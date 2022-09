Defederico la acusó de ser una "traba" y Cinthia respondió con todo: del chat, a la cautelar

Una más y van. Después de que Cinthia Fernández lo acusara de no haber colaborado durante la internación de Francesca, Matías Defederico volcó su furia en las redes sociales y denunció que su ex mujer le suspendió el régimen de visitas. La fuerte respuesta de la bailarina y la cautelar que la respalda.

"(Cinthia) me suspendió el régimen de visitas ahora porque se siente víctima. No estoy notificado de nada y así siempre, hace y deshace a su antojo. Estoy cansado de esta mujer que se la da de buena persona y es la única traba en la vida con mis hijas. No se puede vivir más así, no lo tolero más. ¡Te voy a sacar la careta de gran madre!", disparó el ex deportista a través de una historia de Instagram.

Luego de su descargo, Defederico difundió una captura del chat de Whatsapp que mantuvo con Johana (la madre de Cinthia), en donde se entera de que la Justicia había suspendido el régimen de visitas y que no iba a poder ver a Bella, Charis y Francesca.

Defederico: "Hola, Johana, buen día. Avisame a qué hora las busco a las nenas".

Una hora después, el ex deportista volvió a ponerse en contacto con la abuela materna de sus hijas.

La furiosa respuesta de Cinthia Fernández a Matías Defederico: "Es la única manera para que tengamos paz y garantías en nuestras vidas"

Como era de esperarse, la bailarina también se volcó a sus redes sociales para dar su descargo y compartió el escrito presentado en la Fiscalía que lleva adelante las denuncias cruzadas de los padres de las tres menores.

"Al progenitor le digo que no puede buscar la presentación hecha hoy. Que haga lo que necesite hacer judicialmente. Yo no voy a soportar más lo que le están haciendo a mis hijas. No se entiende realmente qué quieren. Efectivamente el escrito ya está presentado en la Fiscalía. Ya no puedo más y de verdad estoy muy cansada", disparó.

Luego, Cinthia apuntó directo contra su ex: "No hay mucho más que esto. Ya, de verdad, no doy más. Hacé lo que quieras. Esta es la única manera que puedo intentar para que tengamos un poco de paz y garantías en nuestras vidas. Yo, la verdad, me lo re mil merezco porque me rompo el lomo por ellas. Y ellas se lo merecen, porque son únicas e inmensamente perfectas. Ojalá algún día dejes de dañar y reviertas tu manera de ser 'hombre y padre'".