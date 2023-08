Defensores de lo indefendible: los abogados de Lotocki amenazaron con demandar a periodistas y medios

La crueldad no tiene límites ni final para Aníbal Lotocki y mucho menos para su abogada, Ileana Lombardo. En este momento de dolor, a horas de que se haya dado a conocer el fallecimiento de Silvina Luna, lejos de dar la cara o de manifestarse de algún modo, deciden darle la espalda a la víctima, una vez más. Ahora, él buscará hospedarse en un barrio privado para no tener que recibir visitas y por su parte, la defensa demandará a todos aquellos que escriban el nombre del cirujano haciendo referencia a la muerte de la modelo.

Por más que uno quiera tapar el sol con la mano, el sol estará ahí atrás siempre. Y un poco de eso pasa hoy con Lotocki y lo que intenta hacer su abogada. Una persona que tiene un listado extenso de víctimas por mala praxis y que tres personas fallecieron a causa de las enfermedades que les quedaron por causa de la cirugía, quiere decir que tiene mucho que ver en los problemas de salud.

Desde que se dio a conocer la muerte de Luna, que llevaba 78 días internada y luchando por su vida en el Hospital Italiano, que con la primera persona que se lo asoció fue con Lotocki. Silvina no se murió, a Silvina la mataron. ¿Por qué? En el 2010 se sometió a una cirugía con el médico y el mismo le inyectó metacrilato en el cuerpo aun sin su permiso cuando la modelo se encontraba anestesiada. A partir de ahí, más de una década enfrentando problemas de salud que terminaron con el peor final.

Todos los medios de comunicación se encuentran al tanto de la situación y por eso la noticia de su muerte va apegada con el responsable en cuestión. Pero, desde la defensa del médico, lo niegan rotundamente y hasta amenazaron con demandar a todos aquellos que estén relacionando a las dos personas bajo un fallecimiento, algo que creen que podría “manchar” el nombre del cirujano. Spoiler alert: no puede estar más sucio.

Es por eso mismo que una hora más tarde de darse a conocer el fallecimiento de Luna, la abogada Lombardo tomó cartas en el asunto y avisó que avanzarán a fondo en caso de encontrar noticias falsas o ensuciando el nombre de su defensor. “Letrados de Aníbal Lotocki, amenazan con acciones judiciales, a cualquier personalidad del mundo del espectáculo que vinculen al cirujano con el fallecimiento de Silvina Luna. Están monitoreando las notas en los medios y la cobertura sobre la noticia”, dieron a conocer.

A pesar de que su estrategia se encuentra muy bien armada, es imposible hacerle oídos sordos a los reclamos, las protestas, los pedidos de justicia y mucho menos esquivar la mirada ante la cantidad de víctimas que se encuentran sufriendo luego de haber sido intervenidos quirúrgicamente por el cirujano.

En este momento, Lotocki mantiene una condena a cuatro años de prisión, aunque la sentencia por el momento no se encuentra firme y por eso él no está detenido. Aun así, hace pocos días, decidió acudir a la Cámara de Apelaciones para manifestar que es inocente y que busca volver a encontrarse dentro de un quirófano.

Hace tan sólo 24 días, Mariano Caprarola falleció luego de ser hospitalizado por complicaciones renales que, según indicaron, fueron el resultado de procedimientos quirúrgicos que había realizado el cirujano, culminados en mala praxis. En su momento, el panelista había brindado detalles sobre la operación estética que se hizo, a la cual debió someterse en otra más para quitarse todo el metacrilato que le había inducido Lotocki.

"Yo necesitaba salvar mi vida. Me tuvieron que abrir con la forma de gaviota, bajar y sacar todo el producto, que es plástico. Para resumir, si no te lo sacás, te morís", había declarado. Sin embargo, el día que falleció y en el cual se señaló al cirujano como responsable, la abogada del mismo apuntó directamente a que la causa de su muerte fue otra.

“La historia oficial dice que falleció de un shock hemorrágico. Es la primera historia que salió y la dijo Ángel de Brito. Investiguen ahí. ¿Cómo me vienen a tocar el timbre a mí y pretenden que yo diga algo? No me puedo hacer cargo de todo lo que dicen en la televisión”, respondió Lombardo en el momento en que los periodistas la buscaron en las inmediaciones de su domicilio

En abril del 2021 murió Cristián Zárate, el 17 de agosto Caprarola y el 31 del mismo mes, Silvina Luna. Tres víctimas bajo el mismo nombre y aun así, no son las únicas. Fuera de ello, también hay otras que están padeciendo los dolores día tras día, todos de distinta manera. Entre ellas: Stefania Xípokitakis, Gabriela Trenchi, Fran Mariano y su ex pareja, Pamela Sosa.

Por más que Lombardo quiera tapar que los problemas de salud que padecía Silvina Luna fueron producto de la mala praxis, hay cosas que son imposibles de borrar. En el 2010 ingresó al quirófano por una intervención estética y tres años después, según había contado ella, le encontraron problemas en los riñones que los mantuvo hasta su último día. Incluso, se encontraba en una lista esperando un trasplante el cual nunca llegó porque su cuadro empeoró por otros motivos.

Silvina tenía que hacer tres veces por semana, cuatro horas diarias de diálisis por sus problemas de riñón. Mientras tanto, esperaba poder ingresar en la lista del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante impulsa (INCUCAI), para esperar por su trasplante. En 2010, la actriz se sometió a una liposucción hecha por Lotocki y le había pedido al polémico cirujano que agregue esa grasa a la cola para tener más volumen. Pero Lotocki le inyectó metacrilato y poco tiempo después, comenzó a sentir las consecuencias de ese producto prohibido en su cuerpo. Esto le provocó serias lesiones hasta el punto que dio a conocer que "sus riñones dejaron de funcionar".

La modelo se había animado a contar el calvario por el que transita desde la intervención de Lotocki. "Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas. Cuando me operó, mezcló la grasa de mi cuerpo con metacrilato, algo que está prohibido. Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras", había relatado.

"Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso. Eso supuso toda una parte económica que tuve que afrontar, pero no se pudo. Este año volví y me junté con médicos para ver si es posible esa cirugía, pero hasta ahora no le dí con la tecla", comentó en su momento.

Así como no es la primera ni la última víctima, quien también se encuentra sufriendo por el mismo motivo, es decir, Lotocki, es Gabriela Trenchi. La víctima se operó hace nueve años con el cirujano y en varias ocasiones denunció que el mismo llevó adelante procedimientos sin su permiso. "Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores. Le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Él me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, que hizo ebullición en mi cuerpo", había declarado días atrás.

Incluso, la semana anterior dialogó con BigBang y había contado que actualmente se encuentra tomando alrededor de 20 medicamentos por día y que los dolores que tiene no la dejan vivir en paz. “Ahora me van hacer una tomografía abdominal y una ecografía renal. Por momentos quiero cortarme las piernas, es desesperante. Ahora de vuelta tengo gingivitis medicamentosa y gastroenteritis medicamentosa”.

No obstante, tras darse a conocer el fallecimiento de Luna, mediante una entrevista con C5N aseguró que tiene “miedo” de morirse porque sabe que sigue por el mismo camino de la ex pareja de El Polaco, teniendo en cuenta que posee los mismos dolores y molestias que ella.