Defederico demanda a Cinthia Fernández por el estado de salud de su hija Francesca

Hace pocos días, la salud de Francesca, la hija menor de Cinthia Fernández y de Matías Defederico, estuvo en el foco de la opinión pública después de que estuviera internada varios días en una clínica de Punta Cana, mientras se encontraban de vacaciones.

Según el relato de la propia Cinthia en sus redes sociales, antes de subir al avión, comieron hamburguesas y un par de horas después, la menor de sus hijas sufrió una gastroenteritis aguda y deshidratación por la diarrea y los vómitos constantes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Con el correr de las horas, y una vez instaladas en República Domimicana, el estado de la chiquita no mejoraba, así que debió ser internada de urgencia durante varios días. Finalmente, los médicos encontraron la bacteria que la había afectado. Pero al ser mal médicada, debió quedarse más tiempo en el nosocomio.

Durante ese lapso, el padre de la nena solo habló en una oportunidad con su hija y, por supuesto, con su ex mujer. Después de eso, solo pudo enterarse del cuadro de su hija a través de los posteos que Cinthia realizaba en sus historias de Instagram. O al menos eso es lo que dicen los allegados de Defederico.

Por eso, el ex mediocampista de Huracán decidió demandar a su ex pareja ante la Justicia. Y todo sucede después de que Cinthia criticara el rol de Defederico durante la internación de Francesca, ya que no viajó hasta Punta Cana. En A la tarde, Luis Ventura afirmó: “Matías se enteró por TV de la llegada, nunca recibió un mensaje, y por ese motivo hace la denuncia”.

Y continuó sobre la denuncia contra Fernández: “Lo que plantea es que la mamá de las chicas se fue del país sin avisar dónde iba a alojarse, en qué lugar estaba y también lo que denuncia es no haberle comunicado permanente los diagnosticos y la manera en que se estaba manejando la salud de su hija”.

En ese sentido, contó la estrategia de Matías: “Razón por la cual se presentó en la Justicia. Ayer se reencontró con sus hijas y hoy le comunicó a su abogada que quería que lo acompañara para presentar una denuncia contra la madre de las chicas”.

Por último sumó un dato: “Cinthia Tiene la autorización para salir del país, el tema es como si yo retirara a las chicas de tu casa hoy y estoy 10 días sin decirte si está internada, dónde, qué es lo que tiene, cuándo regresan. Según Matías Defederico, el regreso nunca fue anunciado y se tuvo que enterar por los medios de comunicación, en el programa donde ella está”.

Tras enterarse de la denuncia de su ex marido, Cinthia le dijo a Débora D’Amato, panelista de A la tarde, que está dispuesta a enfrentar una denuncia. Y afirmó: “Que lo haga. Prefiero una denuncia por hacer felices a mis hijas y no por deber alimentos”.