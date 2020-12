De Yanina Latorre a Mariana Nannis, pasando por Nicole y su empleada: los escándalos del año

El año llegó a su fin y la farándula argentina ha sido pródiga en enfrentamientos, revelaciones explosivas y líos varios. Tanto que, en BigBang, decidimos elegir los siete escándalos más resonantes del 2020 para el deleite de la dama y el caballero.

1- Los temblores de Nacha Guevara y el "caso perdido" de Lola Latorre

Lola Latorre protagonizó su primer escándalo este año al burlarse de los constantes temblores involuntarios que sufrió Nacha Guevara durante el Cantando 2020 y solían ser -de manera insólita- motivo de risa, sobre todo en las redes sociales. “Estoy retranquila, pero Lucas (Spadafora), mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, había lanzado, como una broma, en diálogo con La Previa del Cantando.

Luego de la polémica desatada a partir del "chiste" de Lola sobre sus temblores, Nacha decidió terminar con las especulaciones sobre su actual estado de salud y aclaró que son "voluntarios". "Un poquito más de empatía, porque burlarse de alguien que creen que está enfermo es la bajeza más grande. A todas esas personas, ya sean los anónimas o los públicas, sólo voy a decirles una cosa: Cómprense una vida", pidió.

Pero como dice el viejo refrán, "de tal palo, tal astilla". Si bien la familia Latorre, con Yanina a la cabeza, sostuvo que la broma de Lola fue sin intención de ofender a la artista y que ya se disculpó por tal ofensa, a través de las redes sociales comenzó a correr con gran velocidad un video donde se la puede ver a la propia panelista burlándose de la jurado del Cantando junto a Lizardo Ponce.

En las imágenes, tomadas de uno de los habituales "lives" que hacía Yanina con Lizardo en Instagram, se podía ver a la panelista imitando los temblores de Nacha, mientras el ex participante le decía : “No, ¡con Nacha no!”. "La vieja te ama bolu... ¿Cómo hiciste?", le pregunta Yanina al influencer poco antes de comenzar a hacer desagradables gestos con la intención de burlarse de la actriz.

Más tarde, la jurado logró su "venganza". Después de haber pasado más de un mes sin presentarse en el concurso, primero porque Lola y Lucas Spadafora tuvieron Covid-19, y después porque la hija de Yanina Latorre fue acusada de haber asistido a una fiesta clandestina: finalmente la joven pareja regresó a la pista del Cantando 2020, donde Nacha Guevara le habló directamente a Lola y le dijo que prefiere no perder el tiempo "en casos perdidos".

Como era de esperarse, el fuerte comentario desató la ira de Yanina en las redes sociales, y a través de Twitter, la rubia dijo que decidió que su hija no volviera más al certamen. "Qué mina de mierda. 80 años al pedo. Qué suerte que no fui. Lola me llamó llorando desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19? Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”, agregó.

2- Cinthia Fernández, la obra social y las mujeres "fiesteras" de Matías Defederico

La guerra mediática y judicial entre Matías Defederico y Cinthia Fernández sumó un nuevo capítulo este 2020, luego de que la bailarina revelara que el padre de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, le sacara la obra social a ella y a las nenas. "Hay tipos que tienen demasiada suerte de tener hijas maravillosas. El mierda de mi ex dejando sin obra social a todas. Y muestro pruebas para que después no salga a desmentir", confirmó.

La panelista compartió el mail que le llegó de parte de la gerencia de la empresa OSDE donde le detallan que no se registró el pago de la última cuota del servicio médico que actualmente abarca a las tres nenas y a la propia panelista. "Me sacó la obra social. Hoy amanecí con el comunicado de que no la pagaron y tengo que hacer todo un 'tramiterío' para pasarlo a mi tarjeta. A todas nos sacó de la obra social", contó.

Defederico se mostró cansado de la panelista y aclaró: “No sé qué le pasa a Cinthia, eso es lo tienen que preguntar ustedes. No es un asunto mío. No me interesa. Ya se me alargó un poco. A veces uno necesita descargar por la familia que está atrás y pregunta qué pasa. Que no le den bola, apaguen la televisión o pongan el fútbol”.

Al mismo tiempo, se refirió a los conflictos que mantienen la ex participante del Cantando 2020 con su madre. “Con mi mamá son boludeces, como todos. ¿Quién se lleva bien con su suegra? Son muy pocos. Yo no tengo nada que decirle a Cinthia, jamás le dije algo (malo) como madre. Jamás hablé”. Creo que esta es la tercera o cuarta nota. Jamás hablo y si hablo es para defenderme lo que se dice de mí", remarcó.

