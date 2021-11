"¡Dejate de joder!": el indignante reclamo de Icardi a Wanda y el detrás del viaje express a Dubai

No da, querido. Después de que se hiciera público el affaire de Mauro Icardi con Eugenia "la China" Suárez en París, el delantero del Paris Saint Germain se "cansó" de tener que hacer buena letra y le hizo un insólito reclamo a Wanda Nara. Las dudas del futbolista, la exigencia que le hizo a la madre de sus hijas y el detrás del sorpresivo viaje a Dubai.

Hasta ahora, la única "versión pública" del estado marital de los Icardi la dio Yanina Latorre, quien desde el comienzo del escándalo ofició de vocera de la empresaria. Sin embargo, en las últimas horas la panelista televisiva Evelyn Von Brocke reveló que no todo es tal y como lo cuenta Wanda.

"Hubo una discusión y un pase de factura de Icardi hacia Wanda", reveló la panelista, al tiempo que reprodujo la recriminación que el futbolista le habría hecho a su mujer: "¡Dejate de joder! Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta".

Pero el reclamo no fue sólo por la exposición que hizo Wanda del affaire. Al parecer, el deportista estaría arrepentido de haber firmado un papel en el que le transfería todas sus propiedades, bienes y patrimonio a la sociedad anónima de Nara.

"Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico. Pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando", le habría disparado en una de las discusiones que mantuvieron después de que, pruebas mediante, Icardi dejó de negar el encuentro con la ex Casi Ángeles y reconoció que se vieron en un hotel en París.

Según Von Brocke, Icardi "está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque". Pero ese no sería el único malestar del futbolista. De acuerdo a lo consignado por Latorre, Icardi ahora desconfía de su propia mujer: "Hay información que se dijo que sólo la sabían la 'China', Wanda y él".

En medio de la tensión, Wanda y Mauro decidieron viajar en las últimas horas con sus hijas Francesca e Isabella a Dubai, para alejarse del ojo público y encontrar tiempo en familia. ¿Dato no menor? Wanda publicó fotos desde el avión comercial en el que volaron y dejó ver que lleva puesto de nuevo su anillo de casada.