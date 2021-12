Del "Argentina no es mi casa" al "basta de paparazzi": los hijos de Wanda y su impresión sobre el país

Después de sortear las esquirlas mediáticas del affaire que Mauro Icardi mantuvo en París con Eugenia "la China" Suárez, Wanda Nara regresó al país junto a sus cinco hijos para pasar las fiestas y luego partirá en enero a Punta del Este para disfrutar del verano lejos del Viejo Continente. Pese a la alegría de la empresaria por regresar a su país, Wanda se llevó una sorpresa cuando su hijo mayor le recriminó mientras lo filmaba el viaje a la Argentina.

Mientras viajaba del aeropuerto a su departamento en el Chateau Libertador, Wanda filmó a sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Sin embargo, la emoción de la más pequeña, que antes de subir al avión dijo que sus países preferidos eran "Argentina e Ibiza", no fue compartida por sus hermanos mayores, quienes le recriminaron a su madre el viaje y la presencia de los medios en el aeropuerto de Ezeiza.

"¡Llegamos Benchu!", le dijo la empresaria a Benedicto, de nueve años. "¿A Italia?", le respondió con cierto grado de confusión, mientras que su hermano mayor, Valentino, lo escuchaba con atención. Y es que el adolescente de 12 años -quien si bien nació en Argentina, vivió toda su vida en Italia- no está nada contento con pasar las vacaciones lejos del país al que realmente considera propio.

Atento a que su madre lo estaba filmando, Valentino se quejó en inglés: "Mom, I need to go to Italy; that's my home" (Mamá, necesito ir a Italia; esa es mi casa). Wanda no pudo ocultar su sorpresa, respondió con un "¿eh?" y cortó de forma abrupta la grabación.

Mientras Francesca se quejaba por el calor, la menor del clan se mostró entusiasta, aunque sorprendida por el nivel de atención mediática que recibieron al llegar. "¿Mami, vos te diste cuenta de que había mucha gente ahí? Cuando bajamos del avión y salimos, todos gritaban: 'Wanda, Wanda, Wanda'". En línea con Isabella, Constantino sumó: "Basta de paparazzi. Piscina, vacaciones".