"¡Dejá de reírte en mi cara!": Cinthia Fernández acusó a Juanita y a Ceferino de "operarla" en vivo

Y un día lo vivió en carne propia. Después de su participación en el ciclo de Mirtha Legrand (ahora bajo la conducción de Juana Viale), la precandidata a diputada Cinthia Fernández cargó contra la nieta de la diva y los invitados por "chicanearla" de forma constante durante todo el programa.

"Me chicanearon todos, hasta Juana... me preguntó juzgando", disparó Cinthia, quien además recordó el cruce con Ceferino Reato, quien procuró darle una "lección" de cómo debía moverse en el "mundo de la política".

Las críticas de Cinthia apuntaron fuerte contra Juanita. "Siento que Juana está en las mismas condiciones que yo. No es periodista y el lugar de conductor no es lo mismo que el de un invitado. Está en las mismas condiciones porque yo no soy periodista, ni política y sin embargo estoy en la tele. Entonces, creo que tendría que haber sido más anfitriona".

"Cuando me dijo: '¿No creés que con un tema solo no podés entrar a la política?'; yo creo que tiene razón y yo no dije que el único tema que voy a tratar. Pero preguntó juzgando".

Sobre Reato, aseguró: "Se me reía cuando yo estaba hablando. Estaba al lado mío y yo en la pausa se lo dije. 'Dejá de faltarme el respeto y de reírte en mi cara'. Me dijo que no me estaba faltando el respeto, pero yo le dije que sí, porque estaba al lado mío y yo escuchaba sus risas mientras hablaba".