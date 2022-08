De si quiere tener más hijos, a si está enamorada de Rusher: qué dijo la China sobre su presente amoroso

Siempre está de viaje, o por compromisos laborales o de vacaciones. La China Suárez no puede estar quieta. En esta ocasión, la actriz devenida en cantante viajó a la capital de Uruguay para filmar una comedia junto a Joaquín Furriel. De esta manera, permanecerá en Montevideo durante el mes que dure el rodaje.

Para anunciarlo, no se le ocurrió una mejor idea que compartir una foto en un supermercado con su producto preferido: una chocolatada clásica oriunda del país de Artigas. “Lo primero que hago cuando llego a Uruguay”, escribió en una historia de Instagram acompañando la foto.

Y aunque esté sola, las redes sociales nunca la abandonan. Aprovechando su alejamiento al país vecino, mientras organiza su casa para vivir junto a sus tres hijos y recibir a su novio, Rusherking, La China abrió el juego para que sus más de seis millones de seguidores le hagan preguntas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Entre las muchas dudas que surgieron, la gente empezó a indagar sobre la vida privada de Eugenia. “¿Estás casada?”, le preguntó uno. La respuesta fue negativa. A pesar de tener una hija con Nicolás Cabré y dos con Benjamín Vicuña (Rufina, Amancio y Magnolia, respectivamente), la ex Casi Ángeles nunca caminó hacia el altar. ¿Será una cuenta pendiente? Eso no lo preguntó nadie, o bien no se animó a responderlo.

El cuestionario siguió su curso y la nueva consulta tuvo que ver con su maternidad: “¿Tendrías otro hijo?”. Y aunque no dijo que no, las palabras que eligió para responder fueron más que claras. “Tres son multitud. No me dan las manos”, argumentó.

Por último, llegó la pregunta que involucró a su novio. “¿Estás enamorada?”. La respuesta fue contundente y la acompañó con una foto abrazada al músico: “Muy”. Y si algo faltaba para confirmarlo, fue la foto que subió después dedicada a Rusher. “Te extraño”, le dedicó.