y yo le dije: sí dale, de una. Yo siempre me presto para las cosas, me encanta. Yo no soy tímida. Así fue como grabamos "Desafiando el destino".

-¿Fue todo en un mismo día? ¿Dijiste que sí, lo grabaste y lo subiste?

-Sí, fue todo en el momento.

-¿Por qué elegiste esa canción para hacer conocido tu talento?

-Esa canción es muy especial porque yo en mi cumpleaños de 15, que es el año que viene, se la iba a cantar a mi mamá porque es una canción que María (Becerra) se la dedica a un familia querido y esa canción me re gusta, me encanta.

-¿Desde hace cuánto que cantás?

-De bebé por así decirte. Cuando mi mamá me ponía en el andador y pasaban una propaganda o una canción de algún dibujito, yo la tarareaba cantando. Después cuando ya empecé hablar ya era un loro parlanchín. Cantaba todo el tiempo, todo el día. Es lo que más me gusta hacer y ya hace casi tres años que voy a canto a aprender.

-¿Qué pasó con todo lo que recibiste a partir de la canción que publicaste de María Becerra?

-Fue aumentando y todos empezaron a decir "Qué linda voz que tiene" "Tiene una re voz" "Qué talento" y así sucesivamente... y ahora cada cosa que subo, me responden o me comentan diciendo "Hicieron famosa a la persona correcta" "Sos una genia" "La amamos", un montón de mensajes re lindos.

-¿Y María Becerra también te escribió?

-Yo estaba chequeando las cosas de mi mochila, revisando y guardando porque al día siguiente tenía que ir a la escuela y me pega el grito mi mamá diciendo "Morena, no sabes quién te escribió..." y yo me quedé como diciendo, quién puede ser para que mi mamá me grite así. Y cuando lo leí... chau. Yo estaba muy contenta. Ese día habré saltado, pataleado, llorado, pasé por distintas emociones.

-¿Qué fue lo que te escribió?

-Me puso que era una genia, que no les dé bolilla a los haters, que siga para adelante, que cualquier cosa que necesite que no dude en escribirle y que a partir de ahora iba a compartir todos mis vídeos y videoclip que haga. Encima yo estaba re contenta e imagínate, ese día me alegraron todo.

-¿Es una de tus referentes máximas?

-Si. Ídolas tengo muchas e incluida ella. Por ejemplo, además de María también lo son Nicki Nicole, LitKillah, Tiago PZK, Lali. A Lali la veo desde Chiquitas, Casi Ángeles, por ahí. Son todos mis ídolos.

-¿Y con Lali también tuviste un intercambio de mensajes?

-Lali me escribió por privado en Instagram también. Yo no lo podía creer. Me escribió diciéndome que era una capa, que era una belleza mi voz, que le encantaba y que ni cabida a los haters, que siga para adelante. Yo imaginate como estaba... no me salían las palabras, no sabía que decirle por qué no sabía que responder en ese momento. ¿Qué se le contesta Lali Espósito? Y mi mamá me dice, "Decile lo que tú corazón sienta" y le dije que yo la re admiro, que es una genia y que si algún día se da una colaboración con ella, estoy disponible. Y después me contestó "Hermosa, seguí para adelante. Te quiero mucho" y yo le dije que era una ídola, le agradecí por el apoyo, le dije que la quería mucho y que era una capa. Imaginate yo como estaba. No sabía que decirle. Cómo contestarle. Era algo muy emocionante.

-Te escribieron dos de las mejores cantantes de Argentina...

-Sí, son unas re cantantes. Vos las ves por todas partes y son las mejores. Aparte si me apoyan las genias, está buenísimo.

-Ahora no te para nadie...

-No, no. Mi plan es seguir haciendo música, pero también tomarme mis tiempos para el estudio. Lo más importante para mí es la escuela, la tengo que terminar y seguir con mis cosas también.

