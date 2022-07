"¡Dejate de joder!": el furioso de Scaloni a De Paul a sólo cuatro meses del Mundial

Alguien se lo tenía que decir. Después de tres meses de elevada exposición pública (primero se lo vinculó con Eugenia "la China" Suárez en pleno Icardi-Gate y luego blanqueó su relación con Tini Stoessel), Rodrigo De Paul recibió un furioso mensaje de parte de Lionel Scaloni. La advertencia del director técnico a sólo cuatro meses del Mundial y la decisión que tomó el futbolista.

En las últimas horas, De Paul les dio instrucciones a sus abogados para que soliciten una medida cautelar que le ponga un freno a la publicación en medios de comunicación de cualquier detalle de su vida privada, con especial foco en la millonaria división de bienes que intenta terminar de negociar con su ahora ex mujer, la modelo Camila Homs.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pese a que la fundamentación legal se sustenta en que el futbolista considera que sus hijos (Francesca, 3; y Bautista, de un año) corren riesgo de ser secuestrados al hacerse pública la cifra de su patrimonio, lo cierto es que la orden de ponerle un freno al elevado perfil mediático que ostenta desde hace meses responde nada más y nada menos a una exigencia del propio Scaloni.

"¿Por qué De Paul hizo esto antes de viajar a Europa? Fue porque recibió un mensaje de su entrenador, y no del Atlético Madrid, sino de Scaloni", reveló la periodista de espectáculos Mariana Brey.

El tono no habría sido muy amistoso y el enojo vendría por partida doble, no sólo por la repercusión que genera cada una de sus decisiones sentimentales. "Rodrigo fue a jugar un partido de fútbol con sus amigos del barrio, al colegio en donde estudió. A Scaloni no le gustó que trascendieran esas imágenes. Tampoco le gustó a Scaloni que se esté hablando todos los días de De Paul", sumó.

¿Cuál habría sido el mensaje que el futbolista recibió por parte del director técnico de la Scaloneta? "¡Faltan cuatro meses para el Mundial y aparecés todos los días en los medios por temas personales. Dejate de joder con todo lo mediático". Cortito y al pie,