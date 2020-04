Defederico estalló contra Cinthia después de que se filtrara su sueldo: ¿cuánto gana el futbolista?

Cinthia Fernández sigue abriendo frentes de batalla. Luego de pelearse con sus vecinas y de mantener una guerra mediática con su ex, Martín Baclini, la bailarina sumó un nuevo dolor de cabeza en las últimas horas después de que su compañera, Yanina Latorre, diera a conocer cuánto es lo que gana Matías Defederico. “Gana 120 lucas y le pasa 60 a Cinthia, la mitad”, aseguró la panelista de Los Ángeles de la mañana.

Indignado, el futbolista se mostró molesto con su ex mujer y madre de sus tres hijas y dio a entender que había sido ella la que había revelado cuánto gana de salario por mes a Yanina. "Lo bueno de hablar de números en televisión, que sólo sabemos los padres (justo lo cuenta una compañera de trabajo), es que al menos reconoció que pago", escribió el ex Huracán e Independiente a través de las redes sociales.

Y sumó: "¿Te olvidaste de contarle a Yanina que el acuerdo alimentario de nuestras hijas se compone de una parte en efectivo y otra en especias? ¿O debería volver a planchar los recibos nuevamente?". Cabe resaltar que en un principio, Cinthia trató de despegarse del tema y manifestó que ella "nunca había hablado de números", aclaró que por "acuerdo", Defederico debería pasarle 80 mil pesos y no 60 mil por mes.

"No cubro todos los gastos con lo que él me pasa. La aclaración al Instagram que hizo, que parece que está muy al pedo, que se ocupe y me venga a ayudar con las tareas y un montón de cosas más de las nenas. El porcentaje que me tiene que pasar es dependiendo de la tenencia, Yo tengo el 100 por ciento de la tenencia de las nenas porque por su trabajo trabajaba afuera", explicó la ex Bailando por un sueño.

Y en ese sentido, remarcó que -por su trabajo- Defederico, quien juega en Agropecuario- visita a sus hijas solo una vez por mes. "Cuando la tenencia es compartida, judicialmente es 50 y 50. Pero cuando no es compartida es 70 y 30. Pero yo no se la pedí nunca. Entiendo su realidad, no me interesa hablar de plata. Me calienta que este tipo venga a criticarme. Nos llevamos bien como padres, pero como personas no", sentenció Cinthia.