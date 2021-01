Defederico pega de contra: ahora le exige a Cinthia Fernández que le pague un alquiler

Mientras que Cinthia Fernández avanza con su reclamo económico a través de la Justicia, Matías Dedeferico le envió en las últimas horas una carta documento en la que intima a la madre de sus tres hijas a pagar un alquiler mensual por habitar la propiedad que el futbolista compró para sus hijas y en la que, de acuerdo a la ley, vivirán hasta que alcancen la mayoría de edad.

La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito quien recordó, además, que la propiedad ubicada en un barrio cerrado de zona norte es la casa familiar de Bella, Charis y Francesca por el acuerdo que firmaron tras separarse. "Era la casa del matrimonio pero, según el convenio firmado, ahí vivirán las hijas hasta la mayoría de edad".

"Yo laburo desde los cuatro años. Todo lo que tengo me lo gané trabajando. Me considero un gran papá. No me interesa lo que ella opina de mí, porque labura de eso. Y no me interesa hablar de este conflicto en la tele, lo que se tenga que hablar se hará en la Justicia", esquivó el futbolista en diálogo con Hay que ver.

En las últimas semanas, el conflicto entre Fernández y Defederico se agudizó. "Ayer me llamó el abogado para decirme que Matías quería sacarme la obra social y cambiar la subtitularidad. Eso ya es lo último que tenía que hacer. Aparentemente me quiere dejar sin obra social", denunció la bailarina.

La respuesta de Defederico fue contundente: "No voy a entrar en detalles, pero mis hijas tienen obra social y la van a tener hasta el último día de sus vidas. Siempre todo fue para mi familia, nunca derroché plata. La casa donde viven la compré yo y se las dejé para ellas".

La pelea judicial por la cuota alimentaria

En octubre del año pasado, el delantero decidió compartir en Twitter la cifra que, según él, le envía a su ex mujer todos los meses: 120 mil pesos. El número, de acuerdo a los papeles a los que accedió BigBang, es correcto: el acuerdo que firmaron tiene, en efecto, una cláusula de ajuste por inflación y ese es el monto que Defederico debería transferirle a la bailarina.

Al momento de establecer la cuota alimentaria, la cifra era de 80 mil pesos; monto total que pagó los primeros tres meses. Si bien es cierto que el futbolista nunca dejó de pasarle dinero a la madre de sus hijas, no abonó el monto que se fue actualizando por la inflación, lo que generó un desfasaje que se incrementa mes a mes.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, Defederico en los últimos meses no sólo no cumplió con el pago total de los 120 mil, sino que además lo bajó a 60 mil; 20 menos de la cifra inicial acordada. La deuda estimada que la bailarina le reclama a través de su abogado, Bernardo Beccar Varela, asciende ya a los 600 mil pesos.

El nuevo cruce sucedió cuando una usuaria de Twitter interpeló al futbolista con un duro mensaje, en respuesta a otra seguidora que había defendido a la bailarina: "Ojalá reina que nunca te dejen, te gorreen y tengas que mantener tres niñas sola. Besitos".

Al leer el comentario, Defederico respondió: "Ana, no la dejé; me separé. Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo y tengo una cuota de 120 mil pesos al mes. ¿Cuál sería tu concepto de sola? ¿Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos? Ahí sí es complicado para la mujer". Ante la repercusión mediática, el futbolista aclaró: "No dije que es lo que paso, dije que es el monto de la cuota; el cual no puedo pasar, porque ese es el 100 por ciento de mi salario".

Días atrás, Cinthia había acusado al padre de sus hijas de verlas menos de una vez al mes y de no enviarle dinero suficiente para su manutención. "La ejecución de la deuda pueden pedírsela a mi abogado. Para averiguar cuánto debe. Y yo, calladita, siguiendo todo vía legal; no pelotudeando en tweets. Así que a ser más hombre y agradecido".