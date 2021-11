De si hubo sexo con Icardi a los pasajes de la "China": las mentiras de Wanda en la entrevista con Susana

Después de tantos idas y vueltas (separaciones y reconciliaciones mediante), Wanda Nara finalmente se sentó frente a Susana Giménez para dar su primera entrevista tras el escándalo mediático que se desató después de que la empresaria hiciera público que su marido, Mauro Icardi, le había sido infiel nada más y nada menos que con Eugenia "la China" Suárez. Hasta ahora, la también representante de fútbol había volcado sus posiciones a través de la panelista de Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre, quien se convirtió en una suerte de "vocera autorizada" durante la polémica. Las contradicciones de Wanda y los datos que no cierran.

Cómo se enteró de la infidelidad

De acuerdo a lo que por entonces la propia Latorre relató, la primera versión de Wanda sobre cómo se enteró de la infidelidad fue radicalmente opuesta a la que le dio anoche a Susana. En un primer momento, la empresaria aseguró que fue su marido quien le exigió que le entregara el celular porque "sospechaba" que le estaba siendo infiel con otro hombre, a lo que Wanda (tras entregar su dispositivo) le habría exigido que hiciera lo mismo y ahí habría encontrado los chats con Suárez.

La versión que le dio a Susana: "Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en un campo, con las nenas andando a caballo. Yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas acá en París y me pidió una foto de mi hija más chiquita (Isabella) para la invitación (a su cumpleaños número cinco). Ahí me acordé de que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro, la busqué y buscando empecé a ver pantallazos de un chat, con una mujer muy famosa que ya saben".

Quién instaló en los medios la infidelidad de Mauro Icardi

Fue la propia Wanda quien el 16 de octubre compartió una fulminante historia en Instagram en la que disparó: "¡Otra familia más que te cargaste por zorra!". Luego, borró todas las fotos que tenía junto a su marido en Instagram y se encargó de que los medios dieran cuenta de su intempestivo viaje a Milán. Hasta ese momento, si bien habían rumores de crisis entre los Icardi, nadie hablaba de infidelidades y mucho menos se mencionaba a la ex Casi Ángeles.

La versión que le dio a Susana, en la que no dio acuso de recibo de haber sido ella quien instaló el tema: "Al ser dos personas muy conocidas y ninguno hablaba. Mauro nunca hablaría de una cosa así, es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones. Es normal. Estoy en el ambiente desde que tengo cuatro años. He vivido separaciones con otras parejas, también le ha pasado a mi hermana. A veces cuando no querés hablar, de todos lados empiezan a inventar. Es lógico, es parte de esto".

Luego, la empresaria reconoció que fue su historia la que instaló el tema en los medios: "Es el precio que pago por mi impulso. En ese sentido, la culpa la tuve yo. Antes de hablar con mi mejor amiga o mi hermana, que es mi alma gemela. Tenía como siempre el teléfono en mi mano, porque tenía a las más chicas con nosotros en el campo, pero mis otros hijos estaban jugando un partido de fútbol y estoy siempre con el teléfono. Lo primero que se me vino a la cabeza fue la ira y puse una historia".

Sobre el tramo final de la entrevista, Susana volvió a preguntarle a Wanda cómo fue que el tema llegó a los medios y la empresaria finalmente reconoció: "Todo arrancó porque yo saqué una historia (en Instagram) tirada de los pelos. Me preguntaron si me había separado, dije sí y a partir de ahí fue todo".

Cuánto peso tienen las fotos matrimoniales en Instagram

Durante la guerra de redes que Wanda desató tras descubrir la infidelidad, compartió una historia en la que recopiló todas las fotos que había publicado junto a su marido antes de que ocurriera la infidelidad. Fue en respuesta al descargo de la "China" en el que dio a entender que Icardi le había asegurado que se estaba separando de Wanda.

"Me doy cuenta de que muchas chicas quieren estar con Mauro por los mensajes que le mandan, pero yo soy la que lo conoce realmente: lo bueno y lo malo. La vida real no es la vida que uno muestra en Instagram. Muchos pueden decir: 'Todo divino, el bolso divino, el auto divino, tu casa divina; pero cuando estamos tristes o mal, esas cosas uno no las muestra en Instagram".

De la "amistad con la China" a ser sólo "conocidas"

En un primer momento, fue Wanda quien a través de Latorre se encargó de instalar que la empresaria mantenía un vínculo de amistad con la actriz. De hecho, hasta reveló que fue la propia Nara quien, cuando Eugenia salía con David Bisbal y Nicolás Cabré no quería firmarle los papeles para que pudiera viajar a España junto a la hija que tienen en común, le recomendó a su abogado y logró que el actor diera su autorización para que Rufina pudiera salir del país junto a su madre.

La versión que le dio a Susana: "Amigas no éramos. Tenía buena relación, cordial; nada, a partir de eso que yo vi, mi enojo fue una mirada capaz machista, como tenemos en general con todo. Le eché la culpa a la mujer. Después cuando empezás a ver, decís: 'Yo con vos no tengo nada, es tu vida; comparto que una mujer pueda ser libre, me encanta y lo admiro. Soy muy chapada a la antigua. Nosotros no somos una pareja abierta".

