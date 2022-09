Defederico aniquiló a Cinthia y reveló el motivo por el cual no pudo viajar a Punta Cana

Siguen en pie de guerra. Después de que Cinthia Fernández solicitara ante la Justicia el fin del régimen de visitas de Matías Defederico, el ex futbolista decidió romper el silencio en la televisión y reveló detalles de la feroz interna que mantiene con la madre de sus hijas: Bella, Charis y Francesca.

Una de las denuncias más graves que Defederico volcó en su paso por el ciclo Secretos verdaderos fue lo que sucedió semanas atrás, cuando su hija menor debió ser internada en Punta Cana por un severo cuadro de deshidratación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"No se puede esperar nada de él", fue la respuesta de Cinthia, cuando sus seguidores en las redes sociales le preguntaron si Defederico la estaba acompañando durante la internación. Semanas después y con la menor ya recuperada, el ex futbolista dio su versión de los hechos: "Yo sí quise viajar".

"Cuando pasó lo de Fran, nos desbloqueamos. Y en un momento dije: 'Si es algo grave, voy a viajar y nos va a hacer bien. Vamos a estar en un momento juntos, como familia'. Pero no sucede nunca", recordó.

Durante sus vacaciones, la pequeña tuvo que ser internada en dos oportunidades, luego de sufrir una fuerte recaída tras el primer alta. "Cuando Fran se volvió a descomponer, le puse: 'Cinthia, pasame la ubicación. Ahora sí voy a ir'. Y ella me dijo: 'Yo acá adentro de la habitación no te quiero'".

"Si yo iba, se iba a volver loca. Con lo que pasó, me demostró que no hay solución", sumó, al tiempo que reveló que en las últimas horas pudo volver a encontrarse con sus hijas, aunque fue sólo por una hora y en el marco de un evento deportivo escolar del que participaban.

"Hoy, cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada. Cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un: 'Estás ahí, pa'", detalló.

¿Cuál fue la reacción posterior de las nenas? "Me vieron. Me vinieron a abrazar y me dieron un beso. Fue un: 'Hija te amo'. 'Pa, te amo'. Estuve una hora y me fui a mi casa", cerró.