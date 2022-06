Defederico publicó un chat con el padre de Cinthia Fernández: ella no le permite ver a sus tres nietas hace años

La pelea entre Cinthia Fernández y Matías Defederico ha sumado nuevos capítulos en los últimos días. Pero también varios frentes de batalla y hasta algunos protagonistas. Primero fue Analía Frascino, la madre del ex futbolista, quien brindó un par de entrevistas y reveló intimidades de la familia. Ahora, por decisión de Defederico, Jorge Fernández, el padre de la bailarina, entró en el juego mediático.

Todo se dio después de acusaciones cruzadas entre y otro. En el medio están Charis, Bella y Francesca, las hijas que tuvieron el ex mediocampista de Huracán y la ex panelista de LAM. En ese contexto, que lleva años, con acusaciones de Violencia de Género y falta de pago de la cuota alimentaria, Defederico publicó un chat privado que mantuvo con su ex suegro. En el mismo, el padre de Cinthia deja muy mal parada a su propia hija.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el ex futbolista publicó la conversación que mantuvo a través de Whatsapp con Jorge. Lo primero que se lee es un comentario de Fernández en el que le dice a Matías en referencia a las tres nenas: “Tres años sin verlas…”. Tras el lamento del hombre, Defederico le respondió: “Yo voy dos meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo”. Lo dijo porque Cinthia no permitió en las últimas ocho semanas que se queden con él.

En ese punto, Jorge le contó que vio a Frascino en el programa de América y le reveló que tiene problemas de salud: “Sí, vi el programa de Mazzoco. Por momentos yo me deprimo”. Fue ahí que su ex yerno le respondió: “Una mierda todo sinceramente, pero no hay que bajar los brazos, Jorge”.

Enseguida, Fernández le contestó con un durísimo análisis sobre Cinthia y el tipo de educación que recibió cuando era chica: “Bueno, tranqui, esperemos que haya una luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación, pero parece que no hice un buen trabajo. Y tengo mucha bronca conmigo. Solo conmigo”. Tras esas tremendas palabras, Defederico le aseguró: “Sos un buen tipo Jorge, cada uno elige lo que quiere para su vida”.

Para despedirse de él, Jorge le dijo: “Te mando un abrazo y un saludo a tu mamá que siempre me trató bien, la escuchaba y recordé un montón de cosas que necesité olvidar para no sufrir más...Solo espero pagar lo que debo que tuve que utilizar porque no me quedaba otra. Y poder disfrutar de abrazar a mis nietas algún día. Abrazo Mati. También sos buena persona. Todos cometemos errores, pero los hombres sufrimos en silencio y a veces mucho más”. El ex futbolista también lo saludó: “El día que yo pueda verlas, ésta es tu casa y acá las puertas siempre están abiertas”. Por último, Fernández lanzó: “Gracias, Mati. Iré si no te genero problemas. Hoy me puedo mover mejor. De a poco, pero voy saliendo”.

Hace unos días, la ex suegra de Cinthia había dado a conocer detalles terribles sobre la relación. “Si a mi hijo le pasa algo por toda la presión que aguanta día a día por parte de ella, que se atenga a las consecuencias”, fue lo primero que dijo. Y siguió:. “Estamos podridos de este tema y estamos hartos de ella. Nos tiene hartos a todos. Ustedes (por los periodistas) solo escuchan a ella y le creen a ella. Se está metiendo en cosas que no se debería meter, está yendo muy lejos con esto. Hoy el hombre no tiene muchas herramientas para defenderse, lo veo con mi hijo. La Justicia le dio mucho poder a la mujeres y algunas abusan de eso”.

Luego completó sobre lo que sucedió en la relación entre ambos: “Ella se empastillaba, lo amenazaba con matarse si la dejaba. Tiene un problema con el abandono. No acepta el ‘no’ y no acepta el abandono. Cuando Mati piensa en dejarla, empiezan los problemas. Él no quería vivir con ella, quería estar con sus hijas. Se metió en el infierno con Cinthia. Nunca la amó. Siempre estuvo por sus hijas, pero nunca estuvo enamorado”.

Tras conocer las palabras de su ex suegra, Cinthia arremetió con todo. “Nadie pregunta por las nenas. Ni Matías, ni la abuela. No se ocupan. No les interesan”. Y siguió: “La señora es ludópata porque ella le pedía dinero para ciertos gastos y se lo gastaba en el casino. Lo único que le interesa es la plata. Se la pasa hablando de plata porque es lo único que le importa del hijo”.