De "los peores chats del mundo" a un "mensajito"

Desde un principio, Wanda amenazó con compartir los mensajes que le había encontrado a su marido. Se filtraron incluso capturas que dejaron mal parada a la "China" Suárez y la propia Latorre confirmó en Los ángeles de la mañana que la actriz le había enviado a Icardi un video masturbándose.

La versión que le dio a Susana: "Decían cosas que una mujer como yo, con los valores que tengo, no hubiera nunca escrito. Tampoco me hubiera esperado que, con la relación que nosotros tenemos (con Mauro), que no me lo haya contado. Eso fue lo más grave que pasó".

Cuando la diva le enumeró los mensajes que la propia Wanda había filtrado, la empresaria se lavó las manos y no dio acuso de recibo sobre el filtrado. En cambio, cargó contra los medios, a quienes acusó de haber "inventado mucho" y desmintió la versión que sostenía que Icardi le había sido infiel antes con una moza en Ibiza.

"Dicen muchas cosas. Han dicho que había visto otras cosas de Mauro, después contaron una cosa en Ibiza. Nada más lejos de la realidad, nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer. Eso te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Jamás habíamos tenido ningún tipo de problema".

El encuentro de Icardi con la "China" en París

Una vez más, fue Latorre quien en su momento aseguró que Wanda había recibido un mail anónimo con todas las pruebas del encuentro entre la actriz y el futbolista. Ese fue el disparador de la segunda separación de la pareja, dado que en una primera instancia Icardi le había jurado a su mujer que sólo se habían enviado mensajes subidos de tono, pero que jamás se habían visto en vivo y en directo.

A esa información se le sumó un detalle no menor: según Latorre, que compartió la información que le enviaba Wanda desde el Viejo Continente, fue Icardi quien se hizo cargo no sólo del pasaje de la actriz, sino que también habría pagado la estadía de Suárez en el lujoso hotel Le Royal Monceau, en donde se habrían encontrado aquel 28 de septiembre.

La versión que le dio a Susana: "Fue Mauro el que me encontró que sí, que hubo un encuentro; que no fue nada. Que yo pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada".

Susana: "¿Pero hubo un encuentro en París?

"¿Pero hubo un encuentro en París? Wanda: "Sí".

"Sí". Susana: "¿Ella vino en París?".

"¿Ella vino en París?". Wanda: "Parece que sí".

"Parece que sí". Susana: "Pero bueno, ella se debe haber sacado su pasajito. Nada de haberle mandado pasajes, supongo".

"Pero bueno, ella se debe haber sacado su pasajito. Nada de haberle mandado pasajes, supongo". Wanda: "No sé esos detalles".

El llamado de Wanda a la "China" Suárez

Hasta ahora, nunca se había hablado de la conversación que la empresaria mantuvo con la actriz después de encontrar los mensajes. Sí se hicieron públicas las llamadas a Benjamín Vicuña, por ejemplo.

La versión que le dio a Susana: "Cuando él me lo contó, lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación de conocernos. Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia que había puesto (en la que la acusaba de zorra rompe familias) que fue un poco dura. Era una palabra no muy elegante, pero la dije en un momento de calentura".

La videollamada de la "China" en el recital

Tal y como relató Latorre, cinco días después del encuentro entre la "China" e Icardi, la actriz aprovechó un llamado que recibió de Ricky Sarkany, quien se encontraba en un recital junto a los Icardi, y le pidió que le "pasara con Wanda".

La versión que le dio a Susana: "A los cinco días de ese supuesto encuentro que me cuenta, rebobino y me acuerdo de que ella en un recital había otra persona y le dijo: 'Pasame con Wanda'. Yo estaba con mis dos hijas (por Francesca e Isabella) a upa. Eso se lo pregunté. Porque hace cinco días había estado acá y pidió hablar conmigo, sabiendo que yo estaba con mi familia. Le pregunté el porqué. No me acuerdo la explicación, igual lo que hablamos va a quedar acá. No me interesa dar detalles".

¿Hubo sexo entre Icardi y la "China"?

Punzante como pocas veces en su carrera como entrevistadora, Susana le preguntó de forma directa a Wanda si la "China" e Icardi habían mantenido relaciones sexuales. Si bien la empresaria se encargó de desterrar esa información a través de Latorre, quien aseguró que el futbolista no había podido concretar porque "estaba con fiebre", Wanda tuvo que sortear como pudo la pregunta de la conductora.

La versión que le dio a Susana: "A mí no me cambia (si tuvieron sexo). Para mí un mensaje es gravísimo en nuestra relación. Después si pasó o no pasó; o pasó lo que podría no haber pasado queda en cada uno. Yo confío ciegamente en Mauro".

Susana: "Lo importante es el amor y que no pasó nada".

"Lo importante es el amor y que no pasó nada". Wanda: "¿Decís que eso es lo importante? Mauro dice lo mismo que vos: 'Si hubiera pasado algo, no estarías tan tranquila'".

En otro pasaje de la entrevista, Susana volvió a indagar: "¿Tenía fiebre? Porque en la Argentina salió que no pasó nada porque estaba con fiebre?". Incómoda, Wanda respondió: "No, bueno; no sé. No creo. Conociéndolo, creo que él... Lo conozco desde que tiene 17 años y a mí hay cosas con las que no me puede ni mentir. Creo que él fue y se equivocó. Podría haber pasado de todo, pero no pasó".