Y agregó: “Ayer vi una nota en que decía que quería que me vaya, pero cuando estaba afuera quería que volviera porque no veía a las nenas. Entonces, es el juego… Cuando estaba en Grecia se preguntaba por qué no me hacía cargo de mis hijas. Entiendo el juego, está todo bien, pero hay que soltar. Yo no hablo de lo que hace ella, pero es todos los días lo mismo, todos los días un palo. Hay que soltar un poco".

Por último, el jugador de Agropecuario de Carlos Casares resaltó que su único deseo es "descansar", "despejar un poco la cabeza" y cerró: "Ya está, hace tres años que estamos separados. Ya está. Hace tres años que no hablo, todas estas notas las hago porque habla ella. Que no me rompa las pelotas, nada más. Es lo único que quiero. Vivir tranquilo. Disfrutar si me voy cuatro días con mis amigos. Eso, nada más”.

Como frutilla del postre, Cinthia acusó a su ex de tener plata para pagar por compañía, pero no para cumplir con sus deberes de padre con sus hijas. “No paga la cuota alimentaria pero tiene plata para ciertas cosas. Los amigos subieron en las historias a las chicas, está todo documentado y lo tengo que trasladar al abogado, porque seis horas después, eso fue el sábado a la madrugada, (Defederico) va a buscar a las nenas. Las nenas, obvio, que se acuestan en la cama de él y esas cosas… Hay una cuestión de higiene y de Covid: hay que cuidarse. No me interesa lo que haga con su vida, pero están las nenas”, sentenció la morocha, visiblemente furiosa.

3- Alex Caniggia y su intercambio de insultos con Oscar Mediavilla

Después de todas las polémicas que desató su paso por el Cantando 2020, Alex Caniggia decidió bajarse del certamen producido por Marcelo Tinelli y lo anunció con una desopilante rima desde su cuenta de Twitter. Sí, no es chiste.: "A millones de mis fans les cuento: al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y a la falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión, millonario y contento", escribió, al tiempo que firmó como "el más pijud...".

La renuncia de Alex se debió a la fuerte pelea que mantuvo con Oscar Mediavilla, jurado del certamen de canto de La Flia. Todo sucedió el viernes 16 de octubre. Cansado de la falta de respeto del hijo de Mariana Nannis, el productor musical se hartó, le puso un cero y le dijo: "¿Sabés qué? ¿Quéres que te diga la verdad? Vos sos un marmota. Tengo más historia que vos y no existís porque sos un salame".

Pero lejos de conformarse, el marido de Patricia Sosa redobló la apuesta y en una nota con Los Ángeles a la mañana, disparó: “No es que me hago el piola porque soy de Valentín Alsina, no sé si soy piola. Pero para hacerse el pillo hay que tener un poco de barrio, y este pibe no se sabe dónde creció. Es un zonzo, porque es irrespetuoso, se maneja como un niño de plata que no quiere escuchar, que quiere esto, lo otro. Es caprichoso, un pelotudo”.

En su fuerte descargo, el jurado del Cantando 2020 dejó su enojo de lado y aclaró que Alex "no canta mal", pero aseguró que es "doblemente zonzo" por tratar de ser algo que no es. "El tema es que es un boludo. Es un pibe al que le falta barrio, le falta caminar la calle. No tengo nada personal contra él, pero me irrita mucho. Para ser pícaro, pillo, hay que vivir. Hay gente que es pilla e inteligente, pero este chico obra como un estúpido”, dijo.

Al final, definió al hijo de Claudio Paul Caniggia como "un provocador tonto" y sentenció: "No es inteligente. Un provocador así no sirve para una mier… No tiene nada que ver con el padre. Yo no vengo a hacerme mala sangre acá, vengo a divertirme. Nunca voy a permitir que un bobo me falte el respeto. Y hasta arranqué tratando de ser respetuoso, pero llega un momento en que el respeto se te va. Lo mandé a cag… y le pido cordura".

4- La Bomba Tucumana y su año lleno de agresión y discriminación

Los últimos días del año dieron a conocer un fuerte y aberrante audio de la cantante de cumbia dirigido a su ex. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. Te metiste en mi casa, negro sucio, ¿cómo podés hablarme así? Vos no sabés con quién te metés, no tenés idea", se la escucha decir a Gladys.

