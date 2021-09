De tirar los discos de su padre por el balcón a cantar con Lali y Lerner: la historia de Lucas Edi

Oriundo de la Ciudad, con un paso por realities de música y hasta con la experiencia de haber tocado con su ídolo, Alejandro Lerner, Lucas Edi se prepara para el lanzamiento de su nuevo sencillo, Septiembre, con el que espera plasmar toda la experiencia que cosechó en los últimos dos años de los artistas que lo rodearon. En un dialogo con BigBang, el joven de 21 años cuenta los detalles, la inspiración y los motivos que lo llevaron a componer su nueva obra.

Para quien todavía no tiene a Edi en el radar, el cantante comenzó su carrera con una participación Talento Fox y participó de la exitosa tira de Disney, Once. Luego llegó el turno de su primer single, "Sólo Tengo Tu Amor”, para luego ser parte de la campaña a favor de Médicos Sin Fronteras junto a su ídolo Lerner. Allí interpretaron "Cambiar el Mundo”.

¿Qué te llevó a inscribirte al reality de Fox?

Talento Fox fue algo que llego a mi vida de repente. Ante la posibilidad de presentarme al casting no dude un segundo. No iba a dejar pasar una oportunidad así. Diría que en un primer momento fue la curiosidad lo que me hizo inscribirme. Me gustaba mirar programas como La Voz o The X Factor y sin dudas quería vivir esa experiencia yo mismo. Luego del primer casting esa curiosidad se transformo en un sueño, y fueron como 6 o 7 instancias hasta que finalmente entré. Recuerdo que luego de cada casting me volvía cruzando los dedos para que haya uno próximo jajaja. Luego de todo eso comenzó la competencia y por suerte me fue muy bien, vivi cosas increíbles. Haber sido parte del programa fue muy importante para mí, me hizo crecer y aprender mucho. Fue un momento bisagra en mi vida y estoy muy agradecido.

¿Qué significa la actividad benéfica para vos?

Yo pienso que siempre hay que buscar la manera de ayudar a otros. Que la música me permita hacer eso es algo que me enorgullece y me entusiasma mucho. Por ejemplo, la reversión de “Cambiar el Mundo” que hicimos junto al maestro Alejandro Lerner y artistas de todo el mundo fue a beneficio de Médicos Sin Fronteras para ayudar a combatir la pandemia. Fue muy gratificante poder aportar nuestro granito de arena desde la música.

¿Hacía dónde aspiras que vaya tu carrera?

Hacia el corazón de la gente! Lo que más deseo es compartir mis canciones con el mundo. Tengo muchos sueños y recién estoy dando mis primeros pasos. Estoy muy agradecido por todas las cosas increíbles que me pasaron y ansioso por todas las que están por venir! Vivo bajo la convicción de que todo es posible. Solo hay que ir a buscarlo!

En una de las tantas entrevistas que brindaste mencionaste que el primer disco que no tiraste por la ventana fue Born in the USA, ¿cuál terminó siendo, si hay alguno, tu tema favorito de ese disco y lo tocaste alguna vez ante una audiencia?

Jajaja, así es! Ese disco marcó mi amor por la música. Me resulta difícil elegir una sola canción, son todas perfectas. Supongo que Dancing in the Dark es mi canción preferida. Recuerdo haberla tocado en varios shows. Nunca viene mal un tributo al jefe.

Se viene Septiembre, tu nuevo sencillo, ¿qué nos podes contar de la obra? ¿Qué es lo que buscas trasmitir con el disco?

Bueno, “Septiembre” es mi próximo single y es parte de una serie de canciones que produje durante el año pasado, al igual que “Locura”. Es una balada super suave que luego fluye con un ritmo y una métrica super urbana en los estribillos. Parte de la producción se llevó a cabo en Los Angeles, donde también filmamos el videoclip que saldrá junto con la canción, y otra parte aquí en Buenos Aires. Fue un proceso que disfrute mucho porque conocí a un montón de músicos y productores súper talentosos y de quienes aprendí mucho. Además es una canción que escribí bastante tiempo atrás y me alegra mucho que finalmente vaya a salir, lo esperaba con ansias! Es sin dudas uno de los temas que más me enorgullece haber hecho.

Por fuera de Alejandro Lerner, de quien ya te confesaste como fanático, que otro músico/ a lo ves como una inspiración.

La verdad es que crecí escuchando todo tipo de música.. Rock, Blues, Pop, Country, Bluegrass..., y son muchos los artistas que me han inspirado. Como bien decís, Alejandro Lerner fue muy importante, sí. Por nombrar algunos otros Robert Johnson, Dolly Parton, Duran Duran, Bon Jovi..., pero sin lugar a dudas, mi máxima inspiración fue y es Bruce Springsteen.

Sos una persona que no está tan atenta a las redes sociales, lo cual resulta extraño para jóvenes de tu generación ¿por qué no te atraen tanto las redes? ¿crees que son un 'problema' para los jóvenes?

Considero que las redes sociales están sobrevaloradas. Los likes... los views... todo eso. Es genial la manera en que nos permiten conectarnos con el mundo, difundir lo que hacemos... eso es innegable... pero a su vez siento que hay mucha superficialidad, muchas mentiras... No pienso que sean un problema, pero sí conozco un montón de personas que a causa de supuestos “pocos likes“ tienen baja autoestima... y eso es feo, esta mal y no tiene ningún sentido. Un like no valida a una persona. Un ser humano no puede ser juzgado por un clic. Es horrible eso. Ademas y por otro lado... si así fuese, Mick Jagger y Paul McCartney, que no tienen ni la mitad de likes o seguidores que tiene cualquier “influencer” tendrían que ser considerados pésimos músicos... lo cual claro es ridículo porque son lo mas grande que le pasó a la música. Por eso, yo pienso mi carrera desde un punto de vista mas tradicional, y por otro lado, mas allá de entender, aceptar y jugar el juego de las redes, prefiero no exponer mi vida privada todo el tiempo...