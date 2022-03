Del "abrime las piernas papi" de Moria, a los tríos de Milei: las confesiones hot de los famosos

Flor Vigna, una de las influencers más populares del momento, realizó en las últimas horas una tremenda declaración sexual sobre su relación con el actor Luciano Castro, en la cual reveló que junto a su novio aprendió muchas cosas de la cama.

" Yo no sabía nada del sexo. Lo descubrí después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero. Me redescubrí con Lucho (Luciano Castro)", aseguró. Esta afirmación llevó a BigBang a pensar en aquellas fantasías y deseos sexuales que nuestro medio artístico y político se ha encargado de contar públicamente, y al hacer un repaso, nos dimos cuenta que son muchos los que se animaron a hablar de sexo.

Javier Milei y su estilo Tantra

Javier Milei, diputado nacional por el partido "La Libertad Avanza", contó hace no mucho que participó “de varios tríos sexuales, y que en el 90 por ciento fueron dos mujeres conmigo”. Al mismo tiempo, sostuvo que es profesor de tantra y explicó que puede estar “tres meses sin eyacular”.

En Incorrectas, el ex programa de Moria Casán, Milei relató que “en el tantra quien tarda menos de 45 minutos en eyacular es considerado un eyaculador precoz”, y reveló un raro apodo: “Me dicen vaca mala. ¿Y qué es lo que da la vaca? Puedo estar tres meses sin eyacular”.

Además, en otra entrevista compartió los tres estadíos del sexo tántrico y detalló que se dividen por color. Hay blanco, negro y rojo. “El blanco es espiritual, las posiciones que se realizan son para maximizar lo espiritual.Y, si bien hay penetración, el eje central está en las miradas. El negro tiene que ver con lo físico. Es súper intenso, tiene que ver con lo terrenal", aclaró. Por último, el diputado explicó el modo “rojo” y lo definió como aquel que tiene que ver con ejercer dominio sobre la otra persona desde una relación sexual.

Moria Casán y su "Abrime las piernitas, papi"

Se sabe que Moria Casán es la lengua karateca de la TV y que los tabúes no son un plato que la estrella se sirva cotidianamente. Tan es así que en su actual programa de Canal 9 Moria es Moria contó que una de las cosas que más le piden los hombres en cama es "el dedo en la cola", una especie de sexo anal de mujer a hombre: "Sabes a los caballeros que le dije dale abrime las piernas papi. Ellos se vuelven locos con esa técnica".

Casán también detalló sus experiencias en Incorrectas, su ex magazine en América, donde aclaró que la cama “le aburre” y brindó detalles de los lugares más locos en los que tuvo relaciones. "A mí la cama no me gusta, me aburre. Una vez tuve sexo en el asiento de un micro y en un avión, por supuesto", cerró.

Nazarena Vélez y su pileta del amor

La productora de teatro y ex vedette Nazarena Vélez, contó que tuvo relaciones con su nueva pareja en una pileta "pelopincho" un día de mucho calor. "Fue en la terraza. Me tenía que escapar. Yo tenía a Titi, a todos los pendejos y justo había llegado mi hermana cuando empezamos a salir. Fue medio clandestino".

Esta situación se dio con su actual pareja el actor Santiago Caamaño. Y siguió: "Fue en la pelopincho porque como en el verano pasado no tenía plata para alquilar una casa con pileta. Realmente ese lugar fue una inspiración". Este hecho fortuito relatado por Veléz nos hace olvidar aquella frase que uso en La Biblia y el Calefón en 2008, el late night show del fallecido Jorge Guinzburg: "Prefiero comer papas fritas antes que tener sexo".

Catherine Fulop y el castigador

Catherine Fulop fue otra de las celebridades que se atrevió a contar sus experiencias sexuales y sin tapujos, reveló uno de sus secretos más valiosos: el "castigador", una prenda de lencería que saca el mejor costado de su marido, Osvaldo Sabatini.

"Se llama 'castigador' porque le creás tanto morbo al otro que es como un castigo. En vez de ponerte una bombachita normal, te ponés un bikini, que tiene tiras largas, que las cruzás por el cuerpo. Le aviso a 'Ova' y él ya sabe que va a haber bailongo a la noche", explicó.

Karina Jelinek y la fantasía del hombre reo

Karina Jelinek, diosa indiscutida, confesó las cosas que le gusta hacer y que le hagan en su intimidad. "El hombre me gusta reo. Me gusta decir y que me digan palabras hot. No me va hacerlo de a tres. Me gusta de a uno, con mi pareja, es suficiente. Si tiene el menú completo, no hace falta otra persona", aseguró.

Por otro lado también opinó sobre el rendimiento masculino: "El tamaño del pene es importante, pero también es clave saberlo usar. Por ahí hay personas que vienen muy bien pero no la saben usar. Tan grande tampoco me gusta. Tiene que ser bondadoso. Algunos que la tienen normal la usan mejor que uno que la tiene enorme. Pero por sobre todas las cosas, el pene tiene que ser juguetón".

Hace muy poco la modelo decidió mostrar su relación sentimental con Florencia Parise, a quien primero definió como "amiga", aunque luego se besaron en público y, finalmente se pusieron de novias. Sin embargo, parece que no todo terminó bien entre ambas, ya que se habrían separado.

La fantasía de Sivina Luna cumplida en el viñedo

La actual integrante del Hotel de los Famosos, el reality nocturno de El Trece, aclaró hace poco que tuvo una experiencia que superaba el video donde se grabó teniendo relaciones sexuales en un viñedo. “En un teleférico en Salta. Fue bastante tradicional. Fue sólo una sola vez", dijo, aunque no quiso revelar muchos más detalles, pero aún así contó que se trataba de una servicio de traslado de la capital salteña que parte del cerro San Bernardo y permite una vista aérea de toda la ciudad.

Además, relató que vivió una situación homosexual con su novio de aquel momento y otra chica, y también admitió que probó tener relaciones sexuales en camarines: "Me gustaba mucho el riesgo y la adrenalina, que de pronto te golpearan la puerta o te interrumpieran".

La idea del trío de Paula Chaves y Pedro Alfonso

La ex dupla del Bailando supo hacer de su matrimonio no sólo un negocio sino también un altar del sexo, ya que no hace mucho la conductora de Bake Off habló con Jey Mammon y relató detalles sobre lo que hace en su intimidad con Pedro Alfonso: "Disfrutamos el uno del otro, no tenemos por ahora la fantasía de incluir a otra persona".

A pesar de su afirmación, Mammon le consultó si incluirían a una chica en la cama, como por ejemplo Zaira Nara. Y Paula respondió: "Es mi amiga, pero es cogible". Y agregó: "Nunca tuve una experiencia con una mujer, no me llama".

Recordemos que apenas tuvieron a su hija Olivia, la mayor de los tres, al principio no pudieron disfrutar mucho del sexo. "Siento un rechazo constante.Uno apela a las pocas armas de seducción, y el rechazo la verdad que es horrible", relató por aquel entonces Alfonso de forma pública.