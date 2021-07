Del "asco" de Cinthia Fernández a las "amenazas" de Sinagra: la pelea de la panelista y Diego Maradona Jr

Las redes sociales colapsaron a raíz de un video que Diego Maradona Junior subió a sus redes sociales. En la secuencia, se lo ve a Junior con su hijo Diego Matías, de tres años, a upa tomando un helado. Hasta ahí, una escena cotidiana y amorosa de un padre hacia su hijo. Pero las furiosas críticas de parte de los usuarios llegaron luego de el italiano besara en la boca, en dos diferentes oportunidades, a su hijo como forma de demostrarle su amor.

La historia en Instagram de Diego Junior no tardó en generar polémica y fueron más los detractores que aquellos que se mostraron a favor de la secuencia. De hecho, una de las críticas más filosas vino de parte de Cinthia Fernández, quien al ver el video disparó: "Me da mucho asco este tipo. Esto no es normal. Que alguien haga algo ya. Este asco de video, para los que preguntan en los comentarios, es Diego Jr con su hijo Asco, asco y asco", escribió la panelista.

Si bien se trató de una forma de cariño paternal, los cuestionamientos hacia el hijo del difunto DT de Gimnasia se multiplicaron hasta el punto que tuvo que salir a hacer un fuerte descargo sin filtro, con insultos incluidos y sin disimular su enojo, que también subió a sus redes sociales para contestarle a sus haters. "Estoy acá para contestar a todos estos y estas idiotas que me están escribiendo en Instagram, insultándome", comenzó.

Y siguió: "Mi culpa es darle un beso a mi hijo, sí, le voy a dar siempre un beso a mi hijo porque yo lo amo. ¡Le voy a dar un beso siempre! No es un problema de ustedes. La verdad es que es un asco lo que me están escribiendo. Tengo todos los mensajes grabados, guardados, y es un asco. Los enfermos son ustedes que me escriben estas cosas":

Al mismo tiempo que el italiano, Nunzia Pennino, su mujer y la mamá de Diego Matías, también usó sus redes para defender a su marido. “Estoy orgullosa de que mi marido bese a mi hijo porque en nuestra familia hay solo amor, solo besos. No paran de mandar mensajes ofensivos a mi marido. Yo soy una mamá y puedo besar en la boca a mi hijo, ¿y si lo hace un padre no esta bien? Mmm”, dijo, al tiempo que besaba a su hija de un año y medio, Indiana Nicole, en la boca.

Visiblemente enojada, Pennino destacó que son una familia "feliz" y se mostró dolida y enojada por las críticas: "Nos amamos todos y demostramos nuestro afecto. ¿Dónde se vio que una madre pueda besar a su hijo y un padre no porque si lo hace es pedófilo? Lo que están diciendo, no lo voy a permitir. Mi papá me daba besos en la boca y son una chica muy afortunada de haber tenido un padre que me demostró siempre su afecto y presencia".

Finalmente, la italiana aclaró que se siente "super orgullosa" de que su marido le demuestra "su afecto" a sus hijos. Minutos más tarde del descargo de la pareja, la que apareció en escena fue Cristiana Sinagra, madre de Junior, quien se mostró molesta por los dichos de Cinthia y aseguró que le iniciará acciones legales. "Esta es la señora Fernández, madre de tres hijos, insulta a mi hijo instigando a la violencia porque besó a mi nieto", sostuvo.

Y agregó: "Es fundamental decir que la señora no conoce a mi hijo ni a mí. Ahora lo tendrá que decir ante un juez con la esperanza de que acabe esta injusticia gratuita y esta vergüenza. No juzgue y no insulte sin saber. Especialmente, no insulte". A partir de este mensaje, la panelista volvió a tomar la palabra, contó que Sinagra la amenazó y con mucha ironía cerró: "Que vaya cobrando la herencia de Diego para pagar a todos los ´idiotas´ que opinamos del video y no nos gusto!".