El audio fue compartido por Los Ángeles a la mañana y sigue: "¿No sabés quién soy yo? ¿No sabés todo lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si yo me pongo en el papel de demonia….Hasta acá llegó la charla, que andes bien. Yo la verdad que coj... maravillosamente bien. Está muy bien dotado mi novio. Es hermoso, es intelectual, tiene trabajo, es divino. Tiene auto de él, que se lo ganó trabajando".

En la escucha, la participante del Cantando 2020 le cuenta a Escacena que su actual pareja "no toma alcohol, es hermoso y tiene aliento rico". "Es muy hermoso, es muy bonito, tiene los dientes preciosos. Estoy muy enamorada de él y él de mí. Pobrecito, qué triste debe ser para una persona que te conozcan por haber estado con alguien. Me das asco y mucha risa", señala en otro mensaje.

Y concluye: "Vamos a decirle que haga un tratamiento en las piernas para que le bajen las piernas de elefante y que vaya al dentista porque tiene caries mal”. Meses atrás, la cantante había sido escrachada por maltratar y discriminar a una persona. En septiembre de este año, la interprete de La pollera amarilla tildó la ropa que le confeccionó Lana Ferrando, la jefa del vestuario de LaFlia, de ser para una "villera boliviana”.

5- Yao Cabrera y un año repleto de denuncias y delitos variados

Los últimos días de este 2020 no fueron fáciles para Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera, youtuber de casi 7 millones de suscriptores en la plataforma de videos. Primero fue echado de su casa en el medio de un allanamiento, después de que se conociera que hacía meses que no pagaba el alquiler de la propiedad en la que vivía junto a su séquito.

Tiempo después se reveló que la AFIP lo investiga por presunto lavado de dinero, como también la Justicia en lo Penal Económico debido a que no logran descifrar su nivel de ingresos. Como si todo esto no fuera suficiente, en las ultimas horas se supo que Cabrera entró en la lista negra de los countrys del norte de la conurbano bonaerense.

La prohibición para conseguir casas en esos lugares hicieron que el youtuber y su equipo tengan que estar viviendo en un espacio de co-working en pleno barrio porteo de Palermo con otras 30 personas. El uruguayo fue allanado luego de simular, con la colaboración de sus amigos, que había sido secuestrado y asesinado por sicarios.

En medio de este panorama, también fue denunciado por la dueña de la finca que alquilaba Cabrera en el Country San Marco de Ingeniero Maschwitz, de Escobar, por destruirle la casa y negarse a pagar el alquiler. Según denunció Celeste Núñez, dueña del lugar, el youtuber adeuda $1.200.000 de expensas y multas por hacer fiestas clandestinas, ruidos molestos y generar disturbios en el complejo.

Sobre la espalda del uruguayo pesan varios otros escándalos: fue denunciado también mayo de este año por haber golpeado salvajemente junto a dos de sus amigos a uno de sus vecinos, de 51 años, del barrio San Marcos, en el complejo Villa Nueva. Por aquel ataque, Cabrera y sus acompañantes quedaron imputados por el delito de lesiones y por violar una vez más el aislamiento social obligatorio decretado el pasado 20 de marzo bajo el artículo 205 del Código Penal.

6- Fuertes acusaciones y denuncias de lavado de dinero: la batalla judicial de Mariana Nannis y Claudio Caniggia

Luego de varios meses de guardar silencio, Mariana Nannis reapareció en las redes sociales y, una vez más, volvió a apuntar contra Sofía Bonelli, la actual pareja de su ex, Claudio Paul Caniggia. Sin ir más lejos y a través de sus historias de Instagram, la mediática realizó una muy desagradable provocación al acusar a la novia del ex futbolista de haberse realizado una cirugía de cambio de género.

Lo cierto es que la respuesta a las fuertes acusaciones de Nannis de parte de Bonelli no tardó en llegar. “Ya no sabe con qué joderme. Es lamentable. Yo me operé las lolas, la nariz porque se me cantó como cualquier mina. Mariana se operó toda en Marbella y se lo hicieron mal, no es mi culpa... No me mueve un pelo, no entiendo por qué está obsesionada con el tema de los travestis. Yo no soy una travesti... ", dijo.