-¿Cómo te inspiraste y como se dio escribir fantasmas en la oscuridad?

-La creación de la canción fue entre los dos, entre mi compañero y yo. Toda mi estrofa la escribí yo y todo lo que canta él fue creación de él. Fantasmas de la oscuridad se da porque yo venía jodiendo con él, molestando para que hagamos un tema hasta que pasa todo esto del ping pong y yo le digo que hay que hacer un tema desahogándonos de todo lo que nosotros sentimos y pasamos. Y ahí fue cómo surgió la canción, la letra. Yo le empecé a mandar información mía y un día agarra y en la academia me sorprende con una maqueta. Una maqueta es una idea de lo que sería la canción y yo dije "esto va a ser un hitazo tremendo". Así surgió.

-¿Y el nombre a qué viene?

-Cuando estábamos en la academia, mi compañero le dice a la profesora, "No sé que tengo, profe. Me duele mucho la cabeza" y ella le respondió: "¿Sabes lo que te pasa, tesoro?" Vos tenes fantasmas en la cabeza. Sacatelos de la cabeza. Y él le dijo "¿Sabes qué? Voy a usar esa frase para un tema. Y así surgió.

-¿La canción fue una especie de desahogo para vos?

-Sí, saqué todo lo que tenía adentro. Quería desahogarme y cerrar esa etapa que viví y darle comienzo a una nueva etapa.

-¿Pensaste que iba a tener esa repercusión?

-El otro día con mi compañero vimos un video que estaban pasando la canción en un boliche, averigüe y es de la Patagonia. Cuando nosotros la encontramos, urgentemente quisimos contactarnos con el boliche para ver qué onda y saber de dónde es. Y en los comentarios vimos a donde pertenecía.

-¿Que te surgió al ver eso?

-Una alegría enorme. Una cosa re loca. Yo todavía no puedo creer que esté pasando todo esto. Estoy súper agradecida porque se me está dando la oportunidad.

-¿En tu barrio qué onda?

-En mi barrio me enteré que por donde paso o cualquier calle que voy, me dicen "Ahí va la famosa" y "Esa nos va a sacar del barrio".

-Con todo el boom mediático que estás teniendo y después de todo lo que viviste años atrás, sabemos que las redes sociales son un ambiente muy difícil. En tu caso ¿Las manejas vos sola o también son supervisadas por tu mamá?

-Yo mánager no tengo, mi mamá es la que maneja todo. La que maneja los comentarios, lee las entrevistas y yo me encargo de subir las publicaciones e etiquetar porque bueno, mi mamá de eso no sabe ni entiende mucho. También se encarga de los saludos, ve a las personas que les tengo que mandar un saludo... y los mensajes los miramos las dos.

-¿Cómo surgió tu apodo "La Miedosa"?

-Yo me puse la miedosa porque tengo miedo a la oscuridad y en mi escuela hay unos cuartos que están súper oscuros y yo no entro ahí ni a palos. Mis amigos me dicen que vaya pero yo les digo que no, que me dejen al costado. Aparte mi colegio es un convento entonces está lleno de cruces y todo eso en la oscuridad es peor.

-¿Tu círculo cercano te llama de ese manera o te dicen More?

-Mis amigos me dicen more. Pero yo me hacía reconocer como la Miedosa y ahora me estoy haciendo reconociendo como More con Flow.

-Y ahora tu nuevo apodo para la gente es la Talentosa me parece...

-Sí, eso también se está dando mucho, que me ponen en los comentarios que ya no soy la miedosa sino la talentosa y yo les pongo corazones, likes... Intento de que leamos todos los mensajes y comentarios para responder aunque a veces no damos abasto porque son mucho.

¿Y vos como querés que te digan?

-La Miedosa no me gusta mucho, la talentosa me da igual y More con Flow me gusta mucho más. Va a ser mi manera de identificarme. Los otros dos apodos los dejo para el pasado.