Defederico se pudrió y puso las pruebas sobre la mesa, después del llanto de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández no arrancó bien el 2020. Luego de su ya conocida separación de Martín Baclini, a la modelo le finalizó su participación como panelista en el programa Los Ángeles a la mañana, lo que la llevó a cruzarse en las redes sociales con sus ex compañeras.

Pero en las últimas horas, Cinthia volvió a convertirse en noticia a raíz de un ataque de llanto y crisis que le agarró durante la grabación de Pasapalabra, el ciclo de entretenimientos de El Trece que conduce Iván de Pineda y que la tenía a la morocha como participante.

Según contaron en Siempre Show, Cinthia fue convocada a las 14 del martes para comenzar a grabar su participación en el programa de canal Trece. “Estaba maquillándose y entró en una crisis nerviosa”, contó Noe Antonelli, quien también iba a ser parte de Pasapalabra.

En su relato, la panelista detalló que Cinthia “empezó a llorar sin parar y las maquilladoras intentaron contenerla”. Sin embargo y a pesar de que el propio Iván de Pineda se acercó a hablar con ella, Cinthia decidió levantarse y abandonar las instalaciones del canal.

Estaba totalmente fuera de sí, diciendo 'me quiero ir, me quiero ir'"

“Nos cuentan que recibió un mensaje o estaba chateando con alguien y, de repente, se puso así. Empezó a llorar y a decir 'me quiero ir'. Ni siquiera Iván de Pineda, que se acercó a hablar con ella, la pudo retener. Estaba totalmente fuera de sí, diciendo 'me quiero ir, me quiero ir'”, detalló.

SI bien la producción intentó detenerla, ya que –aclararon- en el estado “tembloroso” en el que estaba no podía manejar, Cinthia insistió y no la pudieron retener. “Las maquilladoras nos dijeron que nunca la habían visto así, no podía parar de llorar. Había llegado lo más bien y le pasó esto. Ella se va, con todo lo que significa plantar la grabación de un programa”, remarcó Antonelli.

Pero si bien algunos se animaron a pronosticar que el ataque de angustia de Cinthia se debía al regreso de Baclini a Buenos Aires (se encontraba de vacaciones en Miami), desde LAM detallaron que se debe a un mensaje que la morocha recibió de Matías Defederico, el padre de sus hijas.

Fue Karina Iavícoli, quien contó que el motivo de su crisis estaba relacionado a Defederico y las hijas de ambos: Charis, Bella y Francesca. “Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también”, contó.

Y siguió: “También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado”. Por su parte, Mariana Brey agregó: “Cinthia estuvo realmente todo el día ocupándose de las chicas, comprando los uniformes, fue al colegio a hacer un trámite, compró los útiles, etc. Creo que realmente colapsó y siento que está mal. ¡Está sobrepasada!”.

La respuesta de Defederico

Lo cierto es que el ex jugador de Independiente y Huracán no se quedó callado y lanzó su contraataque a través de las redes sociales. "Acá con pruebas, como siempre, el abono de la mensualidad de OSDE de mis hijas y de Cinthia. Está al día. Sigo pagando por buen pibe después de dos años de separado, pero todo tiene un límite. Dejen vivir en paz", publicó en Instagram.

Además, cansado, indignado y visiblemente con bronca por ser relacionado una vez más a las reiteradas crisis que sufre su ex mujer, el futbolista remató: "Sean felices viejo. Yo la verdad es que quiero salir ya de todo este circo ridículo del que vive mi ex pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes... ya me tiene re podrido".

Finalmente, Defederico se quejó de la exposición mediática que adquieren determinadas cuestiones que lo involucran y, sin dudarlo, responsabilizó a Cinthia. "Yo no vivo haciendo un reality de mi vida pero ya cansan", concluyó.