Y agregó: "A Claudio todo esto le da asco, porque está enferma y dice cualquier cosa. Ella inventa cualquier cosa, se la pasa tirando mierda todo el tiempo. Yo soy la novia de Claudio y ella se tira contra mí, si fuera otra chica también la mataría, no es un tema personal". Finalmente, Bonelli sostuvo que le iba a iniciar a la mediática acciones legales por sus dichos.

En septiembre de este mismo año, Mariana Nannis golpeó fuerte en la justicia y denunció a su ex marido, Claudio Paul Caniggia, de "ocultamiento del patrimonio conyugal en cuentas del exterior". La mediática acusó al ex delantero de la Selección Argentina de "desviar fondos del patrimonio matrimonial con cuentas offshore" y de "estar preparándose para realizar negocios producto del ilícito denunciado en diversos países y paraísos fiscales".

Según señala la denuncia, Caniggia "estaría viajando a Cancún, México, vía Aerolíneas Argentinas, con fines de perpetrar maniobras de lavado de dinero producto de las causas de marras, como de otras causas que son investigadas en el país, entre ella la causa de los parques eólicos”. Pero la respuesta del padre de Axel, Alex y Charlotte Caniggia, no se hizo esperar: "Usa la Justicia (por Nannis) para desahogar sus caprichos y su despecho”.

En El run run del espectáculo (Crónica), dieron a conocer el mensaje en el que Claudio acusa a su ex de violar el bozal legal y agrega: “La información que está circulando en los medios, promovida por mi ex mujer, Mariana Nannis, es totalmente falsa. No he tenido vínculo alguno con los espurios negocios que pretende atribuirme. Niego categóricamente haber participado en mi vida en algún tipo de maniobra ilícita".

7- Nicole Neumann y el escándalo por el empleada-gate

A principios de agosto, la modelo y panelista Nicole Neumann confirmó que había dado positivo de coronavirus. El anuncio lo hizo, de forma virtual, en el programa en donde trabaja, ”Nosotros a la mañana”. En aquella oportunidad, durante el fin de semana anterior había hecho hisopar a todos sus hijos y al personal que trabaja en su casa. “Soy asintomática. Entré en pánico, se me vino el alma al piso”, había dicho.

Sin dar nombres, Nicole había dejado entrever el enojo que tenía luego de la filtración de que una de las empleadas que trabaja en su casa había dado positivo de coronavirus la semana pasada lo que motivó que toda la familia se someta a un hisopado. Si bien evitó nombrarla, todas las miradas están puestas en la actual pareja de su ex marido Fabián Cubero, Mica Viciconte.

Pero en medio de la obsesión que manifestaba diariamente Nicole por el COVID-19 - actualmente lleva su propia lavandina para tirarle a todo lo que toca durante su participación en Nosotros a la mañana- se había dado a conocer la razón por la que la modelo se había ausentado aquella semana a su puesto como panelista en el ciclo de El Trece y que estaba relacionado con el coronavirus.

Según informó Débora D'Amato en Intrusos, ella estaba en buen estado de salud, pero el COVID-19 la golpeó de cerca. “Esta es la noticia menos esperada para Nicole, que realmente estaba muy preocupada y pensaba que todo (lo del Covid-19) podía venir por el lado de Mica Viciconte y Fabián Cubero. Sin embargo, esta vez la golpeó de cerca a ella”, contó D'Amato.

Y sumó: “Más allá de que Nicole dice no tener empleada y que por eso tiene que estar en su casa, una empleada, llamada Daniela, dio positivo y ya está aislada. Nicole tiene que recurrir, sí o sí, a un hisopado porque ha tenido contacto directo, tanto ella como sus hijas”. Por entonces, creció el rumor de que hizo que su empleada doméstica, que fue el primer contagio en la casa, siguiera desempeñando sus funciones aun cuando ya había sido diagnosticada.

La propia modelo había contado como fue todo el proceso y hasta confesó que encerró a la empleada doméstica en su habitación hasta que se tuviera el resultado del hisopado (algo que todavía no esta confirmado). “Una mañana la señora que trabaja en casa amaneció diciendo que no tenía olfato, obviamente me alarme porque es una de las cosas más características del coronavirus”, contó.

La ayuda doméstica que tiene en su casa, según ella misma aclaró, es con cama adentro debido a que necesita colaboración con las tres hijas que tiene. “Le dije que se quede encerrada en su cuarto hasta que le pude gestionar un testeo. Le dio positivo. Desde ese mismo momento, los contactos estrechos de ella que somos mis hijas y yo tenemos que hacer una cuarentena preventiva”, había aclarado. .