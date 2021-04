Del Coco Sily a Luli Salazar, pasando por Piñón Fijo: los famosos que alquilaron a Fernando Iglesias

Desde hace más de un mes que Fernando Iglesias mantiene una intensa disputa con la farándula argentina. Primero, el diputado tuvo un llamativo cruce con Luciana Salazar, luego se enfrentó a Piñón Fijo y en las últimas horas decidió responderle a Coco Sily, luego de que el conductor radial cuestionara las declaraciones del legislador contra Estela de Carlotto y lo calificara de “pelotudo”.

Todo comenzó cuando Iglesias cuestionó a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo por decir que a Mauricio Macri había que “meterlo preso”. "Las declaraciones de Estela de Carlotto, pidiendo que Macri vaya preso ahora, inmediatamente, es de un escándalo difícil de superar. No importa si se refiere a Macri o a un otro. Una referente de los derechos humanos no pide que se lo juzgue, que haya Justicia, pide que sin juicio y sin condena vaya preso”, sostuvo el diputado.

Al mismo tiempo, se preguntó “¿En qué te has convertido, Estela?" y agregó: "¿Les suena esto, de gente que va presa sin juicio ni condena? Una vergüenza las declaraciones de Carlotto”. Estos dichos molestaron a Coco Sily, quien no solo tildó de “pelotudo” al legislador, sino que advirtió que lo "cagaría a trompadas" si se lo cruza por la calle. “Me causó un escozor... ", advirtió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y sumó: "Yo que vengo de esa militancia. Que un tipo como Fernando Iglesias le diga eso a Estela de Carlotto me generó una repulsión tan profunda. Me encanta la evolución y ha sido importante en mi vida... Yo cambié mucho, pero hay algunas cosas donde sigo teniendo el mismo barrio, la misma esencia, y no las quiero cambiar".

En ese sentido, el actor resaltó que su deseo es seguir siendo la misma persona que salió de Sarandi, su barrio natal de zona sur, provincia de Buenos Aires. "Yo quiero seguir siendo el mismo tipo que le pueda decir con toda tranquilidad a Fernando Iglesias: ‘Mirá para todos los costados cuando salgas porque si te cruzás conmigo te voy a cagar bien a trompadas’”, agregó Sily.

Cabe recordar que días atrás, Coco tuvo un inesperado cruce con El Dipy, que incluyó una desagradable amenaza de parte del cantante de cumbia. “Puede ser que haya sido un exabrupto, yo hablo así, soy así y no me voy a arrepentir en lo más mínimo porque así soy yo y así moriré. Pero lo que a mí me saca es cuando se meten con mi familia, que está compuesta por mis hijos, la madre de mis hijos, mi hermano, que es la sangre, pero mi familia también son mis amigos", dijo.

Y sobre los dichos contra Estela de Carlotto, concluyó: “Para mí es una mujer que es mi mamá, mi abuela; entonces cuando alguien le falta el respeto, minimizándola, tratándola irónicamente... Ahora, yo soy un animal porque hago eso, y en este país se llevan 60 mi millones de dólares de guita que es de los hospitales, del transporte, y el animal soy yo que digo que voy a defender a trompadas mis ideales. Yo no pienso que sea así”.

Lejos de dar el brazo a torcer, Iglesias redobló la apuesta y con una foto de un café con leche en un bar, disparó: "Es muy significativo lo que dijo Coco Sily sobre que tengo que estar atento y mirar para todos lados. Evidentemente, no piensa agredirme de frente. Desayunando y mirando para todos lados por si aparece Coco Sily y me pega por pensar distinto”.

En febrero de este año, mientras avanzaba la investigación por la denuncia por enriquecimiento ilícito, Iglesias arremetió contra Luciana Salazar en Twitter con un ataque machista y misógino. En aquella oportunidad, el diputado de Juntos por el Cambio puso en duda la inteligencia de la ex panelista de Polémica en el bar, quien no dudó en interpelarlo sin filtros.

"Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le está pasando facturita al Gobierno", disparó Salazar desde Twitter. Atento a la publicación, el legislador avanzó en su ataque misógino: "Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana".

Ni lenta, ni perezosa; Salazar recogió el guante y acorraló sin medias tintas a Iglesias: "Cómo te calientan mis tweets, Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita". "Puede ser", reconoció el diputado de Juntos por el Cambio, al tiempo que agregó con ironía y puso en duda la información que volcó la ex modelo en sus redes: "Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco (los tweets) son tuyos".

Lejos de dejar el tema ahí, Salazar redobló la apuesta y hasta apeló a su ya marca registrada "dame tetotas": "Eso, dame más y más. ¡Vos podés! Sí, sí, sí. Cómo no serían tuyos los viajes al exterior a los que te auto invitás con fondos del Congreso. ¡Esto me está excitando mucho! Sí, dame tetotas".

Pero los escándalos del diputado son varios. Semanas atrás, los internautas fueron testigos este lunes de un inusual y hasta curioso cruce entre Piñón Fijo e Iglesias a raíz de un tuit que la legisladora porteña Ofelia Fernández publicó en relación a los incendios en la Patagonia. “La comarca completamente en llamas, es trágico. Urgente apagar el fuego: Alberto mandó brigadistas, a Arcioni parece no importarle. Pero después hay que pensar y resolver cómo desarticular la primacía de la especulación económica por sobre el cuidado de los recursos naturales”, rezaba el mensaje que Fernández colgó en las redes sociales y que rápidamente se ganó la respuesta del mediático político.

Iglesias decidió comentar el mensaje de la legisladora y la llamó “Piñón Fijo”, como forma despectiva. Este comentario no pasó desapercibido por el artista cordobés, quien al leer su nombre contraatacó: “La cifra más certera de un político que ha colaborado eficazmente a la transformación del mundo real gestionando vía TW. Háblenme de payasadas”, escribió el conductor infantil.

Junto a su mensaje, Piñón Fijo compartió un informe de gestión 2020 que resumía: “7 proyectos de ley - 39 proyectos generales- 152 acompañamientos 18 sesiones - 77 votaciones - 66 reuniones de comisión - 4 reuniones presidiendo la Comisión del Mercosur - 5 denuncias penales - 2 denuncias internacionales”. Molesto, el diputado de Cambiemos redobló la apuesta y disparó: ”Aguante la Payasa Filomena”, en alusión al personaje interpretado por Nina Lenze.

Lenze pertenece a la agrupación infantil “Vuelta Canela” que en el marco del Día de la Niñez participó de una de las conferencias de prensa que, en agosto, brindó el ministerio de Salud para referirse al avance del coronavirus en la Argentina. Al leer esta provocación, Piñón Fijo volvió a responder, esta vez un poco más molesto: “Bueno, yo estaba reprimiendo chistes malos! Pero ya que estamos... se ve que su pasado en el vóley lo tiene muy atado a las redes! (Chiste malo, aclaré)”.