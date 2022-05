Del beso con Justina a su idea de libertad: las veces que Lali habló del amor y su sexualidad

Sábado por la noche. Justina Bustos (33) y Lali Espósito (30) se reencuentran en Buenos Aires tras el paso de la cantante y actriz por España. Lali viene de brillar en los Premios Platinos y de terminar de grabar la tercera temporada de Sky Rojo. Es un encuentro de amigas que por una foto se viraliza. Apenas un beso cerca de la boca, en la comisura. Después, un buen recurso de marketing para que el beso se propague más y más por los portales: ¡eliminar el posteo! Así de fácil Lali y Justina lograron que los medios hablen sobre ellas.

¿Son amigas o algo más? La pregunta que quedó en el aire. No es la primera vez que la ex Casi Ángeles publica demostraciones de amor a través de sus redes. Sin ir más lejos, la misma noche de los Premios Platinos, luego de la ceremonia que condujo junto al español Miguel Ángel Muñoz, la cantante subió una foto dándole un pico a la española Carmen Jedet (29), una actriz, cantante y activista transexual del colectivo LGBT+.

Una persona muy sexual

Pero si hablamos de besos, difícil de superar el de Lali con la modelo Alejandra Efímer, la novia del cantante español Andrés Ceballos. Luego de grabar un tema juntos, Soy de volar, el líder del grupo DVICIO subió a su perfil un video con la siguiente descripción: “Tanto lo pidieron…”. La publicación empieza con un amague: parece que el beso se lo lleva Andrés, y finalmente es Alejandra la que le come la boca a la argentina. Chape antológico.

Para ese entonces, Lali estaba recién separada de su último novio, el productor musical Santiago Mocorrea (relación que duró cuatro años). De viaje en España para promocionar la serie de Netflix, su raid mediático dejó declaraciones explosivas para todos los gustos.

“Tengo muy buen sexo, y seguido, ¡casi todos los días! Soy una persona muy sexual, la paso bien. Es un mundo que lo exploro”, contó en el programa La resistencia.

Pero la cosa no terminó ahí. La revista Glamour también quiso profundizar en este tema y obtuvo esta respuesta: “Socialmente, hemos aprendido otras cosas, otras maneras de amar, y creo que el amor libre es muy sano. Yo estoy en proceso absoluto de eso, de esa búsqueda de sensación de libertad. Uno es uno y el otro es el otro. Si queremos compartir es increíble, pero yo jamás podría tomar posesión de vos, ni de tu vida. Eso me parece algo muy sano y muy bonito”.

Y remató: “Yo tenía miedo porque siempre estuve metida en eso de la monogamia. Para mí la monogamia representa a una falsa estabilidad. Creo en las relaciones abiertas, y si es un tema tabú es porque la gente siempre termina llevándolo a un terreno sexual, y no es así. Ahora estoy en una búsqueda personal, y prefiero ser honesta y no limitarme a mí a vivir cosas que siento en ese momento, y eso no quita para que yo ame profundamente a otra persona”.

Hay que besarse más

Como decía Roberto Galán en su popular programa Yo me quiero casar, hay que besarse más. Ese parece ser el lei motiv de Lali desde que está soltera. Primero, con su colega española Lola Indigo, en una noche bolichera en Madrid. Aunque ninguna de las dos subió nada al respecto, un tiktoker pudo registrar el apasionado momento.

Pero los besos de Lali no son exclusivos para mujeres, y otro de los beneficiados con el ósculo de la artista fue el actor y cantante ibérico Asier Etxeandía, amigo y compañero de elenco de Sky Rojo. ¿La excusa? Celebrar el como Dios manda el 13 de abril: el Día Internacional del Beso.

¿Quién se llevará el próximo beso? Lali prooverá.