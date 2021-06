De Ulises Bueno y "El Chato" Prada a Marta Sánchez y Holyfield: las históricas renuncias de ShowMatch

A casi un mes de su regreso a la pantalla chica, Marcelo Tinelli sufrió la segunda renuncia de uno de los participantes de La Academia: Ulises Bueno anunció que dejará la pista de bailes, canto y acrobacias, tras haber participado de los dos primeros ritmos, los “cubos al cuadrado” y la “imitación perfecta”. El cantante hizo oficial su salida poco antes de recibir el voto secreto de Carolina Pampita Ardohain: “Me ha salido una propuesta muy importante de trabajo", anunció.

Y detalló: "Es para grabar feats (colaboraciones con otros artistas, en la jerga musical) con gente del exterior. Tengo que grabar mi próximo cd. A nosotros nos pone muy tristes porque estábamos muy contentos de estar acá...". Lo cierto es que el conductor le prometió al hermano del recordado Rodrigo "El Potro" Bueno que le guardará el lugar hasta su regreso. “Bueno, vamos a esperarte estos dos meses, no vamos a ponerte una pareja de reemplazo", le avisó.

Según el conductor, ingresarán otras parejas al certamen. "Pero bueno, nos encanta tenerte acá, entendemos perfectamente. Aparte habías planteado que podía salir esta posibilidad. Ojalá que trabajes bien, te vaya bien y en dos meses estés de nuevo acá. ¡Vamos, vamos Rocío también, vamos a meterle!. En dos meses te espero, te voy a llamar yo”, le prometió Tinelli.

La de Ulises y Rocío Pardo se trata de la segunda pareja en abandonar por decisión propia la pista. Lourdes Sánchez y el Chato Prada habían sido los primeros en renunciar a ser participantes de ShowMatch La Academia, tras su incorporación a último momento por pedido de Tinelli. Según señalaron, los problemas de horario fueron el puntapié inicial para decidir dar un paso al costado..

Fue la propia Lourdes quien dio la noticia en La Previa de La Academia, el programa que conduce con Lizardo Ponce por Ciudad Magazine, y también hizo el anuncio a través de sus redes sociales.“Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista”, dijo,

Semanas atrás, Rocío Marengo no se bancó la postergación de su debut y se había convertido en la primera participante en renunciar al ciclo del "Cabezón" sin siquiera haber pisado la pista. ¡Todo un récord! "Recién renuncié. No me merezco quedar afuera. Soy una artista. Hasta un nuevo proyecto", avisó, a través de las redes sociales, la dramática modelo.

Sin embargo, al día siguiente la producción la convenció de seguir e hizo su esperado debut en la pista. Otra de las protagonistas que amagó con renunciar en las últimas horas al show de Tinelli fue Carolina Pampita Ardohain, a raíz de la pelea que mantuvo con Alexander Caniggia y los rumores que señalaban que el hijo de Mariana Nannis podría ser uno de los elegidos para sumarse a la competición.

El mediático renunció/echaron de MasterChef Celebrity, el ciclo de cocina de famosos que es furor por la pantalla de Telefe. Pero cuando todos apuntaban a que el "Pajarón" iba a sumarse a la pista de baile del Trece, un fuerte cruce entre la jurado y Charlotte Caniggia, sumado a un posterior y polémico mensaje suyo dedicado a Pampita en las redes sociales, complicaron las cosas.

Sucede que luego del enfrentamiento entre Pampita y Charlotte, Alexander salió a defender a su hermana y atacar a la modelo: “Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejorate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”.

Sus palabras hicieron referencia al escándalo que comenzó cuando la modelo descubrió a Benjamín Vicuña en una situación íntima con Eugenia la China Suárez, mientras filmaban la película El hilo rojo. “Supongo que no seguiría. No tengo necesidad de compartir ningún momento, ni ningún espacio con alguien que se refiere así hacia las mujeres. Supongo que no”, afirmó Pampita, consultada sobre una eventual contratación del mediático.

Históricas renuncias en ShowMatch

Si bien mueren por estar en el "Bailando por un Sueño", una vez que llegan a la pista de baile se arrepienten y dan "marcha atrás". Esta no es la primera vez que el programa sufre tantas renuncias. De hecho, en 2016 más de seis famosos dieron un paso al costado en el Bailando por un sueño a poco de iniciado el concurso.

Por ejemplo, en aquella oportunidad la primera en decir adiós había sido Barbie Vélez, luego de haber denunciado a Federico Bal por violencia de género. "Después de mucho pensarlo tome una decisión. No voy a participar del Bailando 2016. Quiero preservarme. Pensé que iba a poder, pero acercándose la fecha siento que no estoy preparada. No es en el show mas popular del país donde deba debatir o seguir exponiendo mi presente", había dicho.

La hija de Nazarena Vélez iba a bailar un miércoles, pero decidió bajarse 3 días a antes a pesar de todo el esfuerzo que hizo la producción por retenerla. Se fue, sin siquiera haber debutado. Otro que había decidido abandonar rápidamente el certamen fue Alejandro Lerner. El cantante había debutado en la pista el miércoles 22 de junio de 2016 y, a pesar de que el jurado lo felicitó y le puso un gran puntaje, renunció días después.

Pocas semanas después, a Lerner se le sumó Fabián Doman. El periodista optó por decir "adiós" tras haber quedado nominado. Esto lo puso muy triste y decidió irse del programa. "En ocasión de haber sido invitado a participar de las ediciones de los años anteriores, le planteaba a la producción que no podía hacer un gran aporte a un programa cuyo eje principal es un concurso de baile. Y eso después de tres galas, entiendo que no ha cambiado", había publicado el conductor.

A ellos se les sumaron Martín Liberman y su por entonces mujer, Marcela Greco, quienes acusaron "falta de respeto" de parte del jurado, Fernando Vázquez y Agustín Casanova, los cuales dejaron el ciclo por distintos compromisos laborales, Marta Sánchez, por ausentarse del programa y viajar a España sin autorización, y Evander Holyfield, quien abandonó el certamen al quedar en el duelo telefónico. ¿Se repetirá este año otra masiva ola de renuncias?