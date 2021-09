De Tacho y Cabré a David Bisbal y Nacho Viale: la "China", sus amores y su, ¿nuevo novio?

Desde muy pequeña, Eugenia Suárez supo convivir con la exposición mediática por su participación en Casi Ángeles. Desde entonces, su vida privada y su via pública casi que no tuvo un límite. Por supuesto, desde los episodios más duros en el ámbito personal hasta los más felices, estuvieron en boca de panelistas o en los sitios de espectáculos.

En ese sentido, los amores de la China también fueron temas tratados por la prensa del corazón. Ya sea desde aquel primer amor con Nicolás Riera, cuando ambos brillaban como los Teen Angels, hasta su último gran amor con Benjamín Vicuña, pasando por David Bisbal y Nicolás Cabré, el padre de su hija Rufina. En esta nota, mientras los rumores indican que la actriz tiene un nuevo amor en España, Bigbang te lleva a un breve recorrido por todos sus romances.

Nicolás “Tacho” Riera

Entre 2007 y 2010, Eugenia y Tacho se subieron a la ola del éxito de Casi Ángeles, de la mano de Cris Morena. Y ahí conocieron el amor. Primero en la ficción y con el tiempo, en la vida real. Convertidos en ídolos de niños y adolescentes, intentaron mantener el noviazgo en secreto. Pero fue casi imposible. De hecho, los otros protagonistas de la tira también era pareja: Lali Espósito y Peter Lanzani.

Por su parte, la vida privada de Gastón Dalmau, el otro miembro de los Teen Angels era un misterio. Como sea, la China y Riera salieron tres años. Se pelearon en la cuarta temporada de la tira y la mala onda entre ellos se nota abajo y arriba del escenario. Al parecer, Suárez descubrió una infidelidad y Tacho lo pagó muy caro.



Ignacio Viale

Meses después de la separación con Riera, la China entró de lleno a la monarquía de la televisión argentina: la familia de Mirtha Legrand. Se conoció con Nacho por amigos en común y pegaron buena onda. Él la invitó a salir y al tiempo ya eran novios. Él era unos años mayor y quiso subirse al éxito de Cris Morena. Le propuso a la China ser su mánager.

Enamorada, ella aceptó. Le consiguió algunos trabajos en El Trece para intentar cambiar el rumbo de su carrera, más alejado de los adolescentes. Los conflictos de pareja aparecieron casi enseguida. Hubo un compromiso a poco de seis meses de relación. Pero eso no funcionó. Durante el verano de 2011 en Punta del Este, Nacho había tenido un romance con una morocha llamada Sami, a la que había conocido en la disco Tequila. La relación de la China y Viale tuvo idas y vueltas. En 2012 se fueron de vacaciones a Uruguay. Se instalaron en Casablanca, la mansión de los Tinayre. No hubo forma de cambiar nada. A la vuelta a Buenos Aires, se separaron. Pero, al poco tiempo, ella encontraría el amor en un hombre que marcaría su vida.

Nicolás Cabré



Era marzo de 2012, cuando Nicolás Cabré dejó a Eugenia Tobal para comenzar un romance con la China Suárez, su compañera en la tira Los Únicos. Fue la novela del año. Tobal destrozada por el fin de la relación, tras perder un embarazo y luego de que la promesa de casamiento con Cabré había quedado destrozada. La pareja, en cambio, radiante. La opinión pública se puso en contra de la ex Teen Angel. Nada les importó.

“No me importa que me traten de rompehogares, porque yo sé cómo se dieron las cosas. No sé hace cuánto que estamos juntos, menos de cuatro meses, pero estábamos solos”, aseguró la China en una entrevista. Pero el romance no era tan pacífico como se creía. Apenas cuatro meses después de enamorarse, tuvieron su primera crisis. Se separaron durante 15 días. Y regresaron con todo.

