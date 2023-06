Del canto de Momo a la inflación "La Cobra": los insultos a Gianinna y lo que no viste del show de Jimena Barón

Una innumerable cantidad de personas se hicieron presentes el martes por la noche en el teatro Ópera -Av. Corrientes 860 de la bella Ciudad de Buenos Aires- para recibir a Jimena Barón, quien recibió a su público con los brazos bien abiertos y visiblemente conmovida por el contexto: volvió a los escenarios luego de 4 años de ausencia, presentando su nuevo tour “Mala Sangre” del cual se desprenden muchas historias personales. "Les agradezco a todos por estar acá. Hace 4 años que no toco en vivo y creí que nunca más iba a estar arriba de un escenario. Creí que esto no era para mí", fueron las palabras de la actriz y cantante una vez que finalizó su show.

Entre lágrimas, Jime vio el cartel que sostenía uno de sus tantos fans (que rezaba: "Hace cuatro años que te estaba esperando") y entre lágrimas, afirmó: "Yo también hace cuatro años que los estoy esperando". Minutos después y antes de abandonar el escenario, la artista le dedicó un profundo mensaje a las mujeres y las llamó a ser "invencibles".

Pero todo comenzó a las 20:30 aproximadamente, cuando sus fans gritaban de emoción y pedían, emocionados -y algunos otros tantos desbordados-, poder ver a su ídola parada frente a ellos. El show estuvo lleno de alegría, emoción y mucha nostalgia. Inclusive, se vivió como una obra teatral casi musical, donde la protagonista contó su historia de desamor y violencia con sus ex parejas, y cantó los temas de sus primeros discos.

Dicho sea de paso, estos últimos fueron los más cantados y aplaudidos por las casi 2000 personas que asistieron a las casi dos horas del show y que accedieron a abonar las entradas, las cuales oscilaban entre los 6 mil y 12 mil pesos. Con un escenario simple y minimalista, Jimena optó por instalar una pantalla gigante con una puerta en el medio, desde la cual entraba y salía.

Durante el show, más allá de sus dardos a Gianinna Maradona y su descargo final, la cantante no interactuó mucho con el público entre canción y canción. Solamente al final del espectáculo, miró fijamente a sus fanáticos y le dedicó palabras de aliento a todas esas mujeres que, tal vez, están pasando por el difícil momento que supo transitar ella con sus ex parejas. De hecho, les pidió que no "bajen los brazos" y que "no permitan que nadie les diga que no pueden".

Pero hablemos de “La Araña” en vivo. Ese fue, sin dudas, una de las canciones más esperadas durante la fría velada de la Ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, se pudieron escuchar gritos de “Gianinna hija de p...” , “cagadora”, “falsa” mientras en la pantalla principal se podía escuchar la voz de Jimena en off diciendo: “Éramos Vecinas, fue su idea, ella me protegió, me cuido. Ella sabía todo de mí . Un día me mintió y me rompió el corazón, nunca pude perdonarla, porque las buenas amigas no se cogen a los maridos de sus amigas ¿verdad?”.

La cobra que se cobra todo y mucho más, con inflación incluida

Accedimos a la "información clasificada" de parte de los vendedores ambulantes que no dudaron en contarnos que gran parte del material que tenían para vender era "reciclado" del último recital de La Cobra, hace 4 años, porque no les fue bien en ventas. Esto, aclararon, se debió a que Jimena vendía su propio merchandising adentro.

Repasando algunos precios de los vendedores ambulantes podemos destacar que eran muy inferiores a los productos originales que se vendían dentro del teatro opera:

Coronitas $1.000

Vinchas de J-MENA $500

Remeras: $4.000

Bandera del orgullo $2.000

Dentro del teatro merchandising original:

Buzos, en efectivo: $18.000, tarjeta $21.200

Remeras, en efectivo: $8.000, tarjeta: $9.450

Gorra en efectivo: $4.500, tarjeta: $5.300.

Por otro lado, el actual novio de Jimena, Matías Palleiro, estuvo también presente en el recital y los fans de La Cobra no dudaron en pedirle algunas fotos. Y hasta se animaron a gritarle cosas relacionadas a su relación con Jimena, como por ejemplo “cuidala”, mientras que la actriz daba un discurso motivacional y empoderado.

En ese momento, Matías sólo atinó a mirarla con seriedad, aunque eso no evitó que cante todas sus canciones desde la fila 6 y al lado de Leo Leiva, el peluquero de la Cobra. De hecho, se emocionó hasta las lágrimas cuando Jimena cantó junto a su hijo "Momo" Morrison el tema “Mi felicidad”, dejando al público presente conmovido al escuchar la última frase de la canción cantada por el hijo de Daniel Osvaldo: "Lo nuestro va a durar toda la vida, mi felicidad".

Al final del recital, Jimena agradeció al público ya que, según sus propias palabras, fue muy fuerte volver al Ópera después de 4 "eternos" años. Algo que llamó mucho la atención es que las coreografías estaban llenas de “agresividad” por parte de los bailarines hacia ella, por lo cual explicó que ellos son “los fantasmas” de sus ex que tanto mal le hicieron y le hacen. También se hizo eco de sus palabras al pedirle a las mujeres que crían hijos a solas “No se olviden que todas tienen el poder de ser lo que quieran ser, todas somos invencibles". Quedó claro que la cobra no duda un minuto en cobrarse todo.