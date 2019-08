Decepción y furia entre los fans de Charly García: llenó el Luna en 10 minutos y muchos quedaron afuera

Charly García se presentará el próximo miercoles 7 de Agosto en el Luna Park. Las entradas salieron a la venta esta mañana y, como suele suceder con cada una de sus fechas, se agotaron en sólo 10 minutos. La bronca de los fans que una vez más se quedaron con las manos vacías.

La catarsis twittera de los fans de Charly que no pudieron conseguir entradas... otra vez

@ticketportalar quise comprar entradas para Charly García. Entre, intenté en TODAS las disponibles y siempre me decía “ya no están disponibles”. Y ahora las únicas “disponibles” son las plateas y tampoco te deja seleccionar. No entiendo cómo funciona la pagina