Defederico la acusó de infiel y Cinthia contestó: "Parí sola mientras vos estabas enfiestado"

Cinthia Fernández y Matías Defederico viven en una guerra continua desde que se separaron. Ambos son padres de tres pequeñas niñas y, justamente, su última discusión pública tuvo que ver con el Año Nuevo y una compleja situación que se generó entre ambos.

Sucede que la bailarina contó que su ex estaba tomando alcohol, y que ella se preocupó mucho por sus hijas porque vio que el futbolista estaba bebiendo, cuando tenía que manejar para traerle a las chicas hasta su casa. Después de eso, Defederico se defendió y hasta dijo que su vida era un calvario por culpa de Fernández y las falsas denuncias que hacía.

Ante esta situación, Cinthia rompió el silencio e hizo a través de su Instagram un fuerte descargo: "Sufrí violencia verbal durante toda la relación, violencia física, violencia económica por no hacerse cargo y no cumplir con las obligaciones que cualquier padre tiene. Tengas o no tengas trabajo, lo buscás de donde sea, pero no declarás que no podés pagar, no quitás la obra social, no buscás bajar la cuota o exigís el alquiler de la vivienda donde viven tus hijas".

"Violencia es decir 'ojalá que te rompan el culo', eso es un calvario, seguramente te contesté muchas veces de manera indebida, porque me hiciste cosas espantosas, pero hago lo que puedo con mis emociones", le contestó la ex panelista de Los Ángeles a la Mañana.

Además, le respondió a un particular comentario de su ex, quien aseguró que ambos se habían separado por una supuesta infidelidad de Fernández, algo que ella niega categóricamente. "Supongamos que te fui infiel, te lo merecerías porque me fui a parir sola, cuando tenía el útero a punto de reventar mientras vos estabas enfiestado con 10 minas en una casa, apareciste cuando ya estaba saliendo tu hija", le contestó dolida.

De igual modo, dijo que está muy orgullosa de la madre en la que se convirtió, y de como cuida sola a sus hijitas, sin pedirle nada a nadie y mucho menos a Defederico.

Enojado por todas estas declaraciones, el futbolista decidió romper el silencio y realizó varias historias de Instagram donde subió partes de chats con insultos de parte de Cinthia hacia él y varias fotos como pruebas. "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta porque sos una basura de persona", aseguró.

"Sí estuve en el nacimiento de Fran. ¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa? Mi papá tuvo que venir a cuidar a las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle", aclaró sobre el parto de su tercera hija, y agregó que él siempre pagó la cuota alimentaria estipulada por la Justicia, pero que Cinthia se queja porque quiere vivir como "Wanda Nara".

En otro tramo de su descargo, el deportista también sumó un chat en el que se puede escuchar fuertes insultos de parte de su ex mujer para con él, en medio de una situación de enojo por algo que había pasado con sus hijas. "Sos un villero, hijo de mil puta, les llega a pasar algo y te juro por Dios que te clavo un cuchillo", decía el audio.