Defederico escrachó a Cinthia Fernández y mostró los filosos mensajes que le manda

El reclamo del futbolista Matías Defederico hacia su expareja, la modelo Cinthia Fernández, para poder ver a las tres hijas que tienen en común, lleva mucho tiempo. Inclusive, el conflicto y la relación que mantiene con la panelista de Momento D, lleva muchos años y es de carácter 100 por ciento público.

Es por eso que la actitud que el exdelantero de Huracán tuvo ayer por la tarde, no llamó tanto la atención. "Acá la jueza Fernández tomando decisiones, (sigo sin ser notificado) mientras tanto no veo a mis hijas", expresó en las historias de sus redes sociales, acompañando un mensaje de su exsuegra, donde le da ciertas instrucciones para lograr ver a sus hijas lo más pronto posible.

La madre de Fernández es la encargada de la relación entre ambos padres, ya que el diálogo entre ellos es prácticamente nulo. En el mensaje a su exyerno dijo: "Cinthia me puso esto: 'Independientemente de nuestra situación individual, hoy las nenas tenían actividades como cumpleaños, los cuales arreglé con otros papás que las van a retirar porque estaban todas divididas".

"Luego, las gemelas van a fútbol, además de la actividad de antes, que las lleva un papá al colegio, amigo mío. Hoy realmente, igual, estaban todas repartidas... Independientemente del problema que surgió ahora en la situación del régimen de visita planteada desde mi lado", continuó.

"Llamé al juzgado de familia para agilizar la situación y puedan ocuparse de las garantías de un no cruce, de un no daño, que no están dando la Justicia ni vos. Así que estiman que entre el miércoles o jueves lo van a resolver, así las nenas pueden continuar en paz con su vida. Por hoy, están todas organizadas. Si querés, llamá vos también para presionar y puedan auditar rápido. Así todo se retoma con normalidad", finalizó su mensaje.

La decisión del padre de exponer los mensajes de su ex forma parte de una ofensiva que desde su defensa han tomado con el fin de lograr establecer un régimen de visitas claro y evitar que sea la madre la que defina cuándo ve a sus hijas.

El futbolista viene de perderse de compartir su cumpleaños con sus tres niñas, porque la madre se las llevó de vacaciones a Punta Cana, donde debió internar a la menor (Francesca) por una bacteria.

La pelea de ambos ex parece ser de nunca acabar, aunque las principales damnificadas sean sus hijas. Hay que soltar.