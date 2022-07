Defederico publicó un revés judicial contra Cinthia y ella enfureció: "¡Me das lástima!"

La guerra mediática y judicial entre Matías Defederico y Cinthia Fernández parece no tener fin y sigue sumando capítulos, aunque a muchos ya ni les sorprenda. El principal reclamo de la panelista sigue siendo la cuota alimentaria de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. "Él nunca tiene trabajo, nunca tiene nada. Él dice que va a pagar (lo que debe). Mientras tanto la boluda que paga soy yo... Él me pasa 40 mil pesos y me pasaba la obra social hasta el día de hoy. Yo entiendo que hay gente que vive con 40 mil pesos, divino, pero con mi realidad, no es lo que yo firmé", había contado tiempo atrás la morocha en uno de sus reiterados descargos.

Lo cierto es que el ex futbolista, cansado, decidió comenzar a contraatacar. Primero lo hizo a través de su mamá, Analía Frascino, quien el mes pasado se cansó de su ex nuera y la liquidó. "Se está metiendo en cosas que no se debería meter, está yendo muy lejos con esto. Ella se empastillaba, lo amenazaba con matarse si la dejaba. Tiene un problema con el abandono. No acepta el ‘no’ y no acepta el abandono”, había disparado, filosa.

Y ahora, Defederico hizo una fuerte publicación en la que muestra un revés judicial para su ex. “Querida progenitora: te revocaron tu cautelar. Revés judicial, pero este no lo contás ni festejas. Hasta la Justicia se está dando cuenta que la única traba del amor con mis hijas sos vos. Las amo hijas, siempre luchando por ustedes tres", escribió el padre de Charis, Bella y Francesca en su cuenta de Instagram adjunto a un fragmento del documento emitido por la Justicia.

En el escrito publicado por el ex futbolista se lee la decisión de judicial "revocar el punto dispositivo 3 de la resolución de fecha 30 de abril de 2022 del Juzgado de Primer instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº4". “Aunque ella afirma que no pretende impedir el contacto con sus hijas, crea trabas injustificadas, violando la propia medida cautelar de protección que peticiona”, se lee en un fragmento de la resolución.

El dictamen del tribunal revocó el punto por medio del cual se dispuso: "Ordenar a Matías Defederico el cese de los actos de perturbación e intimidación que realice hacia Cinthia Giselle Fernández Romano, específicamente: prohibición de difundir, divulgar, exhibir, o de cualquier forma publicar por sí o por interpósita persona el contenido de mensajes, referencias a los mismos, conversaciones privadas, audios, fotografías, imágenes aún distorsionadas, videos, videos clandestinamente obtenidos, textos, así como cualquier noticia, dato o circunstancia relacionada con la vida familiar y privada de la nombrada”.

Lo cierto es que la respuesta de Cinthia no se hizo esperar: la panelista compartió un video en el que se refería a este fallo y apuntó contra el padre de sus hijas. “No ganaste nada, te permitieron hablar de mí después de ocho meses. La parte que vos mostrás que dice que la Justicia considera que yo no te dejo ver a las nenas es mentira. Ahora yo lo voy a mostrar entero para que la gente entienda. Es la declaración que ellos hicieron de ´no me permiten ver a las nenas´ y el único punto que le revocaron es poder volver a hablar, después la Justicia me dio la razón en todo. Y se lo dejaron porque ahora en agosto ya se vencía. Pobrecito, ya ahora en unos días, ¿cuánto queda para agosto? Ya terminaba, negro”, manifestó.

Además, Cinthia mostró el fallo completo y agregó: “No hay que mentirle a la gente, esto no es lo que dijo la Justicia, esto es lo que ellos declaran (...) No es que la Justicia dijo que encontraron cosas en las cuales yo impedí el contacto. Encima, para colmo, pobrecito, en la causa de familia -que es distinta, ésta es la de hostigamiento- le dijeron: ´flaco, andá a buscar a tus hijas y dejate de hinchar´. O sea, lo obligaron. Pobre, pero tiene que mostrar todos los papeles. Escuchame una cosa, ¿estás festejando en serio que fue un anticipado? Me das lástima, te juro. Pero contá todo, mostrá todo el papel entero. No digas ´La Justicia consideró que vos impediste que yo vea a las nenas´".

Y como si esto fuera poco, también se dirigió a la madre de Defederico. “Andreita de mi vida, no borres estos comentarios. Hicimos print de todo, yo sé que te da cag... de que te denuncie, pero no borres, bancala. Como ambos tenemos compromiso de no hablar de nada referente a las nenas, no voy a caer en la que caíste vos recién, así que mañana estamos presentándonos para denunciarte porque volviste a incumplir, pichón. En la primera de cambio que te liberan, ya incumplís. Qué fácil me la hacés”, sentenció. El acuerdo que firmaron hace tiempo Cinthia y Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas tiene una cláusula de ajuste por inflación : la cifra era de 80 mil pesos; monto total que pagó los primeros tres meses.

Pero si bien es cierto que el futbolista nunca dejó de pasarle dinero a la madre de sus hijas, no abonó el monto que se fue actualizando por la inflación, lo que generó un desfasaje que se incrementa mes a mes. Sin ir más lejos, Defederico no sólo no cumplió con el pago total, sino que además lo bajó primero a 60 mil y luego a 40 mil; 40 menos de la cifra inicial acordada.

La última cuota que le abonó el ex Huracán a la panelista por la cuota alimentaria fue de sólo 55 mil pesos. Hoy la cuota está fijada por la justicia en 140 mil pesos. Sobre esto, Frascino había resaltado: “No hay más plata. Con la plata que tenía, Mati se compró la casa en donde vive ella. Ella tiene la vara muy alta. No se casó con Messi. Ella se quedó enganchada al sueldo en dólares que él tenía antes, pero hoy a ella le entra más plata que a Matías”.