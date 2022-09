De su vínculo con las botineras, a la supuesta pelea con Anto Roccuzzo: Guercio rompió el silencio

La historia cuenta que en la época en que la Selección Argentina era dirigida por Alejandro Sabella, las mujeres de los futbolistas que la integraban compartían un grupo de whatsapp en común, en donde se enteraban de los temas importantes para las familias, como lugares y horarios de las concentraciones, los vuelos y la información de los hoteles.

En ese espacio se generaron muchas amistades duraderas, y también conflictos que sólo las protagonistas podrían contar. Aunque los rumores siempre salieron a la luz, y las versiones sobre distintas peleas llegaban a los oídos de todos los argentinos.

Uno de los supuestos conflictos más famosos fue el que se presentó entre Eliana Guercio, esposa del arquero de Boca Juniors Sergio 'Chiquito' Romero, y la mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

Supuestamente, entre ambas se había dado una pelea en un hotel, en tiempos previos al Mundial 2014 que se disputó en Brasil. Aunque las últimas declaraciones de la vedette, desmontaron aquel supuesto conflicto.

"Antonela es divina. Nunca me peleé con ella", aclaró Guercio en el programa Intrusos de América TV. Y luego relató cómo se enteró de lo que se había dicho en distintos medios de comunicación: "En un momento, Antonela me encuentra y me dice: '¿Viste? Nos peleamos en el ascensor'. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: 'Sí, dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor'".

Con las declaraciones brindadas, la rubia dejó en claro que nunca existió una mala relación con la pareja de Messi. "Ella es divina. Para ser la mujer de un jugador así, y la humildad que maneja, la mina es divina", consideró.

A las palabras se las lleva el viento, y a las peleas también. Más cuando estas nunca supuestamente existieron.