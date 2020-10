De Sofi Morandi a Pampita, los otros "Machín" que no toleraron los nuevos "tiempos" de la televisión en pandemia

La cuarentena obligó a muchos artistas, sobre todo a los actores, a incursionar en la tecnología para poder seguir trabajando. De hecho, son varios los protagonistas que actualmente promocionan espectáculos vía streaming con el objetivo de reencontrarse con su público y Luis Machín no es la excepción.

El actor está presentando su propio show llamado "En casa miento" y lo protagoniza junto a su esposa, Gilda Scarpetta y el hijo de ambos, Lorenzo. Con el afán de promocionar el espectáculo, programó una entrevista en el programa El Run Run del Espectáculo (Crónica).

Sin embargo, el actor se quejó porque esperó 40 minutos para ser entrevistado por los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y tras una breve discusión lo sacaron del aire. "¡Qué desagradable, por Dios!", expresó el conductor tras el tenso momento.

"Nos vamos rápidamente a una comunicación muy pero muy linda. Ya está ahí en pantalla el queridísimo Luis Machín", fue la presentación que hizo Piaggio mientras ya se veía a Machín y su mujer del otro lado de la pantalla.

"Qué tal, acá escuchando toda la problemática de Nacha Guevara y me tengo que ir a trabajar, muchachos, hacemos la nota", fue la contundente respuesta del actor, visiblemente molesto, mientras su esposa no llegó a decir ni una palabra.

Sorprendido por la contestación de Machín, el conductor cambió el tono y retrucó: "¿Estás con mala onda, Luis?". Mientras que con un mate en la mano, el actor siguió con un tono irónico: "No, no. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Hace 40 minutos que estoy esperando para la nota".

"Estoy sorprendido por tu mala onda, Luis", reiteró Piaggio, a lo que Machín retrucó: "No, yo estoy sorprendido porque estuve 40 minutos esperando para hacer la nota, por eso. Y que no me hayan dicho nada, no sabía si estaba al aire o no. Es difícil así".

Cansado de la discusión, Piaggio defendió a la producción del programa, remarcó que era la "primera vez" que sufría un desplante de esta magnitud y le aclaró al actor: "Todos los colegas tuyos que están pasando por este momento entienden que es un programa en vivo de tres horas".

Pero lejos de dar el brazo a torcer, el actor contraatacó: "No los conocía y no me avisaban, entonces yo no sabía si estaba al aire, si tenía que poner la cámara o el micrófono, estaba confundido, pero estoy acá". "Está bien. Bueno, te deseo un lindo streaming, gracias Luis", cerró el conductor.

Sin alcanzar ni a despedirse, el rostro del actor desapareció de la pantalla. Piaggio cerró el tema indignado por lo ocurrido: "¡Qué desagradable, por Dios! ¡Qué desagradable! Este programa se maneja con respeto hacia todos los actores".

"No voy a permitir que en este programa salga gente tan desagradable como lo que pasó recién con Luis Machín. Todos los actores entienden que esta es una señal en vivo y que hay mucha gente trabajando en pandemia", agregó.

Finalmente le habló mirando a cámara directamente al actor: "¿Sabés qué Luis Machín? Quedaste vos expuesto, papá. La mala onda que generaste vos con el público. Queríamos charlar un poquito y brindarte la promoción como hacemos con todos los artistas en este difícil momento".

Pero Machín no es el único en padecer, de alguna manera, los nuevos "tiempos" que se manejan en la televisión en medio de la pandemia, como tampoco está solo a la hora de hacerle un reclamo a la producción o a las autoridades del canal.

Sofía Morandi

Por ejemplo, Sofía Morandi, días antes de quedar eliminada en el Cantando por un sueño (¿su desplante motivó su salida del programa?), decidió quejarse contra la producción de LaFlia luego de no poder salir a la pista a cantar, tal y como estaba pautado.

Y es que luego de que Luisa Albinoni y Esmeralda Mitre se robaran todo el tiempo del programa y al advertir que ya no iba a haber tiempo para su performance, la influencer manifestó su enojo desde su cuenta de Twitter. “Falta de respeto es que tengas que venir 3 o hasta 4 veces al pedo".

Y agregó: "Son las reglas del juego y jamás me quejé, ningún año, porque sé que es así! pero no en CADA RITMO y más sabiendo lo que implica HOY EN DÍA venir todos los días al estudio. Me molesta también por mi equipo”.

Carolina "Pampita" Ardohain

Al aire de su programa en NET TV, Carolina 'Pampita' Ardohaín no ocultó su malestar a mediados de agosto, luego de sufrir un cambio de horario en la grilla del canal. En los últimos días, su ciclo televisivo fue retrasado de 18:30 a 17 horas.

Esto, de forma sutil, fue exteriorizado por la conductora quien reconoció suplicarle todos los días a su productor que le devuelvan su espacio original. "¿Se acomodaron a este nuevo horario? Yo todavía no", se quejó la modelo.

Acto seguido, se dirigió directamente al productor de su ciclo para confesar que quería regresar al espacio que le fue asignado originalmente. "Yo extraño y lo torturo al Ruso (productor del ciclo) todos los días, le digo ‘dale, Ruso, volvamos’. Pero bueno, está el noticiero Reperfilar y hay que apoyarlo. Pero de verdad que extrañamos esa horita que quedó ahí. Me alegro que ustedes estén ahí del otro lado”, reconoció.

Ángel de Brito

Al no poder controlar a sus "angelitas" y a los cuatro invitados que tenía en el piso -tres panelistas de La jaula de la moda (Claudio Cosano, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola)-, Ángel de Brito decidió abandonar el piso de LAM y volver siete minutos después.

Con los nervios desbordados, De Brito se sacó los auriculares, arrancó a caminar y dijo “Me voy, los dejo tranquilos, chau“. Se quedó a un lado, como en una especie de pasillo, recostado sobre una pared. Un asistente intentó acercársele, pero él lo frenó con la mano. No quería hablar con nadie.

Tanto las chicas como los invitados se quedaron helados al ver la reacción del conductor y por algunos segundos, no tuvieron reacción. Luego, intentaron seguir el programa pero la incomodidad fue indisimulable hasta que al final, Ángel volvió para hacer el cierre.