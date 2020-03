De Wanda Nara a Messi, Oriana Sabatini y Tini Stoessel: los famosos argentinos en cuarentena por el coronavirus

Lionel Messi y sus compañeros del Barcelona quedaron en cuarentena por temor al contagio del coronavirus luego de que el gobierno español suspendiera tanto la Liga de España como la Champions League. En la Argentina, otros famosos entraron en aislamiento, entre quienes se encuentran Tini Stoessel, Jimena Barón y Barbi Simons. En Italia, el delantero Paulo Dybala quedó en cuarentena junto a su novia, la cantante Oriana Sabatini.

Una de las mayores novedades tiene que ver con Lionel Messi, el mediocampista del Barcelona que entró en cuarentena este viernes junto al resto de los jugadores del club, con el objetivo de evitar todo riesgo de contagio, a pesar de que en el equipo aún no hay casos positivos del COVID-19. En el Real Madrid, por ejemplo, entraron en cuarentena todos, incluso el plantel de fútbol, debido a que en el plantel de bascket se registró un caso positivo de coronavirus.

Pero Messi no es el único que se suma a la lista de famosos argentinos que entraron en cuarentena por la pandemia que tiene en alerta a todo el planeta. Esta mañana, la cantante pop Tini Stoessel anunció que había arribado al país y que se quedaría los 14 días previstos en la cuarentena. Tini tenía previsto presentarse este sábado en el Movistar Arena, pero su show fue pospuesto. Arribó al país de un tour europeo que la llevó por Italia, Francia y Alemania, tres países que integran la zona de riesgo.

Ya en bs as cumpliendo con la cuarentena 🇦🇷❤️ — TINI (@TiniStoessel) March 13, 2020

Por favor cuídense mucho y tomen todas las precauciones, cuidémonos entre todos. — TINI (@TiniStoessel) March 13, 2020

TAMBIÉN JIMENA BARÓN Y BARBI SIMONS

La actriz y cantante Jimena Barón también se encuentra en cuarentena. Por Instagram, contó que llegó esta semana al país de los Estados Unidos. “Yo estoy bien, me siento súper, hablé con mi médico y le conté que no tengo ningún síntoma pero de todas formas voy a cumplir con los 14 días necesarios para evitar que en caso de tener el virus, y Dios quiera que no, pueda evitar cualquier riesgo de contagio”. “Es importante que asumamos la responsabilidad”, recomendó.

Por su parte, Barbie Simons también contó por Instagram que se encuentra en cuarentena luego de haber arribado de los Estados Unidos. “Estuve trabajando en Nueva York y en Los Ángeles, voy a estar en mi casa con el aislamiento que es lo que me corresponde como ciudadana, con el deber de proteger al prójimo, a mis compañeros, soy responsable”, remarcó la periodista.

ORIANA SABATINI Y DYBALA

La pareja de Oriana Sabatini y Dybala también están en cuarentena. En su caso, la situación fue más alarmante ya que un compañero de la Juventus de Dybala dio positivo. “Ayer lo llamaron a mi novio para avisarle que a un compañero le dio positivo el test, se lo hicieron porque tenía un par de síntomas, nosotros estamos en cuarentena, ya estábamos un poco en cuarentena, pero con esto se puso todo un poco más serio”, contó Sabatini.

MINERVA CASERO, WANDA NARA Y VARIOS PERIODISTAS

La actriz e hija de Alfredo Casero, Minerva Casero, también está en cuarentena debido a que regresó de Mallorca, España. “Extraño a mis seres queridos, tengo muchas ganas de verlos, pero es lo que hay que hacer para cuidar a la sociedad, a pesar de que me siento perfecto y no tengo ningún síntoma”. Wanda Nara, por su parte, está en cuarentena en París junto a sus hijos. La decisión fue elogiada por su ex, Maxi López.

La periodista Paula García, de TN, también está en cuarentena, debido a que sus hijos regresaron al país de una de las zonas de riesgo. “Por precaución nos quedamos en casa”, contó. Hoy se sumó a la cuarentena otro periodista de ese canal, Adrián Ventura, quien ayer fue repudiado porque arribó al país y no se aisló. José María Listorti también está en aislamiento debido a que llegó junto a su familia de los Estados Unidos.