En octubre de 2012, mientras el filmaba una película en Venezuela, ella vivió uno de los momentos más duros de su vida: murió Guillermo, su padre. Regresaron para la despedida a Buenos Aires y volvieron a partir a Margarita, para finalizar la filmación. Se quedaron casi dos meses en aquel lugar. Al regresar a Argentina, la China confirmó que estaba embarazada. En junio de 2013, nació Rufina, la primera hija de la pareja. A los cuatros meses, se separaron. El amor había llegado a su fin.



David Bisbal

Durante casi un año, Eugenia se abocó a su beba. Hasta que se cruzó con el cantante español y quedó encandilada. Era abril de 2014 y Bisbal había llegado a Buenos Aires para filmar su clip Hoy. Ella había elegido por el artista para que fuera la protagonista del video. “Me dijo que me eligió porque vio que era una chica muy querida, que trabajaba desde hacía muchos años y le gustó que fuera mamá. Además de que le parezco linda”, aseguró la China en una nota.

Se pusieron de novios casi enseguida. El español viajó a Buenos Aires para conocer a la familia de Suárez. Además, Bisbal estaba encantado con Rufina, la hijita de Eugenia y Cabré. La China se llevaba de maravillas con Ella, la hija del astro con la diseñadora Elena Tablada. La relación parecía que iba a terminar en casamiento.

Pero nada de eso ocurrió. La distancia, los compromisos profesionales y la lejanía con su hija hicieron mella en la relación. La ralación se enfrió de golpe. Hubo rumores de infidelidad por parte de Eugenia, que tomaron fuerza cuando a David se lo vio triste en unas fotos tomadas en España en 2015. La separación fue tan rápida como el amor a primera vista.



Marlon Texeira



Dos meses después de la separación con Bisbal, la China cayó rendida en los brazos de Texeira, un modelo brasileño que la volvió loca apenas lo conoció. Fue en un viaje a New York, un mes después de la ruptura con el español. Por aquel entonces, Suárez viajó con Agustina Córdova, que también se había peleado con su novio Gastón Soffritti, para divertirse. Y lo lograron.

Tras el encuentro apasionado en Estados Unidos, la relación tuvo otro capítulo en Brasil, cuando ella viajó para la celebración de su cumpleaños 24, en Santa Catarina. Pero ninguno de los dos quería algo serio. Y así como empezó, se terminó. La China con sus actuaciones en Argentina y él con su carrera entre Estados Unidos y Europa.



Benjamín Vicuña

El Hilo Rojo. Así empezó todo. Era 2015 y los actores pegaron buena onda casi de inmediato. Para colmo, las escenas de sexo de la película habían profundizado la intimidad entre ambos. El chileno comenzó a pasar largos ratos en el motorhome de la China. El problema es que él estaba en pareja desde hacía 10 años con Carolina Ardohain. Y, con algo de experiencia en relaciones amorosas, Pampita empezó a sospechar que algo pasaba.

Una noche cayó de imprevisto a la filmación. El escándalo estalló. “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que puede ver una mujer. Había olor a sexo y a transpiración. Mi marido estaba arriba de ella. Los dos estaban desnudos”, aseguró la modelo en aquel entonces. Días después, Eugenia aseguró que sólo estaba descansando, mientras comía una palta y estaba tapada con una manta amarilla que había comprado en un viaje por Nepal. “La palta y la manta amarilla de Nepal” fueron tendencias durante meses.

Vicuña nunca habló. Se separó de Pampita. Y recién varios meses después, Benjamín y la China blanqueron su relación. El tiempo le había dado la razón a Ardohain. Claro que la relación entre los actores no era tan fácil. Vivieron crisis tras crisis. Cuando estaban a punto de separarse, en 2017, la China se enteró que estaba embarazada. Magnolia nación en febrero de 2018. La historia se repitió en 2019. En medio de una crisis y a punto de separarse, ella quedó embarazada. En julio de 2020 nació Amancio, su segundo hijo juntos. Finalmente, en 2021, Vicuña blanqueó el fin de la pareja.