Del "¡Abran, quiero votar!" de Karina al error fatal de Vicky: las joyitas históricas de las elecciones

Si de famosas argentinas hablamos, podemos nombrar varias: Moria Casán, Andrea Rincón, Susana Giménez, Carmen Barbieri, Nacha Guevara o Wanda Nara. Pero en esa nómina no pueden faltar tampoco la gran, única y auténtica Karina Olga Jelinek y, ya que estamos, cómo no incluir a Vicky Xipolitakis.

Argentina es sin dudas la tierra de las vedettes y las modelos más divertidas e hilarantes y hoy desde BigBang , en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), queremos recordar uno de los grandes momentos que nos han regalado Karina y Vicky luego de intentar cumplir con su deber cívico.

“¡Abran quiero votar!", las elecciones le rompieron el corazón a Karina

Corría el año 2013 en Argentina. En medio de un clima loco y enrevesado se sucedían las elecciones y, cumpliendo con su trabajo una reportera de Canal 9 que estaba haciendo un móvil en vivo en donde votaba Karina pudo pescar el error de la modelo y el jocoso momento. "¡Ábranme, please! ¡Hey! ¿Ya cerró? ¡Abran quiero votar! Me dijeron que estaba abierto", dijo Karina totalmente desencajada por querer cumplir con su derecho en las elecciones.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero… ya era demasiado tarde para emitir su voto. Ni lenta ni perezosa, la periodista le dijo a Karina que los comicios habían terminado, pero ella siguió con su relato: “¿Vos con quién hablaste, Paula?", le preguntó la modelo directamente a su asistente personal, la respuesta fue un silencio de tumba. Allí no solo la periodista, también estaban otros colegas que empezaron a ver el momento monetizable y por supuesto que lo registraron.

Karina enfurecida le gritó a la periodista: “¡No me metas el micrófono en la cara, ya sabía el horario. No me tomes de pelotuda, estaba trabajando igual que vos!”. Casi en simultáneo, la modelo se metió con un fotógrafo que estaba en el lugar: “¿Por qué no me sacas fotos de esta también. ¡Ay sos terrible!”, le dijo. Hay que recordar que en ese momento, Jelinek estaba en el foco de los conflictos mediáticos por su escandalosa separación con el empresario Leo Fariña.

Lo cierto es que la modelo contó a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba en una producción de fotos y por eso había llegado tarde. Pero ya nos dejó uno de los mejores bloopers que año a año recordamos. Y, en este clima enrarecido de las elecciones de 2023, necesitamos despejarnos con un poco de humor.

¡La "Griega" arruinó su voto!

Otra otra gran historia de los comicios es la que nos hizo vivir Vicky Xipolitakis. Cuando llegó el cuarto oscuro lo primero que notó fue el oxímoron del cuarto oscuro, porque “había luz”, haciéndonos descostillar de la risa. Lo que no sabíamos era lo que iba a suceder después: Vicky votó por Daniel Scioli, Sergio Tomás Massa y Mauricio Macri, todos al mismo tiempo. La “griega” dijo estar confundidísima y no sabía a quién votar, por lo tanto le dio “un punto a cada uno” de los candidatos.

Xipolitakis envió aquel video a la redacción de BigBang sin saber que se había auto impugnado el voto. Cuando se enteró, “se quería matar”, contó. Esta actitud poco politizada dio un giro en las elecciones de 2021, más precisamente en las PASO cuando también fue a votar pero esta vez lo hizo con convicción. En ese momento dijo: “Acá estoy, lista en el cuarto oscuro. ¡Vamos a Argentina!, por un país mucho mejor. Los quiero mucho, es momento de votar”, y firmó “¡Argentina te amo!”.