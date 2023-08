Defederico votó a Milei y Cinthia Fernández lo liquidó: "No paga en pesos, ¡mirá si va a pagar en dólares!”

Desde el momento que se separaron hace varios años, la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico empeora cada vez más. Con tres hijas en común, Cinthia reclama que su ex esposo no se hace cargo de la cuota alimentaria que establecieron al separarse y utiliza las redes sociales para evidenciarlo.

En esta ocasión, Defederico hizo una publicación desde su cuenta oficial de Instagram con una frase sobre la vida y los usuarios de las redes lo apuraron con la cuota alimentaria: “Asegurate de ser feliz en la vida real, no solo en las redes sociales”, escribió como descripción de foto.

Sin embargo, los seguidores estallaron en su contra: “Asegurate de pagar las cuotas alimentaria de tus hijas, papá luchón”, comentó una mujer, “Ratatuille con aires de millonario”, decía otro comentario.

Hace aproximadamente una semana, Cinthia publicó cuánto dinero le deposita por sus tres hijas en común y aprovecharon esa publicación para recriminárselo. En una serie de historias que publicó la bailarina mostró cuánto le pegaba por las tres hijas y mostró un monto de 55 mil pesos.

“Nunca va a pagar igual. Para pasar esto que renuncie a pasarme la cuota así me da menos bronca entrar y ver este depósito”, escribió. “Hoy me estaría pasando 75 dólares para los gastos. No mantiene ni cría a sus hijas, cada vez me debe menos. El mundo del revés...”, había comentado horas antes la panelista de Bien de Mañana.

Enfrentamiento entre Cinthia y Matías tras las PASO

Desde las redes sociales, Cinthia, al enterarse que el padre de sus hijas votó a Javier Milei, grabó una parodia actuando donde recibe un llamado de una amiga donde le avisa que Matías había votado en las PASO al candidato de La Libertad Avanza.

En el video se la puede ver atendiendo una llamada, mientras se escucha una voz de una persona que dice: “Hola amiga, ¿viste que tu ex dijo que votó a Milei?”. Ante la pregunta, Cinthia lanzó como respuesta: “¡Este rata no paga la deuda en pesos, la va a pagar en dólares!”.

“Para sacarle algún centavo tengo que hipnotizarlo, tirarme al suelo de rodillas, suplicarle o robárselo”, expresa la canción que uso Cinthia para el video que finalizó con ella levantando el dedo del medio y mirando a cámara.