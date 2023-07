"Defienden al violento": el contundente reclamo de Julieta Prandi en la causa contra su ex

Cuatro años después de separarse de Claudio Contardi y denunciarlo legalmente por violencia familiar, Julieta Prandi realizó un desesperado pedido a través de sus redes sociales donde le exige a la Justicia que dé inicio con la causa.

En su cuenta de Twitter, con más de 100 mil seguidores, la modelo y actriz comentó el estado de la denuncia por medio de un hilo de tuits: “Hoy abre la feria judicial y una vuelve a rezar que la Justicia se despierte y deje de revictimizarnos una y otra vez. Esperando que el Tribunal de Casación, finalmente, rechace la apelación número mil de mi victimario y ponga fecha de juicio finalmente”, comenzó.

Y continuó: “Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo 'A despacho'…”.

“‘Cuota de alimentos’ Señores, no es un favor, es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria, es revictimizarnos. Total? Que se ocupe la madre”, escribió furiosa Prandi, debido a que, según declaraciones anteriores, Contardi, no se hace cargo de transferirle el dinero correspondiente por los hijos que tienen en común.

Para cerrar, concluyó: “Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice Buenos Días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”.

La causa comprende acciones civiles y penales, además, involucra a los dos hijos de la modelo, Mateo y Rocco, que tuvo con el empresario y que todavía son menores de edad: “La Cámara rechazó las apelaciones que él hizo para que todo esto no se eleve a juicio y volvió a apelar en la siguiente instancia, por eso se dilata todo”, había comentado en su momento Prandi.

El caso

Prandi y Contardi tuvieron una relación de más de 10 años, pero en 2019 la actriz pidió el divorcio y sorprendió al contar el calvario que había atravesado. En la Justicia, Prandi demandó al empresario por violencia familiar y también por el pago de la cuota alimentaria. Más adelante, presentó cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado.

La modelo se sometió a varias pericias, mientras que sus hijos declararon en la Cámara Gesell ya que uno de ellos había expresado que no quería ver más a su progenitor. En diciembre de 2022, la Justicia elevó a juicio la causa y le impuso a Contardi una restricción de acercamiento por un plazo de seis meses. Sin embargo, ese fallo no dio lugar al pedido que había hecho la modelo a que se le aplique una tobillera electrónica a Contardi.

La Justicia tampoco accedió al pedido de embargo e inhibición de bienes que había exigido la querella. La elevación a juicio había sido solicitada en octubre de ese año por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 del Distrito Escobar, después de que el empresario haya presentado su declaración.

Contardi presentó un escrito de tres hojas donde rechaza los dichos de su exesposa: “Niego expresa y categóricamente la falsa atribución que me dirige Julieta Prandi, resultando un verdadero absurdo que no haya tenido freno alguno para concretar una denuncia carente de toda realidad. Hemos tenido las relaciones propias de ese estado matrimonial, sin que jamás haya existido situación alguna de naturaleza sexual que no haya tenido nuestro recíproco y mutuo consentimiento, fruto de una relación marital del amor y la voluntad común de compartir la vida. Jamás existió situación violenta alguna entre nosotros”.