Declaró "Monona" y complicó a todos: marihuana, alcohol y los últimos días de Diego

Alcohol, marihuana, falta de controles y un aislamiento total de su círculo íntimo como si “estuviera en un tuper”. Esas fueron algunas de las palabras que utilizó para describir los días finales de Diego Armando Maradona su cocinera, Romima Milagros Rodríguez, más conocida como “Monona” que ayer tuvo que declarar como testigo en la causa que investiga la muerte del ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Yo no vi marihuana en la casa de Brandsen, pero alguna vez sentí que ´Charly´ fumaba por el olor, pero no estoy segura, lo supongo. En alguna de las veces que salía al patio a fumar me pareció que podía ser eso”, fue una de las frases que le dijo a los fiscales que la escuchaban atentamente.

Con respecto a este tema señaló también que a pesar de que sólo tenía sospechas, dio aviso de lo que pasaba: “Yo le dije a Taffa y a Maxi”, aclaró. Se refiriere a Nicolás Taffarel, el kinesiólogo de Maradona investigado por ejercer sin matrícula, y a Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y mano derecha de Diego.

Monoma fue la tercera testigo que ayer tuvo que compadecer ante el fiscal general de San Isidro, John Broyad, y sus adjuntos, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, más la fiscal de Benavídez, Laura Capra.

En cuanto al alcohol, uno de los temas que surge de la pericia telefónica difundida por Infobae, “Monona” fue un poco más precisa: “En la casa no había alcohol pero si Diego pedía, alguien iba y se lo conseguía. Casi siempre era cerveza. A veces venían algunos amigos que traían vino y también tomaba. Siempre hablando de Brandsen, de Campos de Roca”.

Asimismo, luego de la ronda de declaraciones de ayer, el juez de garantías de la causa Orlando Díaz, autorizó la apertura de los dos celulares que tenía Diego y que fueron secuestrados de su cuarto por las autoridades al momento de su muerte.

Fuentes judiciales informaron que dos smartphones iPhone de la marca Apple –uno gris oscuro y el otro negro-, ahora podrán ser peritados por los fiscales de San Isidro que investigan las circunstancias de la muerte del "10" para analizar su contenido.