Defederico se quejó porque se quedó sin agua por los cortes y Cinthia lo aniquiló

Mientras la ola de calor golpea con dureza a los cientos de miles de vecinos del AMBA, privándolos en muchosa de la energía eléctrica, el futbolista Matías Defederico tuvo el tupé de quejarse en una historia en su Instagram porque en el barrio donde vive estuvieron una semana sin agua, y su ex pareja y madre de sus hijas, la bailarina Cinthía Fernández, aprovechó para recordarle los años que estuvo en falta con las nenas.

El ex Huracán, Independiente y Nueva Chicago, entre otros, había escrito: "Una vergüenza Barrio San Sebastián una semana sin agua". Y la panelista de El Trece no tardó mucho en recordarle con su misma publicación, todo el tiempo que no estuvo haciéndose cargo de la manutención correspondiente de Charis, Bella y Francesca.

"Vergüenza es dejar sin la plata de los alimentos a tus hijas por cinco años", contestó la vedette, también en una historia de Instagram. El posteo estuvo acompañado de un gif de una rata, en clara referencia a la opinión que tiene del hombre con que tuvo a sus nenas.

Aunque el palo directo y lleno de saña no fue la única referencia que tuvo con su ex durante el día. Cinthia, en el medio de las respuestas que suele ofrecer a sus seguidores y seguidoras, también coló otros palos contra Defederico y su familia.

Ante la pregunta de un seguidor que quiso saber qué iba a hacer el futbolista a partir del embargo y que se quejó de que no puede haber tanta impunidad de su parte, Fernández lanzó una fuerte amenaza: "Vienen cosas peores".

Entre respuestas que la bailarina dio sobre cómo era el tema escolar con las chicas, si utilizaba maestra particular, y si invertía tiempo para estar con ellas por separado, Cinthia dejó espacio para otra crítica.

"¿Lo seguís en Instagram a tu ex o alguien te pasa data?", le preguntó un anónimo a la panelista. "¡Ustedes, posta!", contestó Fernández. "Los tengo bloqueados a todos. Y la verdad alta paja hacerme cuentas truchas como hacen ellos. A él ya le bajé tres y sigue teniendo, y a la madre ocho y sigue teniendo. Después tienen la cara de poner 'soltar'. O dejar las frases de sobre de azúcar", agregó.

El terrible descanso que Cinthia le pegó a su ex pareja no es algo fuera de lo normal. La mediática suele aprovechar cada oportunidad para remarcar la injusticia con la que se portaron con ella desde el sistema judicial, que le permitió evadir su responsabilidad paternal durante muchos años.

Por otro lado, no fue la única persona para la que hubo palos en las respuestas que dio la vedette. Otra de las que "cobró" sin merecerlo fue Romina Uhrig, una de las finalistas de la actual edición de Gran Hermano.

"¿Qué opinás de lo de Romina de dejar sus hijas para hacerse famosa?", quiso saber una seguidora de Fernández, quien para responder no dudó un segundo y tiró con el estilo por el cual se destaca como panelista, cuando pelea con los piqueteros y cuestiona a los representantes democráticos. "Que a un k no le creo nada", precisó dejando en claro sus prejuicios contra todo lo que sea peronismo o kirchnerismo.

Cinthia fue precandidata a diputada nacional por UNITE en 2021, donde hizo un spot bailando tango en paños menores frente al Congreso Nacional -justamente donde trabajaba Uhrig en esa época-, al son de la canción "Se dice de mí" que inmortalizó Tita Merello. "Se dice que soy hueca, que el puesto no lo merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo para decir", bromeaba en su video de campaña.

La mediática quedó lejos de una banca en aquella oportunidad, pero si sigue intentándolo con la perseverancia con la que doma a su ex pareja, es muy probable que alguna vez